AMD Threadripper 2950X i 2990WX - Povratak mnogojezgrenih zvijeri

Ryzen Threadripper platforma stigla je na tržište otprilike u isto ovo vrijeme prošle godine, nekoliko mjeseci nakon lansiranja običnih Ryzena. Dok obični Ryzeni po cijeni ciljaju na Intelove "obične" procesore koji rabe ležište LGA-1151, lovina Threadrippera su Intelovi procesori za entuzijaste i profesionalce, a koji rabe ležište LGA-2066. Trenutno najmoćniji takav Intelov procesor je Core i9-7980XE koji raspolaže s 18 fizičkih jezgri koje rade na osnovnom taktu od 2,6 GHz, a mogu u povoljnim uvjetima ubrzati do 4,4 GHz. Za ovaj 165-vatni procesor potrebno je izdvojiti 1.999 USD.

AMD-ove boje je do sada u ovom visokom segmentu branio Threadripper 1950X – 16-jezgreni procesor s taktom od 3,4 do 4,2 GHz i cijenom u trenutku lansiranja od 999 USD. On je stigao na tržište mnogo ranije nego i9-7980X i trenutno mu u kontekstu cijene kao takmac bolje odgovara Core i9-7900X. Riječ je o 10-jezgrenom procesoru s taktom jezgri od 3,3 do 4,5 GHz.

Sada pak i u ovoj najgornjem tržišnom segmentu AMD svog konja za utrku ima, a on se odaziva na ime Ryzen Threadripper 2990WX.

Četvorka ispod haube

Procesori Threadripper predstavljaju vrhunac AMD-ove tehnologije i općenito filozofije dizajna kompletne Zen arhitekture. Naime, AMD-ovi inženjeri procesorsku arhitekturu Zen dizajnirali su da bude maksimalno fleksibilna – da se može koristiti od konzola do servera. Ključni faktor tu je modularni dizajn temeljen na kombiniranju takozvanih CCX-ova – CPU Core Complex. Jedan se CCX sastoji od četiri x86 jezgre s pripadajućom L1 i L2 cache memorijom. Dva ovakva CCX-a u kombinaciji s L3 cache memorijom i različitim kontrolerima (memorijski, PCIe, SATA, USB) čine Ryzen SoC. Zavisno da li je riječ o Ryzenu 3, 5 ili 7, u CCX-ovima može biti aktivan različit broj jezgri. Kod Ryzena 7 aktivne su sve jer je riječ o 8-jezgrenom procesoru, a kod Ryzena 3 samo po dvije jer je riječ o 4-jezgrenom procesoru.

Threadripperi pak ovaj koncept dižu na još višu razinu jer ispod "haube" kombiniraju kompletne Ryzen SoC-ove tako tvoreći super-procesor. Threadripper 1950X ima 16 jezgri koje su rezultat kombiniranja dva 8-jezgrena SoC-a koji su povezani sučeljem visokih performansi Infinity Fabric koje se i interno u SoC-u koristi za povezivanje svih njegovih elemenata.

Novi Threadripper 2990WX pak ima četiri 8-jezgrena SoC-a odnosno ukupno 32 fizičke jezgre odnosno 64 logičkih kada u cijelu priču uračunamo i tehnologiju SMT. Zanimljivo je da je AMD već i ranije imao ovakav procesor, no bila je riječ o procesoru iz obitelji EPYC koja je namijenjena serverima.

specifikacije TR 1950X TR 2950X TR 2990WX Ležište TR4 TR4 TR4 TDP 180 W 180 W 250 W Broj fizičkih / logičkih jezgri 16 / 32 16 / 32 32 / 64 Radni takt temeljni / maksimalni 3,4 / 4 GHz 3,5 / 4,4 GHz 3 / 4,2 GHz Memorijski kontroler 4-kanalni 4-kanalni 4-kanalni PCIe 3.0 kontroler 60-kanalni 60-kanalni 60-kanalni Arhitektura Zen Zen+ Zen+ Proizvodni proces 14 nm 12 nm 12 nm Inicijalna cijena 999 USD 899 USD 1.799 USD

Za pretpostaviti je da 32-jezgreni Threadripper nije postojao ranije zbog nekoliko razloga. Prvi – za to jednostavno nije bilo potrebe jer Intel u HEDT segmentu nije imao ništa slično. Drugi – radni taktovi zbog korištenja prve generacije tehnologije jednostavno nisu bili dovoljno visoki za ovakav tip proizvoda. To se jako dobro vidi ako usporedimo 2990WX i 32-jezgreni EPYC. Novi Threadripper ide do 4,2 GHz, a EPYC do svega 3,5 GHz, usprkos tome što imaju jedna 180-vatni TDP. Treći razlog – problemi s optimizacijom softvera. AMD je zaključio da je klijentski softver nedovoljno dobro optimiziran za procesore s velikim brojem jezgri i da možda nije najbolji trenutak za guranje 32-jezgrenog procesora.

S tim na umu zanimljivo je da 2990WX zajedno s modelom 2970WX (24 jezgre, do 4,2 GHz) pripada novoj seriji Threadrippera koju AMD označava sa slovima WX. Ovakav način označavanja AMD rabi i ranije, no samo kad je riječ o grafici namijenjenoj profesionalnoj uporabi. WX modeli Threadrippera također ciljaju na jednaku vrstu korisnika – prema AMD-ovim riječima, na kreatore i inovatore odnosno korisnike koji znaju kako iskoristiti sve te silne jezgre.

svi modeli TR 2920X TR 2950X TR 2970WX TR 2990WX Ležište TR4 TR4 TR4 TR4 TDP 180 W 180 W 250 W 250 W Broj fizičkih / logičkih jezgri 12 / 24 16 / 32 24 / 48 32 / 64 Radni takt temeljni / maksimalni 3,5 / 4,4 GHz 3,5 / 4,4 GHz 3 / 4,2 GHz 3 / 4,2 GHz Memorijski kontroler 4-kanalni 4-kanalni 4-kanalni 4-kanalni PCIe 3.0 kontroler 60-kanalni 60-kanalni 60-kanalni 60-kanalni Inicijalna cijena 649 USD 899 USD 1.299 USD 1.799 USD

Osim dva modela WX s povišenim TDP-om od 250 W, za koje AMD traži 1.799 odnosno 1.299 dolara, Threadripper ponudu drugu generacije čine i procesori 2920X i 2950X. Prvi košta 649 dolara, ima 12 jezgri na maksimalnom taktu od 4,3 GHz. Nasljeđuje 1920X koji ima jedna broj jezgri, no takt mu ide do 4 GHz (tu zanemarujemo i neke nove tehnologije koje donosi TR2, no o tome nešto kasnije). 2950X košta 899 dolara te ima 16 jezgri koje idu do 4,4 GHz. Zamjenjuje 1950X s istim brojem jezgri, no taktom koji doseže 4 GHz i za 100 dolara nižom cijenom. 2990WX dostupan je već sad, dok će 2950X biti u dućanima 31. kolovoza. 2970WX i 2920X stići će tek u listopadu.

Maksimalni Precision Boost takt od 4,4 GHz čini 2950X najmoćnijim AMD-ovim procesorom za igrače, barem kada govorimo o tvorničkim taktovima. Naime, svi ostali procesori, uključujući osjetno jeftiniji 8-jezgreni Ryzen 7 2700X idu do 4,3 GHz. S X-serijom Threadrippera AMD zbog toga cilja na entuzijaste i igrače koji procesor paralelno upošljavaju s većim brojem zadataka kao što je primjerice igranje i paralelno streamanje videa visoke kvalitete.

Kad govorimo o tvorničkim maksimalnim taktovima Threadrippera također moramo spomenuti još jedan detalj. AMD za proizvodnju Threadrippera koristi 5% najboljih Pinnacle Ridge SoC-ova koji nastanu u proizvodnji. Drugim riječima, biraju se čipovi koji mogu postići najviši takt pri najmanjem naponu.

Dobrobiti Zena+

Baš kao i druga generacija običnih Ryzena, Threadripperi druge generacije rabe arhitekturu koju AMD naziva Zen+. Prema AMD-ovoj tehničkoj dokumentaciji Zen+ u odnosu na Zen nudi do 15% bolje latencije L3 cachea, do 9% bolje latencije L2 cachea, do 8% bolje latencije L1 cachea i do 2% bolje latencije radne memorije. Prema našim mjerenjima osjetno je povećana i propusnost svih razina cachea.

Svi procesori temeljeni na Zen+ arhitekturi proizvode se 12-nanometarskim proizvodnom procesom dok se za stare Zenove koristio 14-nanometarski. Optimizirani je proizvodni proces donio više maksimalne taktove te smanjeni radni napon potreban za postizanje tih taktova (80 do 120 mV).

Zen+ donosi sa sobom i tehnologiju Precision Boost 2 koja se brine za automatsko skaliranje takta jezgri procesora pod opterećenjem, uzimajući u obzir hlađenje, napajanje i samo opterećenje. U prijevodu, PB2 se brine da procesor u bilo kojem trenutku i bilo kojoj aplikaciji daje maksimalne performanse zavisno o tome kako je hlađen. Bolje hlađen procesor biti će i brži. Precision Boost druge generacije ima mnogo bolje skaliranje od svojeg prethodnika koji se koristio na Ryzenima prve generacije.

Jedna od udarnih značajki svih AMD-ovih procesora jest dugovječnost platforme – jednako se ležište za procesor koristi kroz nekoliko generacija procesora. Dok je kod novih običnih Ryzena u cijelu priču dodan i set novih čipseta (koji nažalost nisu ništa bolji od starih), za Threadrippere se još uvijek koristi čipset X399 kojem ruku na srce ne fali puno s obzirom na to da je sam Threadripper obdaren itekakvim IO mogućnostima.

Threadripperi 2 radit će na svim starim pločama uz nadogradnju UEFI-ja te na novo-lansiranim X399 pločama kao što su MSI MEG X399 CREATION i Gigabyte X399 Aorus Xtreme. Korištenje starih ploča s novim procesorima olakšava činjenica da je riječ o high-end modelima koji podržavaju funkciju nadogradnje UEFI-ja preko stražnjeg USB porta, a bez potrebe za spajanjem bilo kakvih drugih komponenti osim napajanja (funkcija USB BIOS Flashback). MSI-jevu ploču smo imali prilike koristiti pri testiranju performansi novih AMD-ovih procesora, no zbog vremenskih ograničenja za više detalja o njoj morat ćete pričekati zasebni članak.

Testiranje i performanse

Od četiri nova Threadrippera, AMD je za sad odlučio na tržište pustiti samo dva jača iz serija X i WX. To su dakle modeli 2950X i 2990WX. Oni su nam stigli na test u kombinaciji s MSI-jevom pločom MEG X399 CREATION, Asusovom ROG Zenith Extreme (ova je dostupna već godinu dana, od predstavljanja prve generacije Threadrippera), ventilatorom za hlađenje VRM-ova na Asusovoj ploči, novim Cooler Masterovim zračnim hladnjakom specijalno dizajniranim za Threadrippere (Cooler Master Wraith Ripper) i četiri 8-gigabajtne pločice G.SKILL-ove Flare-X 3.200-megahercne memorije potrebne za popunjavanje četverokanalnog memorijskog kontrolera AMD-ovih TR procesora.

Threadripper 1920X Threadripper 1950X Threadripper 2950X Core i9-7900X Threadripper 2990WX POV-Ray Benchmark 5.329 6.469 6.812 5.140 10.937 Corona 1.3 BTR Scene 16 passes* 88 s 69 s 68 s 89 s 42 s Blender bmw27_cpu* 197,1 s 159 s 151 s 227 s 95 s Cinebench R15 Multi-core 2.431 cb 2962 cb 3.212 cb 2195 cb 5.161 cb Single-core 163 cb 164 cb 176 cb 185 cb 172 cb Handbrake 4K H.264 -> 1080p H.265 16,4 fps 18,9 fps 19 fps 17,8 fps 16,5 fps 3DMark Time Spy - CPU 10.146 9.942 10.844 10.525 7.093 PCMark 10 Digital Content Creation 7.873 8.924 8.510 9.582 7.199 7zip Kompresija 60.831 MIPS 72.566 MIPS 74.613 MIPS 65.245 MIPS 37.830 MIPS Dekompresija 114.470 MIPS 141.728 MIPS 151.601 MIPS 88.713 MIPS 208.666 MIPS Far Cry 5 1080p 95 fps 92 fps 101 fps 112 fps 42 fps Deus Ex Mankind Divided 1080p 113 fps 110 fps 108 fps 133 fps 66 fps

Kao što možete vidjeti u priloženim grafikonima i tablicama, rezultati su dosta zanimljiviji, pogotovo kad je riječ o modelu 2990WX. Solidan broj aplikacija, uključujući obje igre koje smo koristili za testiranje, ne samo da ne zna iskoristiti njegove 32 jezgre odnosno 64 logičke već su performanse daleko ispod mnogo jeftinijih procesora. Situacija se popravlja pri korištenju takozvanog Legacy Modea koji je dostupan za uključivanje u Ryzen Master softveru. Tu možemo isključiti polovicu ili tri četvrtine dostupnih jezgri kako bi procesor učinili "normalnijim". Ovako nešto ima smisla koristiti samo u nuždi.

Overklokiranje - može ručno, no bolje automatski Threadripperi se naravno kao i svi Ryzeni mogu lako overklokirati budući da imaju otključan množitelj s granulacijom do 25 MHz. To je barem teorija. U praksi je potrebno zauzdati golemu potrošnju ovih procesora koja kod forsiranja visokih taktova još više dolazi do izražaja. Osim kvalitete hlađenja u prvi plan dolazi i kvaliteta implementacija napajanja na matičnim pločama. Nažalost, nisu sve X399 ploče jednako dobre za overklokiranje, pa je optimalne rezultate potrebno koristiti najjače modele na tržištu – ROG Zenith Extreme, MSI MEG X399 CREATION i novi X399 Aorus Xtreme. Ručnim overklokiranjem uz pomoć Cooler Masterovog Wraith Ripper hladnjaka na TR-u 2950X postigli smo radni takt od 4 GHz uz napon jezgri od 1,2 V dok je 2990WX išao na 3,9 GHz uz jednak napon. Ovo su više rezultati nekakvog brzog testiranja jer nismo imali više vremena za igranje s postavkama i drugačijim metodama hlađenja. Svakako treba naglasiti da overklokiranje ovakvih zvjeri, a pogotovo modela 2990WX stvara golemo opterećenje na napajanje. Kod ručnog overklokiranja potrošnja 2990WX porasla je s 383 na čak 582 W s tim da imajte na umu da su korišteni naponi zapravo vrlo pitomi. Potencijala za još bolje overklokiranje svakako ima jer Threadripperi zbog prirode dizajna (velika interna površina čipova, golema disipacijska ploča, lemljenje disipacijske ploče na čipove) imaju odlične preduvjete za lako hlađenje. No, postoji i alternativa ručnom overklokingu koja nije bila dostupna na starim Threadripperima. Riječ je o opciji Precision Boost Overdrive koju možemo uključiti preko Ryzen Master alata. Ona prepušta reguliranje takta Precision Boost sustavu, no dopušta veću potrošnju kompletnog čipa i višu struju napajanja nego što je tvornički predviđeno. Prednost PBO-a je što bez puno pametovanja dobijemo kako visoke performanse u aplikacijama koje koriste sve jezgre, tako i u onima gdje se koristi manji broj jezgri jer interni sustav automatski overklokira pojedine jezgre na viši takt od onog koji se može postići kada su sve jezgre opterećene.

2990WX monstrum je od čipa koji u nekim aplikacijama drobi sve pred sobom, a u drugim ostavlja mlak dojam s obzirom na svoju cijenu. Razlog ovakvih performansi treba tražiti u neoptimiziranom softveru, ali i u činjenici da je ovaj procesor interno posložen kao kombinacija četiri 8-jezgrena procesora od kojih samo dva imaju aktivne IO i memorijske kontrolere. Drugim riječima, puno se energije i ciklusa (vremena) troši na međusobnu komunikaciju što u konačnici priječi sve te silne jezgre da ostvare puni potencijal. Samim time Threadripper 2990WX predstavlja nenadmašno dobar izbor za (profesionalne) korisnike koji koriste softver ili kombinaciju softvera koji će iskoristiti sve njegove jezgre. Za one koji žele balansiraniji pristup odnosno ujednačenije performanse, a i dalje ciljaju na procesor ovakve klase, Intelov i9-7980XE predstavlja bolje rješenje.

Za sve ostale korisnike koji žele iznimno moćan procesor višejezgreni procesor, no koji i dalje nudi vrlo solidnu kompatibilnost sa svakidašnjim aplikacijama, Ryzen 2950X mnogo je bolji i isplativiji izbor. Tu se nameće i usporedba s Coreom i9-7900X koji košta nešto malo više, te nudi 10 jezgara. U opterećenjima koja su bitna većini korisnika koji kupuju ovakve zvjeri od procesora, 2950X je u debeloj prednosti u odnosu na Intelov pulen. Core i9 nešto se bolje ponaša u igrama odnosno općenito u softveru koji voli konfiguraciju s malo brzih jezgri. No ako su vam baš apsolutno maksimalne performanse u igrama iznimno bitne, nije li bolje dati puno manje novca i kupiti Core i7-8700K koji će u ovom slučaju odraditi još bolji posao?

AMD Threadripper 2950X Izvrsne performanse u aplikacijama s konstantnim visokim opterećenjem jezgara

Općenito visoke performanse

Podrška za overklokiranje

Atraktivno pakiranje

Lem umjesto termalne paste

Mogućnost konfiguracije načina pristupa memoriji

Legacy mode

Hrpa PCIe kanala

Podrška za ECC memoriju

Precision Boost Ovedrive overklokiranje

Ryzen Master alat Viši TDP u odnosu na konkurenciju

Općenito visoka potrošnja i visoki zahtjevi za hlađenjem

Niže performanse po jezgri u odnosu na Intelove čipove

Visoka cijena Performanse 9 Potrošnja 6 Zagrijavanje 7 Overklokiranje 8 UKUPNI DOJAM 9