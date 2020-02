Canon EOS RP - Pristupačni full frame

SPECIFIKACIJE Senzor 26,2 MP, full frame (35,9 x 24 mm), s low-pass filterom Objektiv Canon RF 24-240 mm f/4-6,3 IS USM Fotografije RAW, JPEG 26 MP (6.240x4.160) Video H.264/AVC, 3.840x2.160@23,98-29,97p (120 Mbit/s), 1.920x1.080@25-59,94p (30-60 Mbit/s) ISO 100-40.000 (foto), 100-25.600 (Full HD video), 100-12.800 (4K video) Ekran i tražilo 7,5 cm LCD (1,04 milijuna točaka) posve upravljivi dodirni, OLED (1 cm, 2,36 milijuna točaka, 0,7x) Jamstvo 2 godine

Canon je svoj full frame mirrorless sustav s novim mountom RF lansirao modelom EOS R, a otprilike četiri mjeseca kasnije stigao je i EOS RP. Canon modelom EOS RP cilja na one plićeg džepa, koji bi htjeli koristiti nove Canonove full frame objektive, koji izgledaju obećavajuće.

EOS RP okida sporije od EOS-a R, koji može okidati do 8 uz inicijalno, odnosno do 5 sličica u sekundi, uz kontinuirano automatsko fokusiranje. Naime, EOS RP snima do 5 sličica u sekundi uz fokusiranje prve fotografije, a do 4 uz AF praćenje.

Nadalje, EOS RP nema statusni ekrančić s gornje strane, nema dodirni multi-function bar te ima senzor niže razlučivosti – nešto skromnijih 26,2, naspram 30,3 megapiksela. Ono što je zanimljivo jest to da ih novi Canonovi top modeli APS-C aparata šišaju u razlučivosti s 32,5-megapikselnim senzorima.

U buffer mu inače stane 50 RAW fotografija, a JPEG-ove može okidati dok se memorijska kartica ne zapuni. Da, ima samo jedan utor za memorijsku karticu – Canon tu funkcionalnost izgleda čuva za buduće modele bezrcalnih fotoaparata, jer dva utora nema ni jači mu brat, EOS R. Također, utor za memorijsku karticu kod EOS-a RP nalazi se na nepraktičnijem mjestu, ispod vratašca za bateriju, umjesto na gripu kao kod modela EOS R.

U rukama

Iskustvo korištenja ovog aparata slično je EOS-u R, ali ipak nešto manje dobro. Ergonomija je slična, izuzmemo li nepostojanje multi-function bara na RP-u. Kontrole su uglavnom dobro raspoređene i jasne same za sebe, tu su dva kotačića za određivanje ekspozicije – jedan za kažiprst, drugi za palac.

Treći kotačić je izostao, no njegovu ulogu preuzima prsten na objektivu, koji objektivi za novi sustav u pravilu imaju. Neke će možda smetati gumb za izbornik s lijeve strane, čime vas se praktički prisiljava da prilikom korištenja izbornika koristite i lijevu ruku, kako biste mogli stisnuti taj gumb.

Uredna stražnja strana, s ekranom koji je posve upravljiv, što se rijetko viđa kod full frame aparata

Ekran je posve upravljiv, osjetljiv na dodir i lagan za korištenje, a i elektroničko tražilo, iako ne spada u vrh ponude, ugodno je za korištenje.

Senzor u ovom aparatu deklarativno ima praktički iste nazivne karakteristike kao senzor u DSLR modelu EOSA 6D Mark II, samo što mu je pridružen noviji procesor slike DIGIC 8, koji ima i EOS R. U senzoru se koristi dual pixel AF tehnologija, odnosno ima po dvije fotodiode za svaki piksel, umjesto jednu kao klasični senzori bez DPAF-a. No, za razliku od jačeg mirrorless brata EOS-a R, ovim se aparatom ne mogu okidati dual-pixel fotografije, kod kojih se fokus može naknadno, na računalu, malo korigirati. Nije neka velika šteta, ali kad je tehnologija već tu…

Prilikom okidanja fotografija dobiva se sličan rezultat kao kod EOS-a 6D mk II – oku ugodni JPEG-ovi te dobri RAW-ovi, sve dok vam ne zatreba značajno dizanje sjena, recimo kao prilikom slikanja krajolika uz nastojanje da se ne spali nebo. Naime, kao i DSLR brat, i EOS RP teže se nosi s velikim dinamičkim rasponom. A i konkurencija ga je malo prestigla u količini šuma pri višim ISO vrijednostima.

Dual pixel autofokus radi prilično dobro prilikom fotografiranja i pri dobrom i pri slabijem osvjetljenju, a podržano je i fokusiranje oka i tijekom kontinuiranog fokusiranja, što će biti zgodno za portrete, iako se tada može očekivati pad brzine okidanja. Spomenimo još i focus stacking, dakle aparat može okidati niz sličica uz automatiziranu promjenu fokusa. Iz njih ćete na računalu stvoriti jedinstvenu sliku velike dubinske oštrine, što je posebno zgodno za makro snimke, kod kojih je dubinska oštrina nerijetko vrlo plitka. Tu je i mogućnost okidanja HDR fotografija.

Pokretne slike

Za razliku od EOS-a R, kod ovog aparata dual-pixel autofokus nije podržan pri snimanju 4K videa. Nismo u specifikacijama uočili napomenu da je to tako. Kad smo počeli snimati u 4K kako bismo vidjeli kako inače izvrsni Canonov DPAF dovodi objekte u fokus, ostali smo iznenađeni sporošću automatskog fokusiranja. Nakon toga prebacili smo u Full HD pri 50 sličica u sekundi – aparat fokusira izvrsno – brzo i precizno. Malo guglanja potvrdilo je da ovaj aparat doista ne koristi DPAF u 4K.

Veliki senzor, još veći novi mount RF, koji bi odlično poslužio za implementaciju stabilizacije u tijelu, no ona je izostala s ovog aparata

4K video je problematičan zbog sličnih razloga kao i kod EOS-a R. Efekt rolling shuttera dosta je izražen, a crop je jednostavno prevelik, dakle, vidno polje se prilikom snimanja 4K videa drastično suzi, i ako ćete ovim aparatom željeti snimati 4K videozapise, ne gine vam nabavka ultraširokog objektiva.

To, pak, uzrokuje problem kod korisnika koji se često prebacuju između snimanja fotografija i 4K videa, jer su vidni kutevi uvelike različiti. Manja iskoristiva površina senzora, a čini se i senzor nešto niže učinkovitosti, ujedno znači više šuma prilikom snimanja 4K videa od onog što bismo očekivali na full frame senzoru. Ovaj aparat nećete htjeti tjerati u visoke ISO vrijednosti prilikom snimanja 4K videa.

Relativno male dimenzije aparata posebice dolaze do izražaja kad ga se upari s objektivom velikog raspona žarišnih duljina. Tankoća aparata nije naštetila dubini gripa, koji je dosta dubok i ugodan za šaku

Još jedna stvar koja će više pogoditi one koji su više usmjereni na video jest izostanak stabilizacije u tijelu, dakle ovisite o tome je li objektiv optički stabiliziran, no valja napomenuti da bi hibridna stabilizacija (stabilizacija u tijelu u kombinaciji sa stabilizacijom u objektivu) bila mnogo djelotvornija. Mogu li mikrofonski ulaz i izlaz za slušalice biti utjeha? Možda onima kojima je dovoljan Full HD video.

EOS RP može se kupiti uparen s nekoliko različitih objektiva, a mi smo ga testirali s RF 24-240 mm f/4-6,3. Ovaj objektiv nikako nije malen, što se i može pretpostaviti s obzirom na velik raspon žarišnih duljina uz, za kit objektiv, sasvim dobar raspon maksimalnog otvora blende. Širom otvorena blenda za posljedicu ima uočljivo vinjetiranje (padanje svjetline prema rubovima), što nije rijedak slučaj kod full frame objektiva, koje se uvelike smanjuje pritvaranjem blende. Oštrina objektiva je zadovoljavajuća, a bokeh neloš. Objektiv ima dva prekidača – jedan za uključivanje, odnosno isključivanje optičke stabilizacije, a drugi za promjenu funkcionalnosti prstena – hoće li služiti za fokusiranje ili kao dodatna, konfigurabilna kontrola.

Ovim se aparatom u osnovi dobiva mirrorless pandan EOS-u 6D Mk II s dodatkom 4K videa. Mogao bi biti zanimljiv primarno fotografima koji žele što jeftinije doći do novog full frame mirrorless aparata, onima koji žele početi s ulaganjem u Canonove RF objektive, što je inače skup sport, te onima koji žele rezervno full frame mirrorless tijelo za svoje DSLR EF objektive uz korištenje adaptera.