Nova Lenovo Yoga prijenosna i stolna računala s Windowsima 11 i procesorima 12. generacije

Lenovo je predstavio novu generaciju ultra tankih Windows 11 Yoga prijenosnih računala:

Flagship model, 14-inčni Yoga Slim 9i , prijenosno računalo certificirano kao ugljično neutralno koje nudi veću produktivnost i zabavu u pokretu;

Yoga Slim 7i Pro X i Yoga Slim 7 Pro X , opremljena Lenovo X Power skupom posebnih značajki;

Yoga Slim 7i Carbon koji spaja snažnu mobilnost s izdržljivim stilom.

koji spaja snažnu mobilnost s izdržljivim stilom. Nova linija Yoga uređaja donosi osvježenja 14-inčnih i 16-inčnih Yoga Slim 7 Pro, Yoga Slim 7i Pro i Yoga 7.

Nastojeći zadovoljiti potrebe novog hibridnog kućnog ureda, Lenovo je također najavio novi Yoga AIO 7, 4K 27-inčno stolno računalo.

„Hibridni život nova je norma koja je inspirirala razvoj nove generacije Lenovo Yoga uređaja. Naš je cilj osnažiti ljude da 'budu svoji' – da koriste, stvaraju i surađuju pod vlastitim uvjetima”, rekao je Ouyang Jun, potpredsjednik tvrtke Lenovo i generalni direktor segmenta Intelligent Devices Group Consumer Business. „Dizajnirali smo i osmislili nova Yoga računala s pametnijim značajkama i još boljim vrhunskim korisničkim iskustvom kako bismo pomogli ljudima da ostvare svoje ambicije, opuste se i rade stvari na svoj način.”

Podbrend Yoga se proširio na više premium uređaja

Izrađena kao spoj prenosivosti i svestranosti s više snage, konvertibilna prijenosna računala Yoga 2-u-1 tvrtke Lenovo bila su pioniri u otvaranjima mogućnosti za korisnike u pogledu okretanja i preklapanja, bilo da je riječ o poslu ili igrama.

Podbrend Yoga se od tada proširio na još više premium uređaja za krajnje korisnike koji sada obuhvaćaju više oblika, uključujući ultra-tanka prijenosna računala, stolna računala, Chromebook uređaje i tablete.

Nova linija Lenovo Yoga Slim su ultra-tanka prijenosna računala koja integriraju udobno zakrivljene rubove s mekim konturama za lakšu i udobniju mobilnost i rukovanje. Pokreće ih Lenovo X Power, novi definirani skup značajki u boljoj nadograđenoj izvedbi. Uz to, računala su poboljšana PureSight zaslonima Lenovo koje odlikuju vrhunske značajke za oštrije, brže i realističnije vizualno iskustvo (s Eyesafe certifikatom).

Yoga Slim linija predstavlja vrhunske, prijenosne performanse – osnažuje korisnike da se prilagode hibridnom životu kroz pametnije performanse, sigurnost i prepoznavanje – sve to podržava Lenovo A.I. Engine+. Pametne performanse A.I. pogonskog sklopa (engine) mogu predvidjeti potrebe korisnika za snagom ili baterijom na temelju onoga što rade, dok Lenovo Intelligent Sense i Integrirana sigurnost, također dio Lenovo A.I. Engine+, pomažu da rad i igra na Yoga uređajima ostanu jednostavni i sigurniji.

Potrošači se također mogu prijaviti za naprednu podršku tvrtke Lenovo koja nudi Premium Care za poboljšano iskustvo usluge. VIP usluga uključuje prioritetni tretman, personaliziranu hardversku i softversku podršku stručnjaka, godišnje provjere stanja računala, te razne druge usluge.

Novi Yoga Slim i Convertible uređaji 7. generacije uključuju Lenovo CO 2 Offset uslugu kao standard u Europi, Bliskom istoku i Africi. Verificirana usluga uzima u obzir prosječne emisije ugljika povezane s odgovarajućim uređajem, od proizvodnje do isporuke i prosječnog životnog ciklusa (do 5 godina). Osim toga, podržava projekte Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama kako bi se osigurao utjecaj i integritet ekoloških projekata.

Yoga Slim 9i

Prijenosno računalo certificirano kao ugljično neutralno, Yoga Slim 9i (14”, 7) idealan je za ekološki osviještene korisnike bez kompromisa u pogledu mobilnog luksuza, vrhunskih značajki za zabavu i performansi s A.I. pogonom. Obuhvaćen u 3D staklu, udobni dizajn tankog i laganog kućišta od 14,9 mm ima zaobljene, glatke konture za udobnije rukovanje i iskustvo držanja.

Yoga Slim 9i Gen7

Yoga Slim 9i ima 14-inčni 16:10 zaslon koji može uključivati do 4K OLED PureSight izvedbu s ekranom osjetljivim na dodir, upotpunjen sa Sound by Bowers & Wilkins.

Vizualno iskustvo Lenovo PureSight na opcionalnom 4K OLED zaslonu pruža ultra oštre detalje i jasnoću te bogate, foto-realistične boje — od duboke crne do žarko svijetlih. Uz Vesa Certified Display HDR True Black 500, njegova dubina od 10 bita može prikazati više od milijardu boja u jednom pikselu i puni raspon boja od 100% DCI-P3.

Yoga Slim 9i svojim korisnicima omogućuje pristup prijenosnom načinu rada koji im se prilagođava, a pokreće ga Intel Evo koji sadrži Intel Core procesore 12. generacije.

Pokrećući pametnija iskustva nove razine, Lenovo A.I. Core 2.0 donosi poboljšane performanse s AI-om i pametniju sigurnost, što uključuje enkripciju na razini hardvera dizajniranu za zaštitu uređaja od raznih napada.

Ovisno o zadatku i količini opterećenja sustava, A.I. motor također može dinamički prilagoditi brzinu ventilatora i performanse hardvera kako bi optimizirao i ubrzao performanse.