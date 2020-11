AMD Ryzen 5 5600X - 6-jezgreni brzinac

Jučerašnje predstavljanje Ryzena 5000 obradili smo s tri procesora koja su nam u datom trenutku bila dostupna za testiranje. No, jučer je naknadno stigao i četvrti, najjeftiniji. Osim po cijeni specifičan je po tome što dolazi s hladnjakom te ima niži TDP od 65 W

Detaljan prikaz arhitekture i novosti koje donosi AMD-ova obitelj procesora Ryzen 5000 mogli ste pročitati jučer, a danas vam donosimo samo jedan dodatak u obliku testa najslabijeg i najjeftinijeg od predstavljenih procesora - Ryzena 5 5600X

Ovaj procesor dijeli internu topologiju s modelom Ryzen 7 5800X što će reći da ima IO die i jedan CCD odnosno pločicu s CPU jezgrama. Kod jačeg procesora ona ima osam aktivnih jezgara što je ujedno i maksimum za CCD, dočim kod modela 5600X dvije jezgre nisu uključene. Usprkos tome, šest aktivnih jezgara na raspolaganju ima puni 32-megabajtni L3 cache. Što se tiče radnog takta, on je na ovom procesoru još niži nego kod Ryzena 5800X te prema specifikacijama ide do 4,6 GHz. U praksi je ova brojka nešto viša - 4,65 GHz pri testriranju s 1T testom Cinebencha R20. Kad je riječ o taktu pod punim opterećenjem, 5600X u kombinaciji s jakim hlađenjem održava 4,35 GHz, uz maksimalnu temperaturu od 60 °C.

Broj jezgri / threadova Osnovni takt Turbo takt L3

cache TDP Cijena Ryzen 9 5950X 16 / 32 3.400 MHz 4.900 MHz 64 MB 105 W 799 USD / 6.849 kn Ryzen 9 5900X 12 / 24 3.700 MHz 4.800 MHz 64 MB 105 W 549 USD / 4.339 kn Ryzen 7 5800X 8 / 16 3.800 MHz 4.700 MHz 32 MB 105 W 449 USD / 3.799 kn Ryzen 5 5600X 6 / 12 3.700 MHz 4.600 MHz 32 MB 65 W 299 USD / 2.564 kn

Uz nešto niži takt i 25% manje aktivnih jezgara, AMD je na ovom procesoru mogao smanjiti i specificiranu maksimalnu potrošnju koja iznosi 65 W što ovaj procesor stavlja bok uz bok s Intelovim običnim procesorima, onim koji ne podržavaju overklokiranje. Ryzen 5 5600X baš kao i svi ostali Ryzeni overklokiranje podržava, bilo da je riječ o jezgrama procesora ili radnoj memoriji. Posljednja fizička razlika Ryzena 5 u odnosu na skuplju braću jest dodatak BOX hladnjaka. Riječ je o modelu Wraith Stealth kojeg poznajemo od ranije. Aluminijski hladnjak ima ventilator solidne veličine te nudi dostatne performanse i nisku razinu buke pod uvjetom da procesor radi na tvorničkim postavkama.

REZULTATI TESTIRANJA - APLIKACIJE Ryzen 9 3900XT Core i9-10900K Ryzen 7 5800X Ryzen 9 5900X Ryzen 5 5600X Corona 1.3 Renderer* Corona Benchmark 72 s 76 s 86 s 60 s 118 s iZotope RX 7* De-Wind 212 s 214 s 183 s 210 s 181 s Dialog De-reverb 108 s 106 s 81 s 85 s 84 s V-ray CPU 19.761 ksamples 18.156 ksamples 17.264 ksamples 24.272 ksamples 12.788 ksamples Handbrake H.264 156,4 fps 131,1 fps 135,5 fps 183,9 fps 99,7 fps H.265 53 fps 46,7 fps 48,4 fps 64,8 fps 38,6 fps Puget Photoshop test Extended Score 1.021 1.062 1.177 1.173 1.152 General Score 99,4 102,5 110,5 110,9 107 Filter Score 98,9 105,3 116,9 111,4 115,1 Photomerge Score 106,1 109,5 126,8 131,3 121,8 Puget Premiere Bench Overall Standard Score 692 668,5 674 742 592 Standard Live Playback Score 70,3 70,1 71,3 72,7 67,4 Standard Export Score 68 63,6 63,5 75,7 51 Puget DaVinci Resolve Benchmark Fusion 1.943 1.802 2.083 2.195 1.801 4K 963 914 945 1.004 850

*testirano s Gigabyte RTX 2070 Super OC, 16 GB DDR4 3600 G.SKILL

Najjeftiniji Ryzen 5000 isprobali smo na istoj konfiguraciji kao i ostale procesore - Asus ROG CrossHair VIII Hero, 16 GB DDR4 G.SKILL TridentZ, Gigabyte GeForce RTX 2070 Super, Aorus NVMe Gen4 SSD. 5600X bilježi osjetno slabije rezultate u odnosu na 5800X kad je riječ o aplikacijama koje konstantno rade visoko opterećenje na sve jezgre. Kod hibridnih aplikacija, gdje opterećenje varira (recimo Photoshop), razlika je osjetno manja, a ovaj procesor, zahvaljujući naprednoj arhitekturi tuče i višestruko skuplji Intelov i9-10900K.

REZULTATI TESTIRANJA - IGRE 1080P Ryzen 9 3900XT Core i9-10900K Ryzen 7 5800X Ryzen 9 5900X Ryzen 5 5600X Civilization VI DX12 1080p Ultra Game bench avg. 192 fps 190 fps 198 fps 195 fps 197 fps Bordelands 3 High DX12 1080p 102 fps 104 fps 103 fps 102 fps 102 fps Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p High 128 fps 146 fps 146 fps 146 fps 144 fps TW: Troy Battle 1080p Ultra - - 89 fps 89 fps 88 fps Horizon Zero Dawn 1080p Ultimate - - 91 fps 91 fps 91 fps Far Cry 5 DX12 1080p High 124 fps 140 fps 141 fps 139 fps 139 fps Division 2 DX12 1080p High 142 fps 146 fps 143 fps 142 fps 145 fps Metro Exodus DX12 1080p Normal 126 fps 136 fps 134 fps 131 fps 131 fps Battlefield V DX12 1080p High 145 fps 146 fps 147 fps 147 fps 148 fps

*testirano s Gigabyte RTX 2070 Super OC, 16 GB DDR4 3600 G.SKILL

Kad je riječ o igrama, rezultati su očekivano odlični. Kako igre još uvijek relativno slabo iskorištavaju procesore s jako puno jezgri, tako 5600X zahvaljujući jednostavnijoj topologiji, odličnoj arhitekturi i dobrom vršnom taktu bez problema parira kako skupljim Ryzenima 5000, tako i Intelovom najskupljem LGA-1200 procesoru. Samim time 5600X se nameće kao odlično rješenje za igrače koji žele brz procesor po relativno pristupačnoj cijeni.

Naposljetku, tu je i overklokiranje. U ovom smislu Ryzen 5 5600X radi odlično - postigli smo stabilan takt od 4,75 GHz što je viša vrijednost od onog što procesor nudi na tvorničkim postavkama čak i kod niskih opterećenja. Za ovaj takt smo napon procesora podesili na 1,25 V u BIOS-u, uz srednju razinu Load Line Calibrationa (vrijednost 3/5 na Asusovoj ploči) što je pod punim opterećenjem rezultiralo s naponom od 1,23 V i maksimalnom temperaturom od 73,5 pod vodenim hlađenjem NZXT Kraken X52 (240 mm).

Ovo su bolji rezultati nego što ćete vidjeti na većini drugih web stranica koje imaju prikaze ovih procesora, a vjerujemo da je to zbog toga što nove procesore siluju s naponom od 1,35, pa sve do 1,45 V. Osim toga, često se koriste maksimalne razine LLC-a što u praksi loše utječe na stabilnost sustava i temperature. Ukratko, pri overklokiranju budite radije nježni s naponom jer će te tako dobiti i bolje taktove te niže temperature.

Ryzen 5 5600X odličan je izbor za korisnike koji imaju manji budžet odnosno nisu spremni skočiti na model 5900X, a i dalje žele vrhunske performanse u igrama i zahtjevnijim aplikacijama. Dodatni plus je što se overklokiranjem performase dodatno mogu optimizirati na višu razinu, bez gubitka visokih frekvencija pod nižim opterećenjima, kao što je slučaj kod skupljih modela. Osnovna mana ovog procesora jest visoka cijena u odnosu na model koji zamjenjuje - Ryzen 5 3600X. Kako je AMD povisio cijene Ryzena 5000 za fiksni iznos u odnosu na Ryzene 3000, model 5600X poskupio je najviše. S obzirom na rast performansi u odnosu na prethodnika te mogućnosti u odnosu na konkurenciju, to i dalje ne znači da ne vrijedi tih novaca, no isplativost mu nije vrlina.