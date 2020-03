Cooler Master MH630, MH650 i MH670 - Trojac za svaku glavu

Cooler Masterova ponuda igraće periferije sve je veća i redovito nas ugodno iznenađuje. Njihovi miševi i tipkovnice uvijek su rado viđen gost na redakcijskim stolovima, a isto vrijedi i za headsetove, kojih je na test ovaj put stiglo čak tri. Svi istodobno jednaki i osjetno drugačiji. Radi se o modelima MH630, MH650 i MH670, koji dijele gotovo sve estetske značajke, ali imaju drugačije namjene. Model MH630 analogni je, model MH650 namijenjen je onima koji nemaju zadovoljavajuću zvučnu karticu i žele virtualni surround, a treći, MH670, cilja one koji ne vole žicu.

S obzirom na njihovu sličnost, vanjštinu ćemo im opisati u zajedničkom dijelu teksta, a u odvojenim segmentima govorit ćemo o njihovim performansama i jedinstvenim značajkama.

Cooler Masterovi novi headsetovi relativno su elegantnog dizajna. Njihove su linije meke i blage, a kućišta su bez agresivnih detalja. Kad su bez mikrofona, lako ih je zamijeniti za studijske slušalice zatvorenog tipa, a njihovu prirodu otkriva tek prepoznatljiv amblem proizvođača na svakoj slušalici, te obojeni obrub školjke slušalica na modelu MH630 i osvijetljeni obrub na modelu MH650.

Relativno velike slušalice ovalnog su oblika i zatvorene, over-ear izvedbe, te bez problema mogu obujmiti čak i velike uši. Na slušalicama dva žičana modela nalaze se spužvasti jastučići obloženi tkaninom, a na bežičnom modelu jastučići su obloženi umjetnom kožom. Slušalice je moguće zakretati po horizontalnoj i vertikalnoj osi, pa se lako prilagođavaju obliku glave. Horizontalno rotiranje slušalica omogućuje i lakše odlaganje na stol, odnosno vješanje oko vrata. Okviri headsetova načinjeni su od plastike s metalnom “armaturom” u unutrašnjosti, i u rukama djeluju vrlo čvrsto. Ne popuštaju ni pod neprirodnim pritiscima i savijanjima, pucketanja ni zveckanja nema, te djeluju kao da mogu izdržati mnogo torture.

Mikrofoni su na ovim headsetovima odvojivi, a u sva tri se slučaja nalaze na lijevoj slušalici. Utore je moguće sakriti gumenim poklopcem, kako bi headsetovi izgledali bolje kad mikrofon ne trebamo. Kontrole zvuka na analognom modelu (MH630) smještene su na lijevoj slušalici, gdje se nalazi analogni kotačić za podešavanje glasnoće, te prekidač za isključivanje mikrofona. Ta dva detalja nalaze se i na druga dva headseta. Osim toga, model MH650 na desnoj slušalici ima tipku za uključivanje osvjetljenja te tipku za uključivanje virtualnog surrounda. Slična je situacija na bežičnom modelu, koji nema osvjetljenje, pa se umjesto te tipke na ovom modelu nalazi tipka za uključivanje i isključivanje samog headseta.

U unutrašnjosti slušalica sva tri modela nalaze se identični 50-milimetarski driveri uobičajenih specifikacija. Otpor im je 32 Ω, pa ih pogoniti može svaka zvučna kartica, mobitel ili konzola. Mikrofon je na sva tri modela solidne kvalitete. Model MH650 snima nešto tiši glas, no sva su tri uzorka snimljenog glasa vrlo čista i, osim za ćaskanje s prijateljima, sasvim sigurno iskoristiva za ležernije streamanje. Za ozbiljniju upotrebu nisu, no ono što im je namjena rade više nego zadovoljavajuće.

MH630

Izvdeba Zatvoren, over-ear Driveri / Otpor 50 mm, 32 Ω Vrsta priključka 3,5 mm TRRS 1,5 m + TRS splitter 0,3 m Masa 278 g (bez kabela) Jamstvo 2 godine

Analogni Cooler Master MH630 s računalom se povezuje preko 3,5-milimetarskog TRRS kabela, iznenađujuće odvojivog, uparenog sa solidno dugim 3,5-milimetarskim TRS splitterom. To ga čini idealnim za igranje na PC-ju, ali i kućnim i prijenosnim konzolama, te mobitelima opremljenima 3,5-milimetarskim izlazom. Masa ovog headseta prihvatljivih je 278 g bez kabela, a zahvaljujući dobroj distribuciji težine, na glavi je neprimjetan.

Kvaliteta zvuka na ovom je headsetu dobra, iako je u igrama nešto hladniji i grublji nego što bismo voljeli. Bas je udaran, ali nedostaje mu dubine. S pozitivne strane, zahvaljujući plitkom basu, headset vrlo jasno otkriva gdje se nalazi izvor zvuka, što je posebno korisno pri određivanju smjera iz kojeg dolaze protivnici u FPS-ovima. Slušanje glazbe na MH630 nije osobito zabavno, ali prolazno je, pogotovo s obzirom na namjenu, ali i cijenu headseta koji u slobodnoj prodaji košta samo 59 eura.

Cooler Master MH630 Udobnost

Kvaliteta izrade

Dobar mikrofon Zvučnoj slici nedostaje uzbudljivosti

Loša izolacija zvuka Zvuk 7 Udobnost 8 Mikrofon 7 Isplativost 7 UKUPNI DOJAM 7

MH650

Izvdeba Zatvoren, over-ear Driveri / Otpor 50 mm, 32 Ω Vrsta priključka USB, 2,2 m Masa 282 g (bez kabela) Jamstvo 2 godine

Cooler Master MH650 s računalom se povezuje preko USB kabela koji nije moguće odvojiti od headseta. Uređaj je nešto teži od svog analognog brata, no s masom od 282 g bez kabela, još uvijek je u zoni prihvatljivog. Iznenađujuće, na glavi je nešto udobniji zato što njegovi jastučići bolje sjedaju na područje oko ušiju. Upravo zbog toga je i nešto stabilniji na glavi. Zato što koristi iste jastučiće kao analogni model, pasivna izolacija zvuka nije mu najbolja strana, no u granicama očekivanog je. Kad glazba svira i tenkovi tutnje, ionako ne možete čuti ukućane. A ako oni čuju vas, njihov problem.

Kvaliteta zvuka na modelu MH650 dobra je. Zvuk je oštar, uz ugodno naglašen i lagano mesnat bas, koji ne nadjačava srednje tonove i u ratnim igrama osigurava prijeko potreban dašak uzbuđenja. Headset ima opciju korištenja virtualnog 7.1 surrounda, koji osjetno povećava maksimalnu glasnoću i ne čini nikakvu drugu bitnu razliku. Igrajući se s postavkama u igrama, ali i postavkama u driveru, nismo uspjeli čuti važnu razliku između stereo i surround zvuka. Srećom, čak MH650 u stereo modu vrlo lako otkriva odakle dolazi zvuk.

S cijenom od 79 eura, ni ovaj headset ne bismo nazvali skupim, no zamjeramo mu to što ne dolazi s odvojivim kabelom i opcijom korištenja u analognom načinu rada, što često viđamo na USB headsetovima slične cijene. Na kraju, takvu opciju ima njegov najskuplji brat.

Cooler Master MH650 Udobnost

Kvaliteta izrade

Dobar mikrofon

Solidan zvuk Nema odvojivi kabel

Loša izolacija zvuka Zvuk 8 Udobnost 8 Mikrofon 7 Isplativost 7 UKUPNI DOJAM 7

MH670

Izvdeba Zatvoren, over-ear Driveri / Otpor 50 mm, 32 Ω Vrsta priključka Bežičan, 3,5 mm TRRS 1,5 m Deklarirano trajanje baterije 20 sati Masa 346 g (bez kabela) Jamstvo 2 godine

Najskuplji od tri Cooler Mastera ujedno je i tvrtkin prvi bežični headset. MH670 u slobodnoj prodaji košta 109 eura, što ga čini jednim od pristupačnijih bežičnih uređaja svoje vrste, no zanimljivo je kako će sasvim sigurno konkurirati i skupljim suparnicima, kako zbog mogućnosti kojima raspolaže, tako i zbog kvalitete zvuka.

Uređaj se s računalom povezuje preko 2,4 GHz wireless adaptera, no podržava i analogni način rada - nek’ se nađe ako ga poželimo koristiti na konzolama ili upariti s dobrom zvučnom karticom, ili u slučaju pražnjenja baterije. Osim toga, u paket je uključen USB Type-C adapter, kako bismo headset bežično mogli koristiti i na mobilnim uređajima. Bluetooth bio bi praktičnije rješenje, istina, no ni ovo nije kraj svijeta.

Headset je osjetno teži od svoje braće, masa mu je 346 g bez kabela, no na glavi nije neudoban, dapače. Težina mu je dobro distribuirana, a manju zamjerku imamo tek na činjenicu da se nešto jače klima kad tresemo glavu, zato što su mu slušalice teže zbog baterije i ugrađenog bežičnog modula. S druge strane, MH670 ima najudobnije jastučiće. Oni su obloženi umjetnom kožom i osiguravaju odličnu pasivnu izolaciju zvuka prema unutra i van. Ukućani će vam na ovom headsetu biti zahvalni.

Zvuk je na ovom headsetu solidno zaokružen, bez obzira kako ga koristimo. Nešto je snažniji, topliji i s naglašenijim basom, ali i dalje dobro uravnotežen. Ni na ovom modelu ne primjećujemo bitnu razliku između 7.1 i stereo načina rada. Virtualni 7.1 možda prikazuje dodatnu dimenziju i lakše otkriva izvor zvuka po vertikali, no našem je uhu znatno ugodniji stereo način rada, uparen s virtualizacijom surrounda koju nude same igre. Model MH670 zabavno je koristiti čak i za gledanje filmova ili slušanje glazbe. To mu nije primarna namjena, pa ne očekujte da će zamijeniti kvalitetne hi-fi slušalice, ali može se nositi sa svime što pred njega stavite.