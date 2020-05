Apple iPhone SE (2020) - Presedan vrijedan pozornosti

SPECIFIKACIJE UREĐAJA Ekran 4,7", 750 x 1.334 piksela Memorija 3 GB RAM, 64, 128, 256 GB ROM Procesor Apple Bionic A13 Kamere 12 MP + 7 MP (selfie) Dimenzije i masa 138 x 67 x 7,3 mm, 148 g

Planirao je Apple ovaj uređaj i prije korona krize, no predstavljanju novog iPhonea SE financijska neizvjesnost koju je donijela pandemija bila je toliko jak dodatni vjetar u leđa da je vrlo brzo postalo jasno kako se radi o trenutačno jednom od najisplativijih mobitela u mid-range kategoriji na svijetu. Doista, ugradivši najnoviji čipset – Bionic A13 – poznat iz kurentne serije iPhonea 11, u tijelo iPhonea 8, posljednjeg “malog” iPhonea koji se na tržištu pojavio prije onih “full screen” mobitela s ekranima koji imaju “notcheve”, Apple je idealno osvježio svoju ponudu.

Za nikad nižu cijenu koja se traži za potpuno novi iPhone, s ovim mobitelom američki gigant ponudio je performanse i trajnost dvostruko, a u nekim slučajevima i trostruko skupljeg modela, a kompromis na koji kupac treba pristati, tek je “zastarjeli” form factor, čiji su nedostaci u praktičnoj svakodnevici do prije dvije i pol godine ionako bili “normalni”.

Konkretno, iPhone SE tako dolazi s 4,7-inčnim ekranom razlučivosti 750 x 1.334 piksela, 12-megapikselnom stražnjom i 7-megapikselnom selfie kamerom, 3 GB RAM-a, vodootpornim kućištem, mase 148 grama i debljine samo 7,3 milimetra, te baterijom kapaciteta 1.821 mAh. Karakteristike su to koje su krasile – rekosmo već – iPhone 8, pa je posve jasno da je iznenađujuće prihvatljivu cijenu ovog uređaja Apple postigao koristeći, naprosto, već postojeće proizvodne procese i resurse kojima je stvarao taj uređaj.

Ono što je različito jest povećana radna memorija, koja sada iznosi 3 GB (bez obzira na to uzmete li model sa 64, 128 ili 256 GB interne memorije) te procesor kakav smo, zasad, vidjeli tek u iPhoneima 11, 11 Max i 11 Max Pro.

Bitno je napomenuti i to da se iPhone 8, primjerice, mogao kupiti samo sa 64 ili 256 GB RAM-a, a modela s memorijskim kapacitetima u “međukoraku” od 128 GB – koji bi zacijelo mnogima bio optimalan – nije bilo u ponudi. Sada je, želeći se svidjeti najširim potrošačkim masama, Apple odlučio odbaciti uvijek kritiziranu tradiciju “podlog” izbjegavanja najpoželjnije ponude kako bi natjerao kupce da se iskeširaju više za skuplji model, što je još jedna znak da se u pripremi novog iPhonea SE doista u potpunosti išlo “niz dlaku” kupcima.

Najveći plus ovog mobitela jest to što će vam on trajati vrlo dugo – najmanje tri godine bit će jednako brz kao i prvi dan, a ne da na pola tog perioda počne “trokirati” kao većina Androida koji koštaju isto. Tajna je upravo u korištenju potpuno nove hardverske platforme, pa možete biti sigurni da će vam sve raditi jednako brzo i jednako dugotrajno, i date kako ćete dobivati sve nadogradnje iOS-a kao da ste kupili najskuplji iPhone koji postoji.

Uređaj je, uz to, za današnje pojmove, izuzetno malen i kompaktan, pa je dobar odabir za one kojima je važno da sve mogu obaviti jednom rukom – jer gornji rub ekrana dohvatljiv je palcem. Računajte, svakako, na to da 4,7-inčnih uređaja danas na tržištu gotovo uopće više nema, te kako ćete, utoliko, doista imati jedan on najmanje raskošnih ekrana uopće.

Uz brojne praktične prednosti koje to donosi, za godinu, dvije ili tri – kada će ovaj iPhone SE još uvijek hardverski biti itekako upotrebljiv, njegove bi male dimenzije možda ipak mogle biti problem, s obzirom na to da proizvođači softvera slijede dominantne tržišne trendove.

Usput – iPhone SE dolazi s najnovijim iOS-om 13, pa i kad je softverska platforma u pitanju, možete biti sigurni da će barem tri godine sve na njemu funkcionirati posve fluidno. Ipak, sigurno otključavanje mobitela, autoriziranje plaćanja Apple Payem i automatsko utipkavanje raznih passworda obavlja se starijim Touch ID-jem (otisak prsta), umjesto novijeg Face ID-ja (prepoznavanje lica).

Kamera radi fenomenalne fotografije po danu – iste kao i bilo koji skuplji iPhone ili neki drugi telefon, a snimke po noći ipak su lošije od onih kakve rade suvremeni top mobiteli (s višestrukim i znatno ispupčenim kamerama na poleđini). Stvar je u tome što je to kamera s iPhonea 8, no u doba kada je taj iPhone izašao, tehnologija dnevnog okidanja fotografija već je bila došla do vrhunca, a tehnologija noćnog snimanja tijekom posljednje dvije godine ipak tek dostizala te razine. Doživite to kao da po noći imate čašu napola praznu, a po danu ne napola, nego potpuno punu.

Kad je riječ o baterijama, vrijedi pravilo: što je fizički veća, duže traje. Računajte na to da u mali mobitel stane mala baterija, a u veliki velika. Hardver ovog mobitela primarno je zamišljen za velike baterije u velikim mobitelima, pa – logično – brže iscrpi kapacitete male baterije u malom mobitelu. Malo ćete morati pažljivije koristiti iPhone SE da to kompenzirate.