ADATA SU650 240GB - Solidan i jeftin

specifikacije Sučelje SATA 6 Gb/s Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane performanse 520 / 480 MB/s Dodatna oprema umetak za povećavanje debljine Jamstvo 3 godine

Iako malo tko danas govori o SATA SSD-ovima, proizvođači još uvijek na tržište plasiraju novije modele koji sa sobom donose nižu cijenu, uz zadržavanje visokih performansi. Tako bi barem trebalo biti i s najnovijim ADATA-inim SSD-om koji nosi oznaku SU650. Proizvođač tvrdi da je riječ o odličnom izboru za korisnike koji su odlučili umiroviti mehanički disk i napokon okusiti performanse flash memorije. SU650 serija sastoji se od svega tri modela – kapaciteta 120, 240 i 480 GB. Svi se oslanjaju na 3D TLC tip NAND flash memorije, dakle onaj najjeftiniji, čije se performanse maskiraju uporabom SLC cachea. Drugim riječima, kada dođe do pisanja, kontroler prvo piše u ćelije koje su programirane da se ponašaju kao SLC ćelije (dakle najbrži tip NAND flash memorije), a ako se to radi dulje vrijeme, onda performanse padnu jer kontroler mora pisati u TLC ćelije koje drže više podataka. To, naravno, nije ništa novo, i na isti način rade svi SSD-ovi s TLC memorijom.

ADATA, nažalost, ne otkriva koji se kontroler koristi u SU650, no to u konačnici nije ni toliko bitno. Nažalost, u službenim specifikacijama nisu navedene ni neke druge značajke – recimo, podržava li SSD DevSlp opciju SATA standarda, što omogućuje “uspavljivanje” uređaja i vrlo nisku potrošnju od svega nekoliko milivata, a što je pak bitno kod prijenosnika. Jači ADATA-in SSD SU800 decidirano podržava DevSlp, nudi nešto veći kapacitet (256 naprema 240 GB) te nešto više performanse (560/520 naprema 520/450 MB/s), ali i košta 100-injak kuna više. Samim time ako ciljate na maksimalnu uštedu, SU650 dobar je izbor, no za neznatno više novca (po GB kapaciteta), dobit ćete kompetentniji uređaj, pogotovo ako nadograđujete laptop.