Acer ConceptD 3 CN315-71 - Ljepotan za kreativce

specifikacije Ekrani 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / IPS Procesor Intel Core i7-9750H, 6 jezgri / 12 threadova, 2,2 do 4,1 GHz Grafička kartica Nvidia GeForce GTX 1650 4 GB GDDR5 Memorija 2 × 8 GB DDR4 2666 SSD 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 x4 Ukupno utora za diskove 2 × M.2 NVMe

1 × 2,5" SATA LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 1.4a Konektori 1 × USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen1

1 × USB-C 3.2 Gen1

3,5-mm audio Dodaci Čitač otiska prsta Masa 2,35 kg Dimenzije 364 × 255 × 21 - 24 mm Operacijski sustav Windows 10 Pro Jamstvo 3 godine

U obitelji ConceptD u trenutku pisanja ovih redaka nalazi se prilično lijepa selekcija proizvoda, preko stolnih računala i laptopa, do monitora. Kada govorimo o laptopima, u osnovi imamo modele ConceptD 3, 5, 7 i 9, te inačice Pro istih modela. Brzim pogledom na specifikacije modela ispada da “obični” laptopi imaju obične grafičke kartice GeForce, a varijante Pro imaju profesionalnu grafiku Quadro. Prema kojim su smjernicama dizajnirani laptopi ConceptD, najbolje ćemo ustanoviti na primjeru najslabijeg predstavnika koji nam je stigao na test.

Kako je riječ o laptopu koji cilja na optimiziranje produktivnosti kreativaca, ConceptD 3 ima 15,6-inčni ekran, s time da ni tijelo laptopa nije superkompaktno. Letvice oko ekrana nešto su tanje s bočne strane, no relativno debele s donje i gornje strane, što se možda na prvi pogled čini lošim, no treba imati na umu da veći gabariti tijela olakšavaju implementaciju tipkovnice pune veličine (koju ovaj laptop ima), većeg touchpada i boljeg hlađenja. Ekran je na bazu fiksiran pomoću jedne velike šarke, koja ima dobro pogođen otpor i dozvoljava otvaranje ekrana do 180°. Kako je baza mnogo teža od ekrana, laptop se lako otvara uz pomoć jedne ruke.

Kućište laptopa izrađeno je aluminija, koji je dovršen procesom plazma-električke oksidacije, što je slično anodizaciji koja se standardno koristi za zaštitu površine metala, no rezultira još tvrđim i otpornijim kristalnim slojem oksida. U svakom slučaju, materijal je vrlo ugodan na dodir i ostavlja dojam kvalitete, iako bismo voljeli da je aluminijska ploča od koje je izrađen poklopac nešto deblja. Srećom, poleđina panela dobro je izolirana od poklopca pa nema distorzije slike kad se poklopac jače stisne vršcima prstiju. Debljina laptopa varira od 21 mm sprijeda do 24 mm straga, što je u skladu s modernim standardima, a masa je 2,35 kg – sasvim prihvatljivo, s obzirom na specifikacije i namjenu laptopa.

Na tijelu laptopa zapravo nigdje nema logoa Acera već je u prvi plan stavljen naziv serije

Zanimljivo je da Acerove oznake na ovom laptopu s vanjske strane ni ne postoje. Na gornjem rubu vanjske strane poklopca nalazi se ugraviran manji logotip ConceptD, a još jedan takav, no manji, logotip imamo povrh tipkovnice. Acerovi čelnici valjda su zaključili da žele maksimalno odvojiti novu liniju laptopa od svoje postojeće ponude, i stvoriti odvojenu prodajnu marku u premium tržišnom segmentu. Kvaliteta ekrana kod svih je laptopa ConceptD u prvom planu, pa tako i ovaj, cjenovno najpristupačniji, model ima FullHD IPS ekran s Pantone validacijom, točnošću boja s DeltaE vrijednošću nižom od dva, te pokrivenošću DCI-P3 palete boja. Ekran je tvornički kalibriran vrhunskim instrumentom Konice Minolte Color Analyzer CA310, te se uz svaki laptop dobije tvornički certifikat kalibracije koji odgovara serijskom broju laptopa.

Vjerojatno najkorisnija funkcija aplikacije ConceptD Palette je mogućnost softverskog particioniranja ekrana što olakšava raspoređivanje aplikacija

Kako sâmi instrumentom (doduše, mnogo jeftinijim) testiramo značajke svakog ekrana, tako smo isprobali i ovaj. Prema našem instrumentu, ekran pokriva 99% sRGB palete te samo 87% DCI-P3 palete boja. Doduše, Acerova web-stranica malo je nejasna glede pokrivenosti DCI-P3 palete – za ConceptD 3 piše samo DCI-P3, a za model Pro DCI-P3 100%. Gama krivulja s vrijednošću 2.2 idealna je, no temperatura boja nešto je viša nego što bismo željeli te varira od 7.100 do 7.200 kelvina. Uniformnost boja također je izvrsna, no to se ne može reći za uniformnost osvjetljenja, koje je na rubovima laptopa niže, pogotovo na donjem rubu. Prosječna točnost boja doista je odlična – izmjerili smo DeltaE vrijednost od samo 1,12. Vršna svjetlina monitora u sredini (ujedno i najsvjetlijoj točki) jest 310 cd/m2, što je odlično za sve, osim rada pod izravnim jakim osvjetljenjem.

Baza laptopa iznimno je robusna, zahvaljujući korištenju aluminija tretiranog već spomenutim procesom oksidacije. Gornji dio prekriva kvalitetna tipkovnica pune veličine, no s ne tako idealnim rasporedom tipki – obje tipke Control prilično su malene, a kursorske tipke još su manje i nagurane u ispod desnog Shifta. Za razliku od većine tipkovnica na laptopima koje imaju bijelo pozadinsko osvjetljenje, ConceptD ima narančasto. Tipka za uključivanje računala također je ubačena u pravokutni oblik tipkovnice, zbog čega su tipke za navigaciju tekstom (smještene iznad numeričkog dijela tipkovnice) za jedno mjesto pomaknute ulijevo. Ukratko, funkcionalnost je u nekim aspektima podređena dizajnu. Ispod tipkovnice smješten je čitač otiska prsta, no web-kamera, nažalost, ne podržava funkciju Windows Hello. Touchpad je prilično velik, s teksturom glađom od ostatka kućišta, i integriranim tvrđim tipkama jasno definiranog klika, a u praksi radi odlično zahvaljujući korištenju Microsoftovih Precision drivera.

Ponuda portova na bokovima laptopa solidna je, no očekivali smo i malo više. S lijeve strane su utor za Kensington bravicu, sklopivi RJ-45 mrežni konektor Realtekova gigabitnog NIC-a, HDMI, USB-C 3.2 Gen1 i dva USB-a 3.2 Gen1. S desne strane su combo konektor za slušalice, jedan USB 2.0, par LED-ica i konektor za napajanje. Na istoj strani nalazi se i jedan od ispuha rashladnog sustava. Na ovakvom računalu očekivali smo i Thunderbolt 3, ali u najmanju ruku da je USB-C 3.2 Gen2 i da podržava napajanje. Drugi problem je pozicija konektora za napajanje i izlaza hlađenja – većina korisnika na toj će strani imati ruku s mišem. Srećom, konektor za napajanje je pod kutem, pa kabel zapravo u praksi ne smeta.

Ploča koja prekriva podnožje laptopa pričvršćena je vijcima s križnom glavom tako da je lako doći do komponenti laptopa radi nadogradnje, čišćenja ili samostalnog servisa nakon isteka jamstva

Na donjoj strani laptopa nije metal, već plastična ploča, koja je za kućište fiksirana setom križnih vijaka. Samim time, lako je pristupiti unutrašnjosti računala. Tu na raspolaganju imamo dva SO-DIMM utora, dva M.2 NVMe utora s hladnjacima, jedan 2,5-inčni utor te utor za Wi-Fi karticu, tvornički popunjen Intelovom Wi-Fi 6 karticom. Vidimo i bočno postavljene zvučnike, koji u praksi zvuče vrlo pristojno. Naša konfiguracija opremljena je 6-jezgrenim procesorom Core i7-9750H, koji podržava i Hyper-Threading, a društvo mu prave dvije 8-gigabajtne pločice memorije DDR4 2666 i grafička kartica GeForce GTX 1650 s vlastitih 4 GB memorije.

Jedan od M.2 utora popunjen je 256-gigabajtnim Kingstonovim NVMe SSD-om slabijih performansi, a u 2,5-inčnom utoru nalazi se WD-ov čvrsti disk kapaciteta 1 TB. Treba napomenuti da su modeli dostupni u dućanima malo drugačiji po ovom pitanju – imaju jedan 512-gigabajtni SSD i nemaju čvrsti disk. Računalo je opremljeno i pristojno velikom baterijom od 57 Wh, koja u praksi (uredski rad i surfanje) osigurava autonomiju od nešto preko 7 sati, uz svjetlinu ekrana podešenu na 190 cd/m2. Valja napomenuti da se pozadinsko osvjetljenje tipkovnice vrlo brzo automatski isključuje, što je zasigurno imalo i efekta na duljinu trajanja baterije.

rezultati testiranja Acer Helios 300 (2019) Acer ConceptD 3 i7-8750H + RTX 2060 i7-9750H + GTX 1650 Cinebench R20 Multi-core 2.587 2.564 Single-core 415 456 3DMark Time Spy 5.799 3.772 First Strike 13.366 8.374 PCMark 10 Extended Score 6.495 5.096 Essentials 9.213 8.620 Productivity 7.119 7.291 Digital Content Creation 6.615 4.173 Gaming 11.088 6.952 Trajanje baterije PCMark 10 uredski rad 4:12 h 7:15 h

Rashladni sustav načinjen je od tri toplovodne cijevi koje toplinu odvode do hladnjaka s dva ventilatora, koji topli zrak izbacuju straga i na bok. U praksi, pod punim opterećenjem procesora, buka rashladnog sustava ne ide preko 41,5 dBA, što je odlično, s obzirom na performanse procesora. Maksimalna temperatura gornje strane baze je 35 °C, a postiže se točno na lijevoj strani tipkovnice – suboptimalno, ali prihvatljivo. Niskoj buci rashladnog sustava usprkos, performanse laptopa vrlo su dobre, a da sustav dobro radi može se lijepo vidjeti u priloženom grafikonu rezultata uzastopnog izvođenja Cinebencha R15.

Ugrađeni SSD pripada u grupu sporijih NVMe SSD-ova. Računalo nudi još jedan slobodni M.2 utor te 2,5-inčni utor za SATA uređaje. Doduše, 512-gigabajtni model je zasigurno brži

Računalo se isporučuje s instaliranim Windowsima 10, a tu je i Acerov dedicirani softver. Povrh uobičajenog Care Centera, koji služi za nadogradnju drivera i tehničku podršku, laptopi ConceptD opremljeni su i aplikacijom ConceptD Palette, koja nudi stilizirano praćenje opterećenja procesora, grafičke kartice i memorije (ako vam Task Manager iz nekog razloga nije dovoljno dobar), aplikaciju za particioniranje ekrana na pravokutne dijelove (dosta korisno, radi i na vanjskim monitorima) te mogućnost isključivanja tvornički kalibriranog kolor profila monitora. Od softverskih dodataka, spomenimo još vrlo zgodne wallpapere u 4K razlučivosti te ekskluzivni popust na kupnju nekih aplikacija tvrtke Magic (Vegas Pro, Sound Forge Pro, Acid Pro).

Ako je suditi prema ovom, najjeftinijem predstavniku obitelji, Acer je s ConceptomD dobro odradio domaću zadaću. ConceptD 3 u odnosu na sličan gamerski laptop nudi nešto slabije grafičke performanse, no s druge strane, kompenzira to fokusom na značajke koje su profesionalnim korisnicima i kreativcima bitne – kalibraciju ekrana i tih rashladni sustav. Pro varijante u cijelu priču dodaju i profesionalnu grafiku.