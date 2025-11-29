Alliwava U58 Slim Mini PC - Štedljiv i jeftin, ali i moćan mali šuškavac

Stariji, štedljiv, osmojezgreni procesor za laptope, 32 GB RAM-a i 500 GB prostora na SSD-u, u novom mini računalu – stara krama ili isplativa investicija?

Mario Baksa subota, 29. studenog 2025. u 06:30

Prvo iskustvo vašeg autora s mini PC-jevima bilo je s Teclastovim modelom, temeljenim na Intelovu procesoru N150. Zanimljivo minijaturno računalo iznenadilo je vrlo tihim radom, mogućnošću obavljanja jednostavnijih zadataka, vrlo dobro je i za nezahtjevne kućne serverske zadatke, a zahvaljujući hardverskim video enkoderima i dekoderima, izvrsno se snalazi kao medijski player ili server, recimo, za Jellyfin. Sve to – za smiješno nisku cijenu. Alliwavino mini računalo kojim se bavimo u ovoj recenziji skuplje je stotinjak eura, ali za to se dobije osjetno moćniji procesor, dvostruko više radne memorije te još neke pogodnosti.

Članak dostupan pretplatnicima

Kako bi mogao pročitati cijeli članak, moraš biti prijavljen na Bug.hr sa svojim podacima te imati status pretplatnika.

Registriraj se Prijavi se
Bug 397 prosinac 2025.
Prethodna tema Sljedeća tema


Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi