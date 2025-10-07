Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro - AI braća

Između srednje i visoke klase smartfona sve je tanja linija razdvajanja, a Xiaomi se potrudio da ju novom serijom – na sreću korisnika – učini još manje vidljivom…

Specifikacije recenziranih uređaja Xiaomi 15T Xiaomi 15T Pro Ekran 6,83“ AMOLED (1.280 x 2.772) 6,83“ AMOLED (1.280 x 2.772) Procesor Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) Mediatek Dimensity 9400+ (3 nm) Memorija 12 GB, 256 / 512 GB 12 GB, 256 / 512 / 1024 GB Kamere 50 + 12 + 50 (2x) MP 50 + 12 + 50 (5x) MP Dimenzije i masa 163 x 78 x 7,5 mm, 194 g 163 x 78 x 8 mm, 210 g

Granice između srednje i visoke klase u svijetu mobilnih telefona sve se više brišu, pa je Xiaomi utoliko predstavio 15T seriju kao praktičan odgovor na potrebe korisnika koji traže uravnotežene performanse bez pretjerane cijene. Xiaomi 15T i njegov „snažniji“ brat 15T Pro dijele mnoge crte, ali se razlikuju u ključnim aspektima koji utječu na svakodnevnu upotrebu. Osnovni model, Xiaomi 15T, starta od oko 649 eura za varijantu s 256 GB memorije i 12 GB RAM-a, čineći ga jeftinijim izborom za one koji ne žele ulagati više od 900 eura. Pro varijanta, po cijeni od 899 eura za istu baznu konfiguraciju, donosi nadogradnje poput jačeg procesora, bržeg punjenja i naprednijeg zoom sustava kamere, ali na račun veće težine i cijene. Oba uređaja ciljaju na široko tržište, s fokusom na Leica suradnju za kamere i HyperOS softver.

Što ih čini sličnima? Oba modela dijele istu veličinu AMOLED ekrana od 6,83 inča, rezoluciju 2.772 x 1.280 piksela i kapacitet baterije od 5.500 mAh. Koriste isti 32-megapikselni prednji fotoaparat za selfije, te osnovni skup 50-megapikselnog glavnog senzora i 12-megapikselnog ultraširokokutnog objektiva na stražnjoj strani. Radna memorija je standardizirana na 12 GB RAM-a, a softverska podrška obuhvaća četiri godine glavnih Android ažuriranja i šest godina sigurnosnih zakrpa. Dimenzije su gotovo identične – oko 163 x 78 x 8 mm – s plastičnim okvirom i staklenim stražnjim poklopcem, iako Pro model dodaje aluminijsku slitinu u okvir i dodatnu izdržljivost na padove i udarce.

Najjači aduti

Svaki uređaj ima po tri ključna aduta koja ga ističu u svojoj klasi. Za Xiaomi 15T, to su pristupačna cijena koja omogućuje rad u Leica kameom bez velikog troška, izdržljiva baterija koja podržava dan i pol autonomije bez punjenja te svijetli ekran koji se lako čita na sunčevom svjetlu. S druge strane, 15T Pro ističe se snažnim procesorom koji glatko podnosi zahtjevne igre, 5x optičkim zoomom koji nudi fleksibilnost u fotografiji te brzim bežičnim punjenjem koje štedi vrijeme u pokretu. Ovi aduti čine Pro model privlačnijim za entuzijaste, dok 15T ostaje praktičan za širu publiku.

Hardverski, oba telefona počivaju na MediaTek čipovima, ali s vidljivim razlikama u snazi. Xiaomi 15T koristi Dimensity 8400, osmojezgreni mid-range procesor na 4 nm tehnologiji, koji u benchmarkovima poput Geekbench 6 postiže oko 1600 bodova u single-core i 6400 u multi-core modu. To je dovoljno za svakodnevne zadatke – pregledavanje, streaming i lagano uredsko korištenje – ali može pokazati ograničenja u intenzivnim igrama, gdje se temperatura penje bez naprednog hlađenja. Memorija od 12 GB LPDDR5X RAM-a i UFS 3.1 pohrane (do 512 GB u 15T-u, do 1 TB u Pro-u) osigurava dovoljno prostora za multitasking, iako bez mogućnosti proširenja microSD karticom. Pro model nadograđuje na Dimensity 9400+, 3 nm čip koji postiže preko 2000 bodova u single-core i 7500 u multi-core, s 3D IceLoop hlađenjem koje sprječava pregrijavanje tijekom dugotrajnog gaminga poput Genshin Impacta na visokim postavkama.

Jaki hardver

Ekran je jedna od jačih strana serije: 6,83-inčni AMOLED panel s 120 Hz osvježavanjem na 15T-u (144 Hz na Pro-u) nudi glatku animaciju i rezoluciju od 477 PPI za oštre slike. Maksimalna svjetlina doseže testiranih 3264 nitova, što olakšava upotrebu na otvorenom, a minimalna od 1,9 nita pomaže u mraku. Boje su točne s podrškom za HDR10+ i Dolby Vision, ali rubovi su nešto širi na 15T-u, što malo umanjuje premium osjećaj. Gorilla Glass 7i štiti površinu, a priloženi zaštitni film je standard.

Baterija od 5.500 mAh na oba modela pruža solidnu autonomiju: oko 7 sati intenzivne upotrebe, s 16 sati za pregledavanje weba i 10 sati video streaminga. U testovima, 15T drži 70% nakon dana umjerenog korištenja, dok Pro, zahvaljujući efikasnijem procesoru, doseže i dva dana pri laganoj upotrebi. Punjenje na 67 W za 15T puni 67% za 30 minuta, ali bez bežičnog opcije; Pro model ubrzava na 90 W (pun u 36 minuta) i dodaje 50 W bežično, što je praktično za korisnike s punjačima Qi standarda. Nema reverznog punjenja, što je manjak u ovoj klasi.

Jaka i jača Leica

Kamere su brendirane s Leicom, ali donose neke praktične razlike. Oba modela dijele 50 MP glavni senzor (1/1.31" veličina, OIS stabilizacija) koji hvata slike s dobrim dinamičkim rasponom i realnim bojama – zelenilo je živahno, ali ne pretjerano, a noćni snimci imaju manje šuma nego kod prosječnih mid-range uređaja. Ultraširokokutni 12 MP objektiv (120° vidno polje) pati od gubitka detalja na rubovima i užeg dinamičkog raspona, što je tipično za ovu rezoluciju; kvaliteta je slična na oba modela, slična u upotrebi za krajolike, ali zahtjeva stabilnu ruku zbog manje stabilizacije. Prednja 32 MP kamera pruža oštre selfije s uvjerljivim bokeh efektom u portret modu, bez velikih razlika.

Razlike se ističu u teleobjektivu: 15T ima 50 MP senzor s 2x optičkim zoomom (64 mm ekvivalent), koji je koristan za bliske portrete, ali redundantan jer digitalni zoom na glavnom objektivu nudi slične rezultate s manje šuma. Kvalitet slika je solidan do 4x, ali gubi oštrinu dalje. Pro model na 50 MP senzoru ima periskop teleobjektiv s 5x optičkim zoomom (100 mm), što omogućuje jasne snimke udaljenih motiva – poput ptica ili događaja na stadionu – s manje šuma i boljom stabilizacijom.

Video snimanje doseže 8K na 30 fps na Pro-u (4K na 15T-u), s Leica Vibrant i Natural profilima za post-procesiranje. U praksi, Pro kamera bolje funkcionira u niskom svjetlu zahvaljujući većoj aperturi, ali ultraširoki objektiv ostaje slabiji na oba, sličan u boji i izloženosti glavnom senzoru. Korisnici će primijetiti da Pro bolje balansira boje u HDR scenama, ali oba zahtijevaju ručno podešavanje za optimalne rezultate.

Softverski, oba uređaja rade na HyperOS 2.0 baziranom na Androidu 15, s nadogradnjom na HyperOS 3 (Android 16) očekivanom vrlo brzo. Sučelje je intuitivno, s prilagodljivim widgetima i always-on prikazom, a dolazi s predinstaliranim aplikacijama koje se daju obrisati.

AI softver

AI mogućnosti su integrirane preko Google Geminija – dugim pritiskom gumba za uključivanje aktivira se glasovni asistent za pitanja i zadatke. AI alati u galeriji omogućuju brisanje objekata sa slika (HyperAI), ali proces može trajati nešto duže na složenim fotografijama; real-time prijevod teksta u kameri je koristan za putovanja, a AI pisanje pomaže u generiranju e-mailova ili sažetaka. Na Pro modelu, AI bolje koristi snažniji procesor za brže obradu.

U konačnici, Xiaomi 15T serija nudi uravnoteženu mid-range ponudu gdje 15T privlači štedljivije korisnike solidnim ekranom i baterijom po nižoj cijeni, dok Pro model opravdava doplatu boljom kamerom i brzinom za one koji često fotografiraju ili se igraju. Međutim, nedostatak bežičnog punjenja na manje snažnom modelu može nekome nedostajati, iako su performanse vrlo bliske flagship razini, naročito na jačem telefonu. Ako tražite vrijednost za novac, ovi uređaji su solidan izbor u dva cjenovna razreda.

Xiaomi 15T Kamera

Baterija

Cijena Nema bežično punjenje

Manje otporan na udarce Ekran 9 Finiš 7 Performanse 7 Kamere 8 UKUPNO 8