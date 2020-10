U nedjelju ponovno prelazimo na zimsko računanje vremena, po svemu sudeći ne i posljednji put

U nedjelju, 25. listopada 2020., satove u 3 sata u noći treba pomjeriti natrag na 2 sata. Tako ćemo još jednom imati nedjelju dugu 25 sati, čime ćemo prijeći na zimsko (standardno) računanje vremena. Ova praksa trebala je na razini Europske unije biti ukinuta prošle, pa ove godine, pa nakon toga 2021., no konačni plan za njezino dokidanje i dalje ne postoji.

Komotno bismo mogli na ovom mjestu ponoviti tekst od prošle godine, u kojem smo napisali kako je odgađanje ove odluke odraz zamršene birokracije EU koja je prvo odlučila anketirati građane, pa ih poslušati, da se potom interno godinama nakon toga ne bi uspjela dogovoriti o načinu i roku ukidanja pomicanja satova.

Pandemija odgodila i ovu odluku

Posljednji puta kada je EU imala određen rok za ukidanje zimskog i ljetnog računanja vremena, krajem prošle godine, plan je bio da se satovi posljednji puta na zimsko vrijeme pomiču upravo ove nedjelje, za zemlje koje odluče ostati na tom vremenu. One koje bi se (poput, vjerojatno, Hrvatske) odlučile na trajno ljetno računanje vremena pomaknule bi satove još jednom u ožujku 2021. godine.

Sve ovo trebalo je biti potvrđeno početkom ove godine, i to kada je Vijećem EU predsjedala upravo Hrvatska. Tada su države, do travnja 2020., trebale donijeti odluku o tome na kojem će računanju vremena trajno ostati i odluka je trebala biti finalizirana, no to se nije dogodilo. Svi procesi u EU u tom su razdoblju bili usporeni zahtjevnim procesom pregovora oko Brexita te, naravno, pandemijom koronavirusa. Tako, iako je u Europskom parlamentu odavno izglasano, ukidanje ljetnog i zimskog računanja vremena jednostavno – nije do sada stiglo na dnevni red Vijeća.

Plan potpuno propao?

Neki sada već predviđaju da bi se ukidanje prakse polugodišnjeg pomicanja satova moglo dogoditi tek 2022. ili čak i kasnije, a možda i nikada, s obzirom na to koliko je europska birokracija troma. Nedavno je tako, podsjetimo, Europski parlament prihvatio zajednička europska pravila za crowdfunding, čiji nastanak je trajao osam godina – tijekom kojih je crowdfunding u EU zaživio, dosegnuo vrhunac, a do danas već počeo gubiti na popularnosti.

Iz EU i dalje stoje pri tome da je službena odluka o ukidanju ljetno/zimskog vremena 2021. godine važeća, te da bi posljednja nedjelja u ožujku sljedeće godine trebala biti posljednji puta da se prelazi na ljetno računanje vremena, a u listopadu 2021. da bi se posljednji puta kazaljake pomicale u zemljama koje se odluče na trajno zimsko vrijeme.

Dok se europske institucije i zemlje članice međusobno ne dogovore o mehanizmu i tajmingu ukidanja dvostrukog računanja vremena tijekom godine, vi ove nedjelje provjerite sve satove koji nemaju ugrađen "pametni" kalendar i pomaknite im kazaljke sat unatrag. I dakako, odspavajte sat vremena duže, zaslužili ste.