Logitech MX Master 4 - Radi umjesto vas (skoro)

SPECIFIKACIJE Senzor Darkfield High Precision (8.000 DPI) Povezivost Bluetooth 5.1, USB-C prijamnik Baterija Do 70 dana Dimenzije 128,15 x 88,35 x 50,8 mm Masa 150 g Broj tipki 6 + 1 Jamstvo 2 godine Dojam Nesumnjivo najbolje izdanje ultimativnog "miša za posao", kojeg korisnici religiozno kupuju već čitavo desetljeće

Logitechova serija miševa MX Master slovi kao ultimativni izbor za "produktivnost" – ergonomski i funkcionalni vrhunac za korisnike koji na računalu obavljaju bilo kakav posao. Radi se o mišu s dijametralno nasuprotnog dijela kružnice u odnosu na moderne miševe za igrače, što je vidljivo iz njegovog oblika – koji se kod najnovijeg izdanja iz te linije, jednostavno nazvanog MX Master 4, nije gotovo nimalo promijenio – kao i mase od 150 grama. To nije miš koji ćete kupiti za nizanje headshotova u vašoj omiljenoj mrežnoj pucačini iz prvog lica, jer je za to daleko preglomazan, već da biste u dlanu desne ruke imali što više kontrole u Windowsima, Photoshopu, Lightroomu, Premieru i sličnim okolinama.

Oba kotačića načinjena su od metala i vrlo su ugodni za korištenje. Primarni kotačić usto se dade detaljno prilagoditi željama korisnika (način vrtnje, stupanj otpora)

U odnosu na svoje opjevane prethodnike, MX Master 4 donosi nekoliko noviteta, poput haptičnog odziva i jednog dodatnog višefunkcijskog bočnog gumba, no mnogi su na ovu recenziju kliknuli kako bi doznali jesu li poboljšani aspekti u kojima je MX Master 3S podbacio, pri čemu prvenstveno mislimo na habanje njegova gumiranog lijevog boka i zamalo nemoguće čišćenje iste te gume. Dugoročno trošenje ne možemo komentirati, jer smo s MX Masterom 4 proveli tek dva tjedna, a ono se kod prethodnika manifestiralo tek nakon desetak tisuća sati (nekoliko godina) korištenja. U tom smislu možemo tek istaknuti kako su nam predstavnici Logitecha, na izravan upit oko povećanja izdržljivosti gumiranog izbočenja, na kojem prirodno počiva palac, odgovorili kako je taj dio izveden od mnogo robusnijeg tipa gume, stoga neće biti slaba točka MX Mastera 4. Što se čišćenja tiče, imamo dobre vijesti: osim što se novi materijal zaista mnogo lakše čisti, također se i daleko sporije prlja. Stoga, ako je guma na vašem MX Masteru dotrajala, a obožavate svaki drugi njegov aspekt, imate naš blagoslov da kupite MX Master 4 – radi se o smislenoj nadogradnji.

Vibracije pod palcem

Na nedavnom videopozivu za recenzente, zapravo predstavljanju MX Mastera 4 uoči njegova izlaska, Logitech je daleko najviše pričao o spomenutom haptičnom odzivu – bilo je očito kako ga tvrtka smatra udarnim novitetom svojeg novog miša. Ispod gumiranog segmenta na lijevom boku miša nalazi se maleni elektromotor, zadužen za stvaranje vibracija na tom dijelu uređaja, na način da ih osjetimo pod palcem. Ponuđena su četiri stupnja intenziteta vibracija – Subtle, Low, Medium i High – a ni u jednom slučaju one nisu toliko jake da bi uzrokovale nehotično pomicanje pokazivača. U praksi smo najviše koristili postavku Low, gdje su vibracije osjetne, ali posve nenapadne.

Gumirano odmorište za palac mnogo se lakše čisti nego kod prethodnog modela, a također bi trebalo biti neusporedivo otpornije na trošenje. Čitav taj dio može se pritisnuti kao tipka, a ujedno je i mjesto gdje je Logitech implementirao haptični odziv

Čemu to služi? Ideja je da nam miš na taj način daje više povratnih informacija prilikom rada u operacijskom sustavu i podržanim aplikacijama (zasad su to samo Photoshop, Lightroom i Resolve), a sve to s ciljem da uobičajene radnje obavljamo brže i ugodnije. Primjerice, u Photoshopu ćete osjetiti vibriranje pod palcem kad napravite selekciju pomoću Lasso Toola ili Selection Brush Toola, kad kreirate okvir pomoću Frame Toola, kad vam se objekt prilikom pomicanja "zaključa" na određeno mjesto, i u raznim drugim situacijama, kad takvo što ima smisla. Radi se o, kažimo to tako, taktilnoj dopuni vizualne informacije o učinjenom, koja se ni u jednom trenutku ne doima esencijalnom za uspješno korištenje softverskog alata, ali da se radi o zgodnom dodatku, koji bi nekima mogao biti koristan – to svakako.

Primjer Actions Ringa u Photoshopu

Haptični odziv MX Mastera 4 aktivira se, među ostalim, kad pozovemo takozvani Actions Ring, virtualni "prsten" sa osam ikona, čije funkcije možemo sami definirati. Svaka ikona može biti neka specifična radnja (primjerice, pokretanje glazbe, otvaranje Windows Explorera, pozivanje AI alata, uzimanje screenshota, proizvoljni makro, i tako dalje), ili mapa, unutar koje se nalazi više drugih radnji. Same ikone kontekstualno se mijenjaju, ovisno o aplikaciji, u kojoj se trenutačno nalazimo. Tako u Windowsu možemo koristiti multimedijalne kontrole i druge prečice "općenitog" tipa, a kad Actions Ring pozovemo u Photoshopu, on će prikazivati željene alate za obradu fotografija. Na isti je način podržano dodavanje brojnih kontrola u Lightroomu i Resolveu. Actions Ring aktivira se pritiskom gumiranog bočnog dijela MX Mastera 4, a miš zavibrira kad se virtualni prsten prikaže, ali i kad dovedemo pokazivač iznad bilo koje od njegovih ikona, u znak potvrde da smo ju odabrali.

Actions Ring podržava brojne "općenite" funkcije operacijskog sustava, ali i specijalizirane alate u podržanim aplikacijama – trenutačno su to Photoshop, Lightroom i Resolve

Za korištenje Actions Ringa potrebno je instalirati aplikaciju Logi Options+, koja također služi namještanju svih drugih funkcija MX Mastera 4, kao i nadogradnji njegova firmwarea. Opisana funkcionalnost nije rezervirana za MX Master 4, već je dostupna i na drugim miševima i tipkovnicama iz Logitechove linije MX Master.

Ako baš želite, vibraciju možete dodijeliti i drugim tipkama miša, korištenjem funkcije Smart Actions u konfiguracijskom softveru Logi Options+. No, takvo što nema osobitog smisla, budući da ćete vibraciju uvijek osjećati samo pod palcem, pa tada dolazi do neprirodnog osjećaja da tipku pritisnemo jednim prstom, a "osjećamo" ju pod drugim.

Sekcija Smart Actions sama po sebi je zanimljiva, jer nam dozvoljava izradu nizova automatiziranih radnji prema "if-then" principu. Tu možemo, na primjer, zadati niz aplikacija koje želimo otvoriti (poput svih aplikacija koje koristimo za posao), te tada postaviti jedan takav Smart Action na Actions Ring, za brzopotezno bacanje na posao na početku radnog dana.

Poznat osjećaj

Zacijelo najmanje zanimljiv aspekt MX Mastera 4 njegova je ergonomija, iz jednostavnog razloga što se tu gotovo ništa nije promijenilo u odnosu na prethodnika. Još uvijek se radi o zaista korpulentnom mišu, koji se može držati samo desnom rukom, po mogućnosti sa posve položenim dlanom. Njegovo plastično tijelo čvrsto je i optimalne hrapavosti, a tipke – kako glavne, tako i bočne – gotovo su bešumne, ali uz zadržanu zadovoljavajuću taktilnost.

Pogled s profila otkriva raspored bočnih tipki

Lijevo od dviju bočnih tipki kod MX Mastera 4 nalazi se gumb, kojeg njegovi prethodnici nisu imali. Njegova pretpostavljena funkcija jest izvođenje gesti – pritisnemo ga i držimo te tada, pomicanjem miša u nekom od četiri smjera, izvedemo odabranu radnju. Tvornički su geste namještene za prebacivanje između virtualnih desktopa, prikaz trenutačnog desktopa, pokretanje izbornika Start i prikaz aktivnih taskova. No, Logi Options+ nam omogućava da na isti način upravljamo multimedijom, položajem prozora, prebacujemo se između aplikacija, ili definiramo neke druge, preferirane radnje.

Ako dosad nije bilo jasno, Logi Options+ zaista je moćan komad softvera, s bezbrojnim mogućnostima iskorištenja svega onoga što MX Master 4 nudi. Bez obzira kako se osjećate oko instalacije drivera za periferije koje rade i bez njega, ovo je situacija gdje to najtoplije preporučujemo.

Aplikacija Logi Options+ koristi se za konfiguraciju miša, a sadrži zaista opsežan set mogućnosti, mahom orijentiranih povećanju produktivnosti

Glavni kotačić, takozvani MagSpeed Scroll Wheel, zadržao je svoju sposobnost "nazubljenog" i posve glatkog okretanja, između kojih se može prebacivati ručno, pomoću tipke ispod kotačića, ali i automatski, na način da se s nazubljene na glatku vrtnju prebaci kad prepozna energičniji okret. U softveru mu možemo definirati razinu otpora pa ga na taj način u potpunosti prilagoditi vlastitim preferencijama.

Bočni kotačić, namijenjen horizontalnom pomicanju ekrana (korisno, primjerice, u tablicama i prilikom rada u alatima s vremenskim trakama), zadržao je svoje mjesto i funkciju, kao i metalnu izvedbu.

Na donjoj strani uređaja nalazimo tipku Easy-Switch, pomoću koje miša prebacujemo između tri uređaja, s koliko ga je moguće upariti

Još jedna tipka nalazi se ispod miša – ta se zove Easy-Switch, a služi prebačaju miša između uređaja s kojima ima bežičnu vezu. Može se raditi o konekciji putem Bluetootha ili uz posredovanje priloženog Bolt Receivera, izuzetno kompaktnog bežičnog prijamnika, ne većeg od nokta, opremljenog USB-C priključkom.

Za trajanje baterije Logitech navodi da iznosi oko 70 dana, što u dva tjedna korištenja miša nismo uspjeli potvrditi, ali uočeni trend pražnjenja daje za naslutiti kako bi taj podatak mogao biti točan. Podržano je brzo punjenje pa je jedna minuta boravka na punjaču dostatna za tri sata bežičnog rada. USB-C konektor, nužan za punjenje miša, smješten je na njegovu prednjicu.

Ostao na 125 Hz

Performanse ugrađenog optičkog sustava nisu stavka o kojoj se u kontekstu miša poput MX Mastera 4 mnogo lamentira, ali stava smo da i na to vrijedi potrošiti rečenicu-dvije komentara. Miš je opremljen senzorom maksimalne razlučivosti od 8.000 DPI, o čijim tehničkim specifikacijama ne znamo ništa drugo, osim da je sposoban pratiti pokrete na svim podlogama, uključujući staklo. Ono što smo uspjeli ustanoviti pomoću specijaliziranih alata, ali i općenitog osjećaja u radu, jest da miš s bežičnim prijamnikom komunicira pri polling rateu od 125 Hz. Ako ne znate što je polling rate, ili znate pa vas naprosto nije briga, tada se za vas ne radi o stavci oko koje bi se vrijedilo uzbuđivati – MX Master 4 vam se ni u jednom trenutku neće učiniti nedovoljno preciznim. No, ubrajate li se u entuzijaste koji svoje miševe za rad drže na polling rateu od 1.000 (ili više) herca, a usput i ciljano koristite monitor s visokom frekvencijom osvježavanja (144 Hz ili više), tada se nećete moći otarasiti dojma kako MX Master 4 u svojim kretnjama nije posve rafiniran. Definitivno ga možemo nazvati zadovoljavajuće preciznim, ali ne dolazi ni blizu savršene glatkoće i granularnosti pomicanja prosječnog miša za igranje.

MX Master 4 proizvodi se u izvedbama Graphite i Pale Grey za korisnike Windowsa, dok su uparivanju s Appleovim računalima namijenjene boje Space Black i White Silver (srednja i desna na fotografiji)

Jasno je kako se Logitech zadržao pri navedenih 125 Hz zbog želje da baterija MX Mastera 4 traje što duže, no pomalo nam je žao što se nije mislilo i na one korisnike koji bi se rado opremili takvim "radnim konjem", a bez žrtvovanja perfektnog iskustva klizanja pokazivača po ekranu. Ne radi se tu ni o pukom hiru ocvalog gejmera; korištenje kombinacije izuzetno preciznog miša i monitora visoke frekvencije osvježavanja itekako olakšava rad u aplikacijama gdje nerijetko treba naciljati pojedine piksele – a baš su takve Photoshop, Lightroom i Resolve, s kojima je MX Master 4 u svakom drugom pogledu odlično sljubljen.

Punjenje baterije vrši se putem USB-C konektora na prednjici miša. Jedna minuta punjenja dostatna je za tri sata bežičnog rada. USB-C kabela nema u kutiji – morat ćete koristiti neki vlastiti

S jedne strane, MX Master 4 zaslužuje svesrdnu preporuku – ne postoji miš s više funkcija usmjerenih ka olakšavanju i ubrzavanju rada na računalu, s moćnijim softverom za one koji mare za produktivnost, niti s većom koncentracijom zaista promišljenih mogućnosti. S druge, ako ne pristajete na kompromise po pitanju performansi, preostaje vam nadati se da će se pojaviti verzija "Pro", koja će koštati malo više, trajati malo kraće, ali koristiti brže komunikacijsko sučelje prema računalu. Po svemu ostalom komotno može ostati ista.