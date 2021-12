ADATA SE900G i SE770G 512 GB - Šarene podatkovne kutijice

specifikacije - ADATA SE900G 512 GB Tip Vanjski SSD Sučelje USB-C 3.2 Gen 2x2 / 20 Gb/s Sekvencijalne performanse Čitanje - do 2.000 MB/s

Pisanje - do 2.000 MB/s Dimenzije 111 × 66 x 17 mm / 0,12 l Masa 160 g (bez kabela) Jamstvo 5 godina

specifikacije - adata se770g 512 gb Tip Vanjski SSD Sučelje USB-C 3.2 Gen 2 / 10 Gb/s Sekvencijalne performanse Čitanje - do 1.000 MB/s

Pisanje - do 800 MB/s Dimenzije 100 × 58 × 18 mm / 0,1 l Masa 136 g (bez kabela) Jamstvo 3 godine

Dva uređaja koji su stigli na test odazivaju se na imena SE900G i SE770G. Jači je dostupan u kapacitetima od 512 GB, 1 TB i 2 TB, a slabiji u 512 GB i 1 TB. Mi smo dobili priliku isprobati najjeftinije 512-gigabajtne varijante. Osim kapaciteta, ovi uređaji dijele i mnoge druge značajke. Vanjski dizajn je vrlo sličan, s geometrijskim uzorkom s gornje strane koji je osvjetljen s fiksnim RGB osvjetljenjem u obliku spektra boja. Ovo pozadinsko osvjetljenje nije moguće isključiti budući da ne tijelu uređaja nema nikakvih drugih detalja osim USB-C porta i malene LED-ice za indikaciju pristupa memoriji. SE900G je nešto krupniji od SE770G, no manji SSD krasi kućište koje je s donje strane izvedeno u obliku radijatora što donekle pomaže kod disipacije topline kada je SSD pod opterećenjem. Iako je oba uređaja tehnički moguće staviti u džep, nisu baš toliko kompaktni da ćete to poželjeti raditi redovito, pogotovo ako imamo na umu da je za priključivanje SSD-ova na računalo potrebno koristiti dodatni kabel.

Taj kabel, odnosno, kabeli, isporučuju se u pakiranju sa SSD-ovima. Unutar kutije naći ćete kabel koji s obje strane ima USB-C konektore, te kabel koji je s jedne strane USB-C, a s druge USB-A. Možda ne bi bilo loše da je ADATA otišla korak dalje i jednostavno stavila kombinirani kabel koji s jedne strane ima USB-C konektor, a s druge oba tipa konektora. Treba naglasiti da iako je SSD-ove moguće koristiti i u kombinaciji s USB 2.0 portovima, u specifikacijama je naglašeno da treba dokupiti poseban Y-tip kabela koji omogućava spajanje uređaja na dva USB 2.0 porta istovremeno. U suprotnom oni neće raditi zbog nedovoljne snage napajanja. Proizvođač navodi da su SSD-ovi kompatibilni s Playstationom 5 i Xboxom X, kao i Mac računalima, no u nekim slučajevima za rad je potrebno odraditi reformatiranje.

Performanse

SE900G podržava spajanje na USB 3.2 Gen2x2 sučelje zbog čega je vršna brzina čitanja i pisanja 2.000 MB/s. SE770G podržava upola sporije sučelje USB 3.2 Gen2, pa nudi maksimalnu brzinu čitanja od 1.000 MB/s, a brzinu pisanja od 800 MB/s. Imajte na umu da pune performanse SE900G nije moguće iskoristiti bez Gen2x2 porta. Iako je Thunderbolt 4 u teoriji brži, u kombinaciji s Gen2x2 uređajima ponašati će se kao obični 10-gigabitni USB port.

Što kažu testovi? U CrystalDiskMarku koji pristupa malom dijelu flash memorije oba uređaja okvirnu postižu deklarirane performanse. Kažemo okvirno jer je SE900G kod pisanja nešto sporiji, a SE770G nešto brži od specifikacija. Drugi, no vjerojatno bitniji test je mjerenje brzine pisanja tijekom vremena. Alatom IOmeter 10 minuta pišemo na SSD što kod SE900G rezultira padom performansi već nakon 6-7 GB upisanih podataka, s 1.500 na 500 MB/s. SE770G svojih 1.000 MB/s održava za prvih 19 GB podataka, no nakon toga mu performanse osciliraju 20 i 200 MB/s – dosta porazno. S obzirom da SE770G istovremeno nije puno jeftiniji, a ima i kraće jamstvo, SE900G bolji je izbor pod uvjetom da su vam prihvatljiva ograničenja u pogledu performansi. U suprotnom, preporučamo vam kupovinu vanjskog SSD-a više klase kao što je WD Black P50, no njega ćete i osjetno više platiti.

ADATA SE900G 512 GB Dva kabela u pakiranju

Odlične vršne performanse

Pristojne performanse pod opterećenjem

Pristupačna cijena

5-godišnje jamstvo USB 3.2 Gen 2x2 slabo je rašireno sučelje

Krupne dimenzije

Vrlo brz pad performansi kod duljih operacija pisanja Performanse 8 Cijena po GB 9 UKUPNI DOJAM 8