NZXT Kraken X63 i Z63 - Nova pumpa ima lijepo novo lice, baš za pokazivanje

specifikacije Podržane platforme Intel LGA-1150

Intel LGA-1151

Intel LGA-1155

Intel LGA-1156

Intel LGA-1366

Intel LGA-1200

Intel LGA-2011

Intel LGA-2011-3

LGA-2066

AMD Socket AM2/AM2+

AMD Socket AM3/AM3+

AMD Socket AM4

AMD Socket FM1/FM2/FM2+

AMD Socket TR4/TRX4 Dimenzije radijatora 315 × 143 × 56 mm - s ugrađenim ventilatorima Duljina crijeva 400 mm Dimenzije bloka 79 mm promjer Specifikacije pumpe 800-2.800 rpm Ventilatori 2 × Aer P 14 PWM, do 1.850 rpm Jamstvo 6 godina

Prema našem skromnom sudu, NZXT do ove je godine imao najbolje dizajnirana vodena hlađenja. Umjesto da se kite RGB ventilatorima, Krakeni su opremljeni samo svjetlećim blokom koji ide na procesor, no dizajn tog bloka, kao i mogućnosti podešavanja izgleda pomoću aplikacije CAM, čine dobitnu kombinaciju. Zapravo, Krakeni su nam toliko dragi da jedan hladi našu glavnu testnu konfiguraciju, a Krakeni također hlade procesore koji kucaju u konfiguracijama dinamičnog dvojca iz Bug Laba. Samim time, jasno je zašto smo dolazak nove generacije dočekali s velikim zanimanjem.

Kao što smo već rekli, najveća novost je to što je NZXT odlučio proširiti ponudu još jednom serijom AIO hladnjaka koji u oznaci imaju slovo Z. Za razliku od serije X, koja ima dva RGB elementa (logo i prsten), serija Z ima čitav OLED ekran na kojem je moguće prikazati i korisne informacije. Valja naglasiti da ovo nije prvi AIO hladnjak opremljen OLED ekranom koji smo isprobali. Sličan pristup koristili su i Asus i Gigabyte u svojim novim hlađenjima. Nova serija Z dostupna je veličinama od 360 i 280 mm, a nove inačice serije X dostupne su i u 240-milimetarskoj izvedbi.

Kad je riječ o sirovim specifikacijama, nekakvih posebnih razlika između starijih i novijih AIO rješenja nema. I dalje se koriste posve jednaki radijatori, jednaki ventilatori, no pumpe bi trebale biti novije. Prema specifikacijama, stara pumpa radi na 1.600 do 2.800 rpm, a nova ima jednaki maksimum, no može se spustiti do 800 rpm. Provjerit ćemo koliko to ima smisla u praksi. Treba naglasiti da prema tehničkim specifikacijama nema razlike između Z i X modela jednakih dimenzija u pogledu performansi. Drugim riječima, dodatni novac, i to popriličnu svotu, izdvojit ćete za dodatne mogućnosti koje nudi OLED ekran.

Kraken Z63

Z63 isporučuje se s prstenovima za montažu na sve novije Intelove i AMD-ove procesore, s izuzetkom Threadrippera, koji je zapravo također podržan, jer ovi AMD-ovi procesori dolaze opremljeni prstenom koji je kompatibilan s većinom AIO sustava. Razlog je jednostavan – svi proizvođači koriste pumpe tvrtke Asetek. Na blok je tvornički montiran prsten za Intelove LGA-11xx, odnosno po novom, LGA-1200 procesore. Također je tvornički aplicirana termalna pasta. Riječ je o jednakoj pasti koju rabe svi hladnjaci s Asetekovom pumpom, a iz našeg iskustva nema je smisla mijenjati, osim ako na raspolaganju nemate nešto doista egzotično – primjerice, tekući metal. Baza hladnjaka bakrena je i odlično ispolirana.

Tvornički apliciranu termalnu pastu ne treba mijenjati osim ako ne planirate koristiti tekući metal ili nekakvo slično egzotično rješenje

Dva ventilatora od 140 mm Aer P imaju 4-pinske konektore na kraju solidno dugog kabela s košuljicom. Tu imamo izbor – možemo ih spojiti na matičnu ploču, no standardno je spajanje na sâm vodeni blok. U prvom slučaju, upravljanje brzinom ventilatora prepuštamo matičnoj ploči, a u drugom se za njih brine kontroler u pumpi, odnosno NZXT-jev softver CAM, o kojem nešto više kasnije.

Ventilatori Aer P su nam poznati od prije. NZXT također u ponudi ima i vrlo atraktivne aRGB varijante ovih hladnjaka

U pakiranju s hladnjakom stiže set vijaka koji omogućuje montiranje ventilatora između kućišta i radijatora, ili s vanjske strane radijatora. Tu su također dodatni dugi vijci za dodavanje još dva ventilatora, u slučaju da poželite radijator provjetravati kombinacijom četiri ventilatora.

Pumpa, kontroler i zaslon ugrađeni su u cilindrično metalno kućište. Crijeva koja dolaze s radijatora opletena su i spajaju se na blok sa strane, preko pokretnih zglobova. Te zglobove moguće je orijentirati u bilo kojem smjeru, no preporučljivo je da to bude u pomacima od 90 stupnjeva zato što je softverski moguće podesiti orijentaciju prikaza na ekranu upravo u takvim koracima. Na duljinu crijeva ne možemo se požaliti. Na kućištu bloka nalaze se dva konektora – micro USB konektor služi za povezivanje hladnjaka s matičnom pločom preko internog USB 2.0 konektora, a drugi, veći i nestandardni konektor račva se u nekoliko različitih kabela.

Tu imamo konektore za spajanje ventilatora, konektor za spajanje pumpe na matičnu ploču (kako matična ploča ne bi gnjavila da procesor nema hladnjak), SATA konektor za napajanje cijelog sustava te konektor za spajanje NZXT-jevih RGB uređaja, primjerice, ventilatora ili LED traka. Ideja je da hlađenje može upravljati drugim RGB periferijama ovog proizvođača. Kao što i sami vidite, jasno je da iz bloka izlazi prilično solidna količina kabela, što nije baš idealno u pogledu instalacije, ali i izgleda složenog sustava. Posebno je zeznut USB kabel, s obzirom na to da vrlo lako može doći u koliziju s memorijskim modulima. Točnije, to se događa sigurno u slučaju da namjeravate popuniti sve memorijske utore na ploči. Problem je NZXT lako mogao riješiti korištenjem kabela koji ima microUSB konektor pod kutom od 90°.

Softverske mogućnosti

Kako biste mogli iskoristiti blagodati ugrađenog OLED ekrana, ali i fino regulirati performanse hlađenja, nužno je instalirati NZXT-jev alat CAM. Inače je besplatan i možete ga koristiti čak i ako nemate NZXT-jev hardver u računalu. Osim mogućnosti regulacije AIO hlađenja, CAM nudi i praćenje opterećenja i temperature procesora i grafičke kartice, prikazuje OSD u igrama te nudi statistike igranja različitih igara, a alatom je moguće overklokirati grafičku karticu. Ako neku od funkcija ne namjeravate koristiti, moguće je isključiti njezin prikaz u opcijama. OLED ekran (promjer 2,36” odnosno 60 mm, razlučivost 320 × 320 piksela, maksimalna svjetlina visokih 650 cd/m2, 24-bitna boja) moguće je konfigurirati preko raznih profila, od kojih većina uključuje prikaz nekih sistemskih parametara kao što su temperature procesora ili grafičke, opterećenje procesora, itd. Također je moguće podesiti rotiranje panela s različitim informacijama. Još jedan zanimljiv način korištenja je učitavanje GIF animacije, maksimalne veličine 20 MB. Softver nudi mogućnost cropanja i podešavanja vidljivog dijela animacije na kružnom zaslonu.

Podešavanje brzine ventilatora i pumpe radi se preko krivulje ovisnosti brzine o temperaturi. Moguće je odabrati temperaturu procesora, rashladne tekućine ili GPU-a te spremati vlastite krivulje u nove profile

Kad je u pitanju podešavanje performansi, tvornički imamo na raspolaganju tri takozvana Master profila, koji u sebi objedinjuju podešavanja za pumpu i ventilatore. To su Silent, Performance i Fixed. Brzina pumpe i ventilatora definirana je grafom kod kojeg je Y os rezervirana za jakost PWM signala (od 0 do 100%, s time da 0% ne omogućuje isključivanje ventilatora ili pumpe) pa time i brzinu ventilatora ili pumpe, a X os rezervirana je za temperaturu. Tu je NZXT napravio odličnu foru i omogućio odabire različitih temperatura – procesora, grafičke kartice ili rashladne tekućine unutar sustava. Tvornička kalibracija krivulja nije baš sjajna, barem kad je riječ o procesorima Ryzen, no vlastitu krivulju, odnosno krivulje, vrlo je lako složiti te ih spremiti kao novi Master profil.

Kraken X63

Iako se oslanja na obične LED-ice, blok modela X63 i dalje izgleda vrlo atraktivno zahvaljujući odličnom softverskom upravljanju te vizualnom triku simuliranja 3D efekta

Prije nego što se pozabavimo samim testiranjem, recimo ponešto i o znatno jeftinijem, ali i dalje vrlo atraktivnom Krakenu X63. Vizualni dizajn bloka zadržan je kao i kod starijih hladnjaka, što znači da imamo dva RGB elementa – središnji NZXT logo te plastični bijeli prsten, osvijetljen serijom LED-ica. Fora je to što je taj prsten vrlo mudro zakamufliran i optički složen tako da izgleda kao da se niže unedogled u dubinu bloka, gubeći na svjetlini sa svakom sljedećom iteracijom. Za razliku od metalnog kućišta bloka koje ima Z63, X63 ima plastično kućište načinjeno od dva dijela. Novost u odnosu na stariji X62 je to što se koristi novija pumpa, što je USB veza s računalom izvedena preko micro USB, a ne mini USB konektora, te što je gornji dio bloka, onaj na kojem je osvjetljenje, moguće zakrenuti u pomacima od 90 stupnjeva i time orijentirati NZXT logo nezavisno o orijentaciji crijeva. Mogućnosti prilagodbe osvjetljenja odlične su kad uzmemo u obzir da je riječ o LED-icama, pa je moguće složiti vrlo atraktivno osvjetljenje.

rezultati testiranja Kraken X52 + Noctua Celsius+ S36 Prisma PWM NZXT Z63 Standard PBO Standard PBO Standard PBO 100% FAN OCCT Small Data Tdie temperatura* 63,2 °C 80 °C 61,6 °C 80,3 °C 61,2 °C 80,2 °C Radni takt 3,9 GHz 3,975 GHz 3,88 GHz 4,02 GHz 3,9 GHz 4,02 GHz CPU Package Power 135 W 185 W 135 W 192 W 135 W 188,4 W Buka* 45 dBA 45 dBA 53 dBA 53 dBA 53 dBA 53 dBA Brzina ventilatora 2.000 rpm 2.000 rpm 2.675 rpm** 2.675 rpm** 1.800 rpm 1.800 rpm 50% FAN OCCT Small Data Tdie temperatura* 67,5 °C 83,2 °C 69,8 °C 85,2 °C 67 °C 82,8 °C Radni takt 3,875 GHz 3,98 GHz 3,835 GHz 3,965 GHz 3,85 GHz 3,99 GHz CPU Package Power 135 W 180 W 135 W 176 W 134,3 W 182,5 W Buka* 39 dBA 39 dBA 40 dBA 40 dBA 43 dBA 43 dBA Brzina ventilatora 1,120 rpm 1,120 rpm 1.700 rpm** 1.700 rpm** 1.150 rpm 1.150 rpm

*manje je bolje, **brzina pumpe, ***testirano s Ryzen9 3950X

S obzirom na jednake specifikacije, u pogledu performansi nismo testirali oba hladnjaka, već samo Z63. Za test nam je poslužio moćni Ryzen 9 3950X, ugrađen na Asusovu ploču ROG CrossHair VIII Hero Wi-Fi. Procesor smo koristili u dva moda – standardnom i kada je uključen Precision Boost Overdrive, odnosno automatsko overklokiranje. PBO omogućuje procesoru da dosegne i održava više taktove, pod uvjetom da ima dobro napajanje (dakle, ploča s kvalitetno izvedenom naponskom jedinicom) i dobro hlađenje. Opterećenje je generirao alat OCCT u Small Data modu, a ostale podatke izvlačili smo preko aplikacije HWinfo64.

Kraken Z63 - dodatna mjerenja Standard PBO Standard PBO 100% FAN OCCT Small Data Pumpa 100% + stišani ventilator Tdie temperatura* 61,2 °C 80,2 °C 68,2 °C 82 °C Radni takt 3,9 GHz 4,02 GHz 3,85 GHz 4 GHz CPU Package Power 135 W 188,4 W 134,3 W 188 W Buka* 53 dBA 53 dBA 39 dBA 39 dBA Brzina ventilatora 1.800 rpm 1.800 rpm 850 rpm 850 rpm 50% FAN OCCT Small Data Pumpa 100% Tdie temperatura* 67 °C 82,8 °C 64,1 °C 80,6 °C Radni takt 3,85 GHz 3,99 GHz 3,862 GHz 4,015 GHz CPU Package Power 134,3 W 182,5 W 134,5 W 188,9 W Buka* 43 dBA 43 dBA 43 dBA 43 dBA Brzina ventilatora 1.150 rpm 1.150 rpm 1.150 rpm 1.150 rpm

Isprva smo koristili dvije kombinacije postavki – brzinu pumpe i ventilatora podešenu na 100% te na 50% u softveru CAM. Naknadno smo se odlučili isprobati još nekoliko kombinacija – smanjiti brzinu ventilatora tako da budu vrlo tihi (39 dBA), no zadržati pumpu pri 50%; podesiti ventilatore na 50%, no pumpu na 100%, da provjerimo koliki utjecaj brzina pumpe ima na performanse hladnjaka. Kao što možete vidjeti u našoj tablici, brža pumpa fino skida temperaturu procesora, a fora je što njena buka nije niti približno toliko uočljiva kao buka ventilatora.

Zašto nismo testirali NZXT-ove profile? Zbog toga što to jednostavno nema smisla jer i profil Silent i profil Performance pod opterećenjem dolaze do 100% brzine dijelova sustava, što odgovara našem profilu s ručno podešenim maksimalnim brzinama. Za usporedbu imamo rezultate 240-milimetarskog Krakena X52, no opremljenog Noctuinim ventilatorima, te performanse Fractal Designova novog 360-milimetarskog sustava. NZXT-jevi novi 280-milimetarski sustavi na maksimalnoj brzini imaju performanse kao Fractalov 360-milimetarski sustav, no jednako su toliko i bučni (čitaj – brutalno bučni). Modificirani Kraken X52 zericu je slabiji, ali istodobno daleko tiši.

Prelaskom na 50% brzine, Kraken Z63/X63 ostaje najbučniji, ali i najhladniji sustav, no ako bismo brzinu ventilatora dodatno spustili, da bude na razini sa sustavom X52, tada performanse postaju lošije u odnosu na stariji modificirani sustav, no i dalje bolje nego kod Fractalova Celsiusa+. Kao nekakav optimalan omjer buke i rashladnih performansi nameće se smanjivanje brzine ventilatora do nekakvih 850 rpm, no uz zadržavanje maksimalne brzine pumpe.

Nova NZXT-jeva vodena hlađenja osiguravaju vrlo dobre performanse, no na tvorničkim postavkama vrlo su bučna. Vizualni dizajn je odličan, pogotovo ako volite RGB, no istodobno želite imati odličnu kontrolu nad osvjetljenjem. Modeli iz serije Z taj vizualni dojam dižu na novu razinu, no to iskustvo morat ćete i papreno platiti, pa tko voli, nek’ izvoli.

NZXT Kraken X63 Visoke performanse

Najnoviji Asetekov dizajn

ARGB osvjetljenje

Široka baza i velik radijator pogodni za HEDT tip procesora

laka instalacija

Odlična softverska kontrola preko aplikacije CAM

Šest godina jamstva USB kabel potencijalno dolazi u koliziju s memorijskim modulima u prvom utoru

Bučan na automatskim postavkama Performanse 9 Buka 7 Izrada 9 Montaža 8 UKUPNO 9