Asus Prime Z690-A

specifikacije Čipset Intel Z690 Socket LGA-1700 Memorija 4 × DDR5, do 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 5.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 4.0 x16 (interno x4, čipset)

1 × PCIe 4.0 x4 (čipset)

2 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 4 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 (CPU)

3 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 (čipset) Mreža 1 × 2,5 Gb/s Intel Audio Realtek S1220A Stražnji konektori 1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.1

1 × DisplayPort

4 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2×2

5 × audio konektor

1 × SP/DIF out

Iako je riječ o ploči koja košta oko 3.000 kuna, Prime Z690-A isporučuje se s minimalnim setom dodatne opreme, koji se sastoji od dva SATA kabela i dodataka za instalaciju M.2 SSD-ova. Serija Prime specifična je po svjetlijem dizajnu, pa su metalni elementi srebrne boje, a plastični uglavnom bijele. Gornjom polovicom ploče tako dominiraju veliki aluminijski hladnjaci postavljeni preko 16+1-faznog naponskog modula, komplementarni s ukrasnom bijelom maskom koja prekriva stražnje konektore i drži integrirani zaštitni limić na mjestu. Tu je i nenametljivo integrirano RGB osvjetljenje, koje popunjava prostor između ukrasnog oklopa i većeg VRM hladnjaka. Proizvođač u dokumentaciji i promotivnim materijalima ne specificira koliko jaku vršnu struju mogu propustiti elementi koji čine naponsku jedinicu, no može se pretpostaviti da je riječ o 70-amperskim integriranim elementima.

Vrlo dobra naponska jedinica nema nikakvih problema s Core i9 procesorom pod punim opterećenjem

Pod visokim konstantnim opterećenjem temperatura naponske jedinice doseže vrijednost od 72 °C, što je vrlo dobra vrijednost ako imamo na umu da procesor iz ležišta pod vršnim opterećenjem povuče do 265 W energije, uz prosjek od 250 W. Tu se malo treba osvrnuti na performanse ploče, koje su zbog nepoznatog razloga ponešto bolje od ostalih testiranih ploča. Nisu to velike razlike, no s obzirom na to da ih vidimo u većini testova, ne možemo ih pripisati varijacijama u sklopu mjerenja.

Konektori za ventilatore na ovoj su ploči dosta loše postavljeni. Dva primarna, namijenjena spajanju hladnjaka procesora, skrivena su iza povećeg pasivca na gornjoj grani naponskog modula. Druga dva na gornjoj polovici ploče nalaze se ugniježđeni u kutu između hladnjaka primarnog M.2 utora i hladnjaka na VRM modulu. Čitaj – kabele spojene na njih praktički je nemoguće sakriti ako ciljate na to da imate lijepo složenu unutrašnjost računala. Još po dva konektora za ventilatore nalazimo na desnom i donjem rubu ploče – dakle, osam sve zajedno. Ploča nema ekran za dijagnostiku grešaka pri bootanju, no ima četiri LED-ice za jednostavnu dijagnostiku, smještene u gornjem desnom kutu PCB-a.

Na desnom rubu ploče nalaze se 5-gigabitni USB 3.2 i 10-gigabitni USB-C 3.2 port, četiri zakrenuta SATA porta i malena tipka za uključivanje PC-ja. Na donjem su rubu dva USB-a 2.0, tipka za resetiranje postavki BIOS-a i konektor za temperaturni senzor. Sâm senzor ne dolazi s pločom, no lako ga je kupiti naknadno, jer riječ je o običnom termistoru. Ovo je jedna od rijetkih ploča koje ne nude šest ili osam SATA portova. Nema smisla na to gledati kao na osobiti minus, jer se SATA portovi na modernim računalima koriste sve manje i manje, a tu je još i faktor dijeljenih resursa, zbog kojeg korištenje svih M.2 utora na pločama implicira gubitak funkcionalnosti jednog ili dva SATA porta.

Petica i trojka

Raspored PCIe utora je osrednji – imamo glavni PCIe x16 utor, ojačan metalnom košuljicom i spojen na PCIe 5.0 kontroler u procesoru, te četiri PCIe 3.0 utora spojena na čipset. Dva su x1, jedan fizički i električki x4 te jedan fizički x16, a interno x4. Oni ne dijele resurse s drugim portovima i istodobno su svi iskoristivi. Ploča također nudi i četiri NVMe utora. Primarni, spojen na PCIe 4.0 kontroler u procesoru, smješten je iznad prvog PCIe utora i prekriven jednostavnim hladnjakom. Dva NVMe Gen4 utora položena su jedan za drugim iznad posljednjeg PCIe utora te dijele jedan dugački hladnjak, a četvrti M.2 utor postavljen je iznad njih, u produžetku jednog od PCIe x1 utora. Taj utor nema hladnjak. Asus treba pohvaliti što je instalacija M.2 SSD-ova praktičnija nego kod ostalih proizvođača ploča. Hladnjaci imaju vijke koji ne ispadaju kada ih odvijemo s M.2 utora, a utori imaju plastične bravice za fiksiranje SSD-ova, pa ne treba koristiti posebne vijke.

Ponuda vanjskih konektora vrlo je dobra. Imamo DisplayPort i HDMI za grafiku integriranu iz procesora, četiri 5-gigabitna USB 3.2 porta (označeni plavom bojom), dva 10-gigabitna USB 3.2 porta (označeni tirkiznom bojom), 20 i 10-gigabitni USB-C 3.2, 2,5-gigabitni mrežni konektor te pet analognih, jedan digitalni konektor zvučne kartice (Realtekova S1220A). S obzirom na cijenu ploče, nije nam jasno zašto Asus na nju nije ubacio i Wi-Fi adapter, pogotovo jer najnovije inačice bežičnog mrežnog standarda nude odlične brzine, i samim time predstavljaju odličnu alternativu korištenju kabela, što često zna biti nepraktično. Još jedna neobična, a negativna značajka ove ploče izostanak je podrške za automatsku nadogradnju BIOS-a preko USB memorije.

Prime Z690-A bez sumnje je kvalitetna ploča, s vrlo dobrom naponskom jedinicom, koja se bez problema nosi s najmoćnijim predstavnikom arhitekture Alder Lake. Problem je samo to što košta malo previše u odnosu na svoje mogućnosti, a konkurencija u srednjem i nižem segmentu Z690 ploča vrlo je oštra.