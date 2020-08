ADATA XPG Hunter 2 x 8GB 2.666 MHz - Povoljni overklokeri

Oznaka kita AX4U266638G16-SBHT Kapacitet 2 × 8 GB XMP postavke 2.666 MHz CAS 16-18-18-38, 1,2 V Izvedba Single rank Jamstvo 2 godine

ADATA-ina radna memorija XPG Hunter specifična je po crnim, tankim aluminijskim hladnjacima, koji se iznad visine PCB-a uzdižu samo 33 milimetra, čime se osigurava kompatibilnost sa svim tipovima hladnjaka te postiže mogućnost ugradnje u ITX kućišta. Testirali smo module takta 2.666 MHz i latencija CL16-18-18. Oba testirana modula kapaciteta su od 8 GB, a osim SPD-a, u njih je upisan i XMP 2.0 profil, koji deklarira radni takt od 2.666 MHz s latencijama od CL16-18-18-38, i to pri naponu od 1,2 V. Također, postoji brža izvedba XPG Huntera, s modulima brzine 3.000 MHz – oni imaju radni napon od 1,35 V.

Hladnjaci su u razini tiskane pločice, pa su ovi moduli kompatibilni sa svim tipovima hladnjaka za procesore

Za testiranje koristili smo kombinaciju procesora Ryzen 9 3900X i matične ploče ASRock X570 Phantom Gaming X. Ta je platforma trenutačno najbolja za tweakanje memorije zbog Infinity Fabrica, kao i ovisnosti ukupnih performansi o latencijama i taktovima memorije.

Overklokirali smo na dva načina – prvi je bio otkriti koja je maksimalna frekvencija s XMP postavkama, a drugi otkriti maksimalnu moguću frekvenciju s opuštanjem latencija. U prvom smo slučaju uspjeli doći do 3.200 MHz, ali uz dizanje napona na 1,35 V, a u drugom do 3.333 MHz, uz dodatno opuštanje latencija na CL18-20-20-40-77. Pokazalo se da viša frekvencija, bez obzira na povišene latencije, pogoduje općem rastu performansi, kako same propusnosti, tako i u igrama te ostalim zahtjevnijim aplikacijama. To je znak da kod jačih AMD-ovih konfiguracija memorija mora biti takta iznad 3.200 MHz za najbolje performanse.

rezultati testiranja 2.666 XMP 3.333 Overklok PCMARK 10 6.075 6.176 3DMARK Time Spy 9.645 9.779 AIDA 64 Memory test Read 40.695 MB/s 50.395 MB/s Write 39.455 MB/s 48.526 MB/s Copy 40.059 MB/s 50.801 MB/s Latency* 84,2 ns 72,8 ns

*manje je bolje, **testirano na Ryzen 9 3900X, ASRock X570 Phantom Gaming X

Rezultati testiranja pokazali su da je XPG Hunter u svojem tvorničkom stanju pogodan za slabije sustave, poput HTPC-ova, koji ne trebaju visoke frekvencije RAM-a. S druge strane, ako ste vični overklokiranju RAM-a, XPG Hunter može vam pružati dosta zabave, pogotovo na AMD-ovim sustavima.