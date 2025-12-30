Asus ExpertCenter P400i - Poslovično korektan

SPECIFIKACIJE Operacijski sustav Windows 11 Pro Ekran 27" IPS (1.920 x 1.080, 100 Hz) Procesor Intel Core 5 220H Grafička kartica Intel Iris Xe (80 EU) RAM 2x8 GB DDR5 SO-DIMM 5.200 MT/s SSD 2x Phison PCIe 4.0 M.2 256 GB Mreža 1 GbE Ethernet (Realtek) / Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 (Intel AX211) Napajanje 120 W (vanjsko) Jamstvo 3 godine (uključuje on-site servis) Dojam Solidno zaokruženo AIO računalo, namijenjeno prije svega poslovnom okruženju

Takozvana AIO (engl. all-in-one) računala s nama su već dugi niz godina, a zamah u popularnosti dobila su u drugoj polovici prošlog desetljeća, u vrijeme kada su proizvođači počeli masovnije proizvoditi dimenzijama veće LCD panele. Iako nikad nisu stekla popularnost prijenosnih računala, to ne znači da su nepraktična ili beskorisna. Štoviše – tražite li računalo za ured, ili jednostavno želite blagodati velikog ekrana, bez potrebe za postavljanjem dodatne glomazne kutije, takav format računala idealan je za vas. U prednosti treba pridodati i potencijalno bolje hlađenje (zbog većih dimenzija samog ekrana), ugradnju snažnijeg hardvera te rukovanje manjim brojem kabela.

Nenametljiv i jednostavan

Baš kao što mu ime kaže, Asus ExpertCenter P400i poslovno je, uredsko računalo, ozbiljna i nenametljiva izgleda. Prema tome, Asus očekuje da će se većina prodanih primjeraka naći na uredskim stolovima ili recepcijama. ExpertCentrov okvir kućišta neodoljivo podsjeća na Dellove uredske monitore, što svakako hvalimo. Rubovi ekrana vrlo su tanki, a baza je masivna i prilično teška.

Na stražnjoj strani ExpertCentra P400i smjestili su se gotovo svi konektori, a čvrst i stabilan nosač posjeduje centralnu rupu za provođenje kabela

Početna instalacija računala iznimno je jednostavna. Računalo s ekranom postavi se na stol, te se njegova baza utakne u postolje i zavije jednim debelim vijkom. Kupcu još preostaje spojiti računalo u struju te ga uključiti pritiskom na tipku koja je smještena u donjem desnom kutu poleđine. Napajanje je izvedeno u obliku vanjske "cigle" te je umjerenih dimenzija i snage 120 W. Nažalost, napajanje se priključuje u posebni, okrugli konektor (umjesto na USB-C), što će nepotrebno otežati njegovu eventualnu zamjenu. Kad već govorimo o postavljanju, recimo i to da je ergonomija računala ograničena na naginjanje ekrana, i ništa više od toga. Upravo smo kod uređaja predviđenog za poslovne korisnike očekivali više.

Web-kamera se automatski uključuje nakon što korisnik izvuče plastični modul u kojem se nalazi. Maksimalna razlučivost je 1080p, a kvaliteta videa sasvim je pristojna za potrebe konferencijskih poziva. Lijevo i desno od modula Asus je postavio otvore za hlađenje računala

Proširivost Asusova uredskog junaka solidna je. Većina konektora postavljena je sa stražnje strane. Od USB-ova imamo jedan 3.2 Gen 1 Type-C, bez dodatnih mogućnosti, poput Power Deliveryja ili DP Alt Modea. Odmah do njega smjestio se gigabitni Ethernet priključak i već spomenuti okrugli konektor za napajanje. Na sredini poleđine ekrana nalazi se i jedan ulazni HDMI konektor. ExpertCentru P400i on omogućuje da računalo radi kao sekundarni ekran za, primjerice, prijenosnik ili drugo računalo. Do takvog načina rada dolazi se jednostavnim pritiskom na tipku smještenu na dno desne strane računala. Preostala četiri konektora straga otpadaju na tri USB-a 3.2 Gen 1 porta u Type-A varijanti, te jedan izlazni HDMI konektor. Posljednji, peti USB 2.0 konektor smjestio se tik do opisane okrugle tipke za promjenu načina rada računala. Smatramo da će te mogućnosti većini korisnika biti sasvim dovoljne, ali šteta je što Asus nije implementirao 2,5-gigabitnu mrežnu karticu, ili barem jedan USB brzine 3.2 Gen 2 (10 Gbps). Za bežičnu pokrivenost brine se Intelova mrežna kartica Wi-Fi 6E s podrškom za Bluetooth 5.3.

Veliki ekran, osrednji zvučnici

ExpertCenter P400i na najdebljem dijelu broji mršavih 4,5 cm, što su vrijednosti koje smo donedavno viđali na LCD monitorima

U dijagonali, ekran broji za današnje pojmove standardnih 27 inča, te razlučivost od 1.920 x 1.080 točaka. To znači da je prikaz na ekranu prilično zrnat i neoštar, što će za dio korisnika biti nepremostiva zapreka. S druge strane, korisnici slabijeg vida tu će kombinaciju dijagonale i razlučivosti smatrati idealnom (iako to definitivno nije). S obzirom na to da moderni operacijski sustavi već godinama nude opciju skaliranja sučelja, u korištenju Full HD razlučivosti ne vidimo osobit smisao, ali s druge strane, ekran nudi iznadprosječnu svjetlinu te solidan prikaz boja. To treba zahvaliti kvalitetnoj IPS matrici. Svemu tome treba pridodati i mat premaz, koji sprečava refleksiju okoline, pa se, u kombinaciji s visokom svjetlinom, Asusovo AIO računalo odlično nosi u uvjetima visokog ambijentalnog osvjetljenja, ili na otvorenom.

Kod AIO računala, kvaliteta zvuka nikad nije visoko na listi prioriteta, ali zvuk koji dopire iz ExpertCentrovih zvučnika prilično je dobar, u odnosu na naša prijašnja iskustva. Srednji i visoki tonovi dovoljno su čisti da je moguće razumjeti govor, ali za slušanje glazbe ili gledanje filmova kronično nedostaje dubokih tonova. Maksimalna glasnoća iznenađujuće je visoka, a zanimljivo je to da pri vrlo glasnom slušanju ne dolazi do distorzija. Za one zahtjevnije, s donje strane ekrana Asus je postavio jedan 4-polni 3,5-milimetarski konektor u koji se mogu utaknuti slušalice. Ugrađena 1080p web-kamera nudi zadovoljavajuću kvalitetu slike, a nalazi se u posebnom modulu, koji je prstom potrebno izvući iz kućišta ekrana. To je, naravno, zgodna sigurnosna značajka.

Dovoljno snažan i tih

Ukupno gledano, performanse Asusova AIO računala prilično su dobre. Naša testna konfiguracija bila je opremljena Intelovim procesorom Core 5 220H, dok će se u hrvatskim trgovinama prodavati varijanta s procesorom Core 5 210H.

Neka vas naziv ne zbuni – radi se o starijem procesoru, baziranom na arhitekturi Raptor Lake. Procesor raspolaže s ukupno 12 jezgri (4P + 8E) i 16 niti, što mu daje prednost u višejezgrenim performansama. Performanse jedne jezgre još uvijek su solidne, ali ne i vrhunske. Na problem s učinkovitošću ovdje se može donekle zažmiriti, s obzirom na to da se AIO računala cijelo vrijeme napajaju iz kućne električne mreže.

Lenovo Yoga Slim 91 14ILL10 Asus ExpertCenter P400i Core Ultra 7 258V Core 5 220H Cinebench 2024 Više jezgara 639 670 Jedna jezgra 120 110 Cinebench R23 Više jezgara 10.534 11.917 Jedna jezgra 1.901 1.872 Geekbench 6.4.0 Više jezgara 10.982 10.256 Jedna jezgra 2.722 2.541 GPU OpenCL 26.943 14.293 GPU Vulkan 34.459 17.954 Passmark Passmark score 6.642 4.777 CPU Mark 22.054 24.478 3D Mark 5.393 3.393 Memory Mark 3.766 3.202 Blender Benchmark 4.3.0 (CPU) Monster 63,77 74,18 Junkshop 40,61 46,76 Classroom 30,25 31,86 Blender Benchmark 4.3.0 (GPU) Monster 257,05 N/A Junkshop 123,35 N/A Classroom 123,97 N/A y-cruncher Pi 1B jedna jezgra (total computation time) 202,94 s 225,01 s Pi 1B više jezgri (total computation time) 50,9 s 54,55 s x265 HD Benchmark FPS 36,1 FPS 34,85 FPS

Dobrom cjelokupnom dojmu pomaže i vrlo dobro riješeno hlađenje. Tijekom maksimalnog opterećenja zabilježili smo temperature između 67 i 73 °C, uz buku od 41 dBA, što smatramo odličnim rezultatom. Same performanse potpuno su u skladu sa specifikacijama procesora, a takva je i potrošnja (35 W). Ako se preimenovani Raptor Lake izravno uspoređuje s novim Lunar Lakeovima (dakle, Core Ultra SoC-ovima), može se reći da mu x86 performanse ne zaostaju previše u odnosu na nasljednika, ali grafička strana priče ugrubo je upola sporija.

Grafički dio priče otpada na integriranu Intelovu Xe grafiku s 80 EU. Drugim riječima, ništa spektakularno, ali performanse su joj dovoljno dobre za povremeno igranje esports naslova pri nativnoj razlučivosti. Računalo je još opremljeno dvama utorima za radnu memoriju SO-DIMM DDR5, a u našem slučaju oni su bili popunjeni kitom od 16 GB, brzine 5.200 MT/s. Iako je naša konfiguracijska varijanta došla s parom M.2 SSD-ova kapaciteta 256 GB, na tržištu su dostupne varijante s jednim ili dva SSD-a kapaciteta između 512 GB i 1 TB.

S donje strane računala Asus je postavio dodatni USB 2.0 priključak, potom tipku za promjenu načina rada te kombinirani 3,5 mm audiopriključak. Na fotografiji se još može uočiti i okrugla tipka za uključivanje

Iako svojom estetikom nikoga neće oboriti s nogu, Asusov ExpertCenter P400i u potpunosti opravdava svoje postojanje. Pohvaliti možemo performanse i hlađenje, a korištenje svijetlog i kvalitetnog panela svakako će dobro doći u poslovnim okolinama. S druge strane, manje nam se svidjela razlučivost od samo 1080p te slabija upravljivost ekrana. Cijena od 1.000 eura u skladu je s očekivanjem za tako konfigurirano AIO računalo, a valja istaknuti kako ona uključuje trogodišnje jamstvo te takozvani on-site next business day servis - u slučaju da dođe do bilo kakvog kvara, ovlašteni serviser idućeg će ga radnog dana nastojati popraviti na licu mjesta.