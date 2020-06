Kingston KC2500 1 TB - Impresivno brz

specifikacije Sučelje M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 Tip memorije TLC NAND flash Deklarirane sekvencijalne performanse 3.500 / 2.900 MB/s Deklarirane nasumične performanse 375.000 / 300.000 IOPS Deklarirana izdržljivost 600 TBW Jamstvo 5 godina

Kingstonov SSD KC2000 imali smo prilike isprobati, kako u odvojenom testu, tako i usporednom testu NVMe SSD-ova kapaciteta 1 TB. U oba slučaja nametnuo se kao iznimno zanimljivo rješenje za kućne korisnike zbog odlične optimiziranosti firmwarea za operacije tipične za softver koji većina ljudi koristi na svojim laptopima i stolnim računalima. Drugim riječima, iako u čisto sintetičkim testovima nije šampion, KC2000 za obična je računala (dakle, ne nekakve bijesne radne stanice ili poslužitelji) odličan izbor. Kingstonovi inženjeri nastavili su u tom smjeru i s novim modelom KC2500.

SSD nema ugrađeni hladnjak, što je sasvim prihvatljiva odluka. Grijanje nije tako visoko kao kod Gen4 SSD-a, a sve jače ploče danas nude vlastite hladnjake za M.2 SSD-ove

Kao što smo već spomenuli, KC2500 hardverski se, barem prema službeno dostupnim specifikacijama, nimalo ne razlikuje od svojeg prethodnika. Ista je stvar ako dva SSD-a usporedimo vizualno – oba imaju jednake tiskane pločice i jednak raspored komponenti. S gornje strane, prekriveni naljepnicom, nalaze se Silicon Motionov kontroler SM2262EN i četiri “keksa” Toshibinog 96-slojnog TLC NAND flasha, ukupnog kapaciteta 512 GB. S donje strane još su četiri takva čipa, čime je kompletiran kapacitet od 1 TB u slučaju našeg testnog uzorka, a tu su i dva čipa DDR3L memorije, koji služe za cacheiranje. Baš kao i KC2000, novi Kingstonov SSD također je relativno specifičan po tome što hardverski podržava enkripciju preko specifikacija TCG Opal 2.0, XTS-AES 256 bit i eDrive. Doduše, treba imati na umu da od kraja prošle godine Microsoftov sustav za enkripciju BitLocker ne koristi više nativnu enkripciju SSD-ova na tvorničkim postavkama, već se oslanja na performanse glavnog procesora, pa hardverska podrška za enkripciju više nije ni tako bitna značajka SSD-a.

Unaprijeđene performanse

crystaldiskmark Kingston KC2000 1 TB Samsung 970 EVO Plus 1 TB Gigabyte Aorus SSD Gen4 2 TB Kingston KC2500 1 TB Sekvencijalno čitanje Q32T1 3.244 MB/s 3.377 MB/s 4.979 MB/s 3.511 MB/s Sekvencijalno pisanje Q32T1 2.358 MB/s 3.333 MB/s 4.250 MB/s 2.969 MB/s Nasumično čitanje 4KB Q1T1 64,9 MB/s 50,89 MB/s 57,41 MB/s 71,22 MB/s Nasumično pisanje 4KB Q1T1 214,8 MB/s 202,2 MB/s 245,7 MB/s 268,8 MB/s *testirano na Ryzen 9 3950X, AMD X570

KC2500 dostupan je u kapacitetima od 250 GB do 2 TB, a deklarirana izdržljivost linearno raste s kapacitetom. Model od 1 TB ima izdržljivost od 600 TBW, što je nekakva tipična vrijednost za SSD-ove takvog kapaciteta. No različite su performanse. Kod modela od 1 TB, deklarirane performanse prilikom sekvencijalnog čitanja porasle su s 3.200 na 3.500 MB/s, a pri pisanju s 2.200 na čak 2.900 MB/s. Rast vršnih 4K performansi s nasumičnim pristupom (4K – podaci veličine 4 kB) nije bio tako visok – novi SSD nudi 375.000 / 300.000 IOPS, a stari je nudio 350.000 / 275.000 IOPS. U svakom slučaju, to je lijep skok performansi, no i dalje KC2500 u pogledu vršnih performansi, pogotovo pri nasumičnim 4K operacijama, ne može izravno konkurirati nekim razvikanijim TLC SSD-ovima, kao što je Samsungov 970 EVO Plus. No, specifikacije proizvođača pričaju samo jedan dio priče, potencijalno manje bitan za većinu kućnih korisnika. Drugi će nam ispričati rezultati testova.

KC2500 isprobali smo na istoj platformi kao i KC2000, kao i mnoge druge NVMe SSD-ove – Asusovoj ploči ROG CrossHair VIII Hero Wi-Fi, temeljenoj na čipsetu AMD X570. Za testiranje smo koristili Windowse 10 u inačici 1909. Započet ćemo s CrystalDiskMarkom, brzim sintetičkim testom, koji svejedno može dati dobru naznaku stvarnih performansi SSD-a. KC2500 tu potvrđuje deklarirane sekvencijalne performanse, pa čak ide i nešto više. Ono što je posebno zanimljivo, performanse su prilikom nasumičnog čitanja i pisanja 4-kilobajtnih datoteka s iznimno niskim naredbenim stogom (command queue depth). KC2000 tu je bio izvrstan, a Kingstonovi inženjeri uspjeli su optimizirati firmware kontrolera na još više performanse, koje nadilaze i one značajno skupljih NVMe Gen4 SSD-ova. To se, sukladno očekivanjima, izravno odražava na rezultat testiranja PCMarkom 10, odnosno njegovim novim Storage testom, koji se oslanja na reproduciranje snimljenih sekvenci naredbi koje s OS-a šalje prema SSD-u tijekom korištenja raznih popularnih aplikacija i igara, kopiranja podataka i slično. U tom testu KC2500 doslovno satire konkurenciju i bilježi najviši rezultat na ovom testu koji smo dosad vidjeli – 31% viši nego onaj od novog i dosta skupog Gigabyteovog NVMe Gen4 SSD-a kapaciteta 2 TB.

Veće zagrijavanje

Na kraju smo se pozabavili ekstremnijim mučenjem SSD-a – konstantnim sekvencijalnim pisanjem u trajanju od 10 minuta, tijekom kojeg je na SSD upisano oko 370 GB podataka. KC2500 u tom testu vršne performanse zadržava jednako dugo kao KC2000, što znači da je SLC buffer dodatno proširen na račun više brzine sekvencijalnog pisanja. Nakon toga performanse drastično padaju na razinu od 750 MB/s, uz dodatni privremeni pad na 190 MB/s u trenutku kada je firmware “zaključio” da je kontroler pregrijan pri vršnoj temperaturi od 74 °C. To se dogodilo nakon 7 minuta pisanja, trajalo je nekakvih 10-ak sekundi, nakon čega su performanse ponovno porasle na 750 MB/s, kada se kontroler ohladio. Da smo nastavili s testom, takva prisilna hlađenja događala bi se periodički unedogled, no isto tako bi se dala prevenirati korištenjem hladnjaka.

Kontroler Kingstonove perjanice, prema svemu sudeći, radi na višem taktu u odnosu na kontroler s KC2000, a zbog toga mu je dopušten i nešto viši temperaturni plafon

Zanimljivo je da stariji KC2000 radi nešto drugačije u ovakvim uvjetima. Nakon što se ispuni SLC buffer, performanse isprva padaju na razinu od 1.000 do 1.200 MB/s, odnosno osciliraju kako se kontroler grije i hladi od 66 do 70 °C (s time da je 70 °C temperaturni plafon). Nakon nekakvih 8 minuta pisanja, performanse dodatno padaju na 500 do 750 MB/s, uz daljnje oscilacije na temelju temperature. Iz ovog se može zaključiti da je kontroler na modelu KC2500 očito podešen na viši radni takt, uz podešavanje maksimalne temperature prije automatskog usporavanja na nešto višu razinu. Uzgred rečeno, kod normalnih operacija SSD se grije umjereno. Tijekom izvođenja PCMarka 10 maksimalna temperatura bila je umjerenih 62 °C.

Nakon svega viđenog, možemo zaključiti da je Kingston odradio odličan posao s modelom KC2500, osjetno unaprijedivši performanse svoje postojeće hardverske platforme. Posljednji faktor u cijeloj priči ostaje cijena, a tu situacija nije tako dobra. SSD još uvijek nije moguće kupiti u domaćim trgovinama, no znamo cijene iz web-trgovina iz ostatka EU. Na češkom Alzashopu testirani model od 1 TB košta čak 260 eura, više od 100 eura više u odnosu na KC2000 jednakog kapaciteta, ili recimo, 84 eura više u odnosu na popularni ADATA-in model SX8200 PRO. Drugim riječima, cijena je papreno visoka, pogotovo ako imamo na umu da vršne performanse SSD-a nisu na razini NVMe Gen4 SSD-ova jednake cijene. Da je KC2500 NVMe Gen4 SSD (uz pripadajuće vršne performanse), nametnuo bi se kao uvjerljivo najbolji SSD s TLC memorijom koji je trenutačno moguće kupiti na tržištu. Ovako se kupcima koji su spremni dodatno platiti za vrhunske performanse nameće dilema – kupiti Gen4 SSD, ili ovakav sjajan, no jednako skup Gen3 SSD.