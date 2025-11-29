Alliwava U58 Slim Mini PC - Štedljiv i jeftin, ali i moćan mali šuškavac

Prvo iskustvo vašeg autora s mini PC-jevima bilo je s Teclastovim modelom, temeljenim na Intelovu procesoru N150. Zanimljivo minijaturno računalo iznenadilo je vrlo tihim radom, mogućnošću obavljanja jednostavnijih zadataka, vrlo dobro je i za nezahtjevne kućne serverske zadatke, a zahvaljujući hardverskim video enkoderima i dekoderima, izvrsno se snalazi kao medijski player ili server, recimo, za Jellyfin. Sve to – za smiješno nisku cijenu. Alliwavino mini računalo kojim se bavimo u ovoj recenziji skuplje je stotinjak eura, ali za to se dobije osjetno moćniji procesor, dvostruko više radne memorije te još neke pogodnosti.