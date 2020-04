Acer Nitro 7 AN715-51 - Metalni Nitro

specifikacije Ekrani Glavni: 15,6” / Full HD (1.920x1.080) / IPS / 144 Hz Procesor Intel Core i7-9750H, 6 jezgri / 12 threadova, 2,2 do 4,1 GHz Grafička kartica Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6 Memorija 1 × 16 GB DDR4 2666 Disk 512 GB SSD NVMe PCIe 3.0 x4 LAN/WiFi/Bluetooth/4G Ne / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI 1.4a Konektori 1 × USB 2.0

2 × USB 3.2 Gen1

1 × USB-C 3.2 Gen1

3,5-mm audio Dodaci - Masa 2,5 kg Dimenzije 362 × 257 × 20 mm Operacijski sustav Linux Jamstvo 2 godine

Za razliku od svojeg jeftinijeg i plastičnijeg brata Nitra 5, Nitro 7 dostupan je isključivo u varijanti s 15,6-inčnim ekranom, što znači da se automatski ubraja u kompaktnije laptope namijenjene igračima. Štoviše, serija Nitro općenito predstavlja nekakav hibrid između laptopa za igranje i laptopa za mobilni rad, pa rashladne performanse žrtvuje radi kompaktnijeg kućišta. U slučaju Nitra 7, tijelo mjeri 362 × 257 × 20 mm, što je u pogledu debljine osjetno kompaktnije nego kod Acerova Predatora Helios 300, laptopa koji je više fokusiran na igranje, a koji smo također imali prilike nedavno isprobati (dva uređaja pripadaju jednakoj generaciji proizvoda).

Dizajn laptopa relativno je agresivan, no moglo bi se reći manje gejmerski nego kod laptopa iz serije Helios. Poklopac je načinjen od brušenog aluminija, s natpisom Acer, bez svjetlećih logoa i sličnih điđa, a gornji kutovi blago su odrezani. Usprkos korištenju aluminija, čvrstina poklopca nije vrhunska – pod pritiskom prstiju on se lagano svija. Na drugoj strani poklopca nalazi se 15,6-inčni IPS ekran razlučivosti Full HD i brzine osvježavanja 144 Hz. Ekran nudi solidne mogućnosti prikaza boja (pokrivenost sRGB palete od 92%) te solidnu svjetlinu od maksimalnih 330 cd/m2. S druge strane, izmjereni kontrast je 1:770, što je niže od očekivanja, a i kalibracija bi mogla biti bolja, jer je toplina bijele točke podešena na hladnijih 8.000 kelvina. Podešavanje hladnijih boja standardni je trik izvlačenja više svjetline iz panela, no toplije boje (toplije u smislu bliže temperaturi danjeg svijetla) ugodnije je gledati. Rubovi ekrana mjere 8 mm na bokovima, odnosno 15 mm na vrhu. Bilo kako bilo, riječ je o dobrom ekranu za igrače, no zahtjevniji korisnici poželjet će ga kalibrirati.

Gornji dio baze laptopa načinjen je od aluminija mat teksture, a poleđina od plastike. Ta donja strana relativno se lako skida, a u unutrašnjosti imamo pristup svim bitnim komponentama i utorima. Naša konfiguracija je demo primjerak pa su svi dostupni utori bili popunjeni, no to, naravno, nije slučaj s uređajima dostupnim u trgovinama. Laptop raspolaže s dva SO-DIMM utora za memoriju, utorom za Wi-Fi karticu, dva 80-milimetarska utora za M.2 SSD-ove i utorom za 2,5-inčni SSD ili disk. Tu je, dakako, i baterija, i to vrlo izdašnog kapaciteta od 58,7 Wh, što pri svjetlini ekrana od 200 cd/m2 osigurava autonomiju od 4,5 sata.

Tipkovnica ima pozadinsko osvjetljenje fiksne crvene boje. Hrvatski znakovi su, naravno, ugravirani na modelima koji se prodaju na našem tržištu

Tipkovnica je pune veličine i prostire se od ruba do ruba laptopa, a za tipkanje je prilično ugodna. Osvjetljava je crveno pozadinsko osvjetljenje. Naravno, uređaji koji su dostupni u domaćim trgovinama imaju i tipke s hrvatskim znakovima. WASD i kursorske tipke dodatno su istaknute crvenim obrubom, a kursorske tipke služe i za regulaciju glasnoće zvučnika te svjetline ekrana, uz kombinaciju s tipkom Fn. Laptop ima i dediciranu tipku za pozivanje aplikacije Nitro Sense, kojom je moguće pratiti opterećenje i zagrijavanje procesora i grafičkog čipa, te podesiti hlađenje, odnosno brzinu ventilatora. Ispod tipkovnice je povelik touchpad s integriranim tipkama, koji je izveden prema Microsoftovoj specifikaciji Precision Touchpad, pa stoga nudi vrlo dobru preciznost i savršenu kompatibilnost s gestama za upravljanje sučelja Windowsa 10.

Testirani primjerak nakrcan je do “čepa”, no modeli dostupni u dućanima imaju neke utore slobodne

Za hlađenje šesterojezgrenog Corea i7-8750H i GeForcea GTX 1650 brinu se odvojeni ventilatori sa zajedničkim izlazom za provjetravanje vrućeg zraka. Usprkos tome, laptop s 46,5 dBA nije osobito bučan tijekom igranja, zbog čega su temperature kućišta nešto više nego što bismo željeli. U centralnom dijelu tipkovnice temperatura doseže 44, a ispod WASD tipki 42 °C. Ostatak gornjeg dijela laptopa manje je zagrijan. Ostatak testirane konfiguracije činile su dvije 16-gigabajtne pločice memorije DDR4, dva 256-gigabajtna NVMe SSD-a spojena u RAID 0 polje, i čvrsti disk od 1 TB. Za bežično povezivanje brine se Intelov adapter Wi-Fi 5 Wireless-AC 9560, a žično Realtekov gigabitni kontroler. Konfiguracija dostupna na domaćem tržištu nešto je drugačija – koristi se noviji i7-9750H, jači GTX 1660 Ti, no ugrađeno je samo 16 GB memorije, jedan 512-gigabajtni SSD, a čvrsti disk nije ugrađen. Drugim riječima, model iz dućana bolji je nego ovaj naš jer ima osjetno jaču grafičku karticu, a dostupna je mogućnost naknadne nadogradnje memorije i SSD-ova.

Na lijevom boku imamo Kensington bravicu, preklopni mrežni konektor, HDMI izlaz, USB-C (samo USB 3.2 Gen1, dakle poluupotrebljiv) i dva USB 3.2 Gen1 porta, od kojih jedan podržava punjenje drugih uređaja kad je laptop isključen. Na suprotnom boku su konektor za slušalice, USB 2.0 port, LED-ice za indikaciju punjenja i energetskog stanja, te okrugli konektor za napajanje. Konektor za napajanje na desnom boku nije baš sreća, s obzirom na to da većina korisnika tu drži i miša, a jednaku primjedbu imamo i na poziciju izlaza za topli zrak, koji puše po desnici.