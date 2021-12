Asus ProArt Z690-Creator WiFi

specifikacije Čipset Intel Z690 Socket LGA-1700 Memorija 4 × DDR5, do 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 5.0 x16 (x16/x0 ili x8/x8, CPU)

1 × PCIe 4.0 x16 (interno x4, čipset) SATA / M.2 / U.2 8 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 (CPU)

3 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4 (čipset) Mreža 1 × 10 Gb/s Marvell

1 × 2,5 Gb/s Intel

Intel Wi-Fi 6E Audio Realtek S1220A Stražnji konektori BIOS FlashBack tipka

2 × Wi-Fi antene

2 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.1

2 × DisplayPort In

6 × USB 3.2 Gen2

2 x Thunderbolt 4

5 × audio konektor

Kad je oprema koja dolazi s pločom u pitanju, model Creator dosta je skroman. U kutiji su, osim priručnika za uporabu i DVD-a sa softverom, četiri SATA kabela, antena za Wi-Fi, pribor za ugradnju M.2 SSD-ova, DisplayPort kabel i kartončić sa serijskim brojem za softver Asus Control Center Express Edition. Taj softver omogućuje napredniju kontrolu nad određenim hardverskim aspektima ploče u kontekstu poslovne svrhe, kao što je, primjerice, onemogućavanje pojedinih USB portova ili onemogućavaju korištenja određenih aplikacija. DisplayPort kabel je kratak i nije namijenjen spajanju ploče s monitorom, već spajanju DisplayPort izlaza diskretne grafičke kartice s DisplayPort ulazom na ploči.

Štos je u tome da ta ploča ima Thunderbolt 4 kontroler, a to sučelje visokih performansi provodi i DisplayPort signal, zbog čega u kombinaciji s ovom pločom možemo koristiti monitore s Thunderbolt 4 priključkom. Jedan takav je, primjerice, Appleov Pro Display XDR. Osim Thunderbolta 4 i dva ulazna DisplayPorta, ploča na vanjskoj pločici s konektorima nudi još i HDMI 2.1 izlaz, šest 10-gigabitnih USB portova, 10-gigabitni i 2,5-gigabitni mrežni port, dva priključka za Wi-Fi antene te pet analognih audiokonektora. S/PDIF optičkog izlaza zvučne kartice zbog nekog razloga nema, no kako ga malo korisnika koristi, to nije osobita mana. Za zvuk se brine stariji Realtekov kodek S1220A, koji maksimalno podržava 32-bitni 192-kilohercni signal, no na raspolaganju nema vanjskih pojačala i DAC-ova, kao što je slučaj na nekim drugim pločama. Asus valjda računa na to da će korisnici koji trebaju višu kvalitetu zvuka na ovom modelu ionako spojiti ozbiljnu vanjsku zvučnu karticu.

Dizajn ploče svidjet će se korisnicima koji ne podnose RGB osvjetljenje, zato što ga na ovoj ploči nema. Dosta zgodan efekt postignut je korištenjem mutne poluprozirne plastike za ukrašavanje lijevog ruba ploče, a tu je i pločica od pleksiglasa s logom ProArt, postavljena preko hladnjaka čipseta. Hladnjaci naponske jedinice srednjih su dimenzija, a prekrivaju konfiguraciju od 16+1 70-amperskih faza. Konfiguracija UEFI-ja omogućuje procesoru Core i9 da potegne do 264 W, što rezultira zagrijavanjem VRM jedinice do nevelikih 64 °C. Osim 8-pinskog i 4-pinskog konektora za napajanje procesora, ploča ima i 6-pinski PCIe naponski konektor, čija svrha je dodatno napajanje prednjeg 20-gigabitnog USB-C porta. Ako je ovo napajanje priključivanje, port nudi brzo punjenje uređaja do snage od 60 W.

Osam SATA, ali…

Asus se na gornjoj polovici ploče malo "zaigrao" s postavljanjem ventilatora. Nije stvar u tome da konektora nema, već su oni neoptimalno postavljeni – dva su ispod donjeg lijevog kuta ležišta za procesor, a tri na gornjem rubu ploče, s time da je jedan od njih postavljen tik iznad hladnjaka naponske jedinice, i zbog toga mu je teško pristupiti. Valja spomenuti da ploča oko ležišta za procesor ima izbušena dva seta rupa – za LGA-1700 hladnjake te za starije LGA-1200 hladnjake. Još tri konektora za ventilatore nalaze se na donjem rubu, a tu ploča nudi i konektor za spajanje termalne sonde, dva USB-a 2.0 i dva uspravna SATA konektora. Osim tih uspravnih SATA konektora, na desnom rubu ploče je šest zakrenutih SATA konektora te jedan zakrenuti 5-gigabitni USB port.

Svi SATA konektori funkcionirat će dok god nisu popunjeni svi M.2 utori. Naime, četiri posljednja SATA konektora za spajanje na sustav koriste iste resurse kao i četvrti M.2 konektor, koji osim M.2 PCIe 4.0 x4 moda, podržava i spajanje SATA M.2 SSD-ova. Uz njega, ploča nudi još tri PCIe 4.0 x4 M.2 konektora – primarni koji je spojen na procesor i postavljen iznad prvog PCIe x16 utora, sekundarni, koji je postavljen povrh sekundarnog PCIe x16 utora i spojen na čipset, te treći i četvrti utor koji su postavljeni u liniji jedan iza drugog ispod sekundarnog PCIe x16 utora. Sva četiri M.2 utora imaju jednostavne samostalne hladnjake koji osiguravaju kontakt samo s jedne strane. Zgodan detalj je to što se hladnjaci fiksiraju pomoću vijaka koji ostaju na hladnjaku prilikom odvijanja, pa ih nije moguće izgubiti. Asus također već neko vrijeme, umjesto vijaka za montažu M.2 SSD-ova, koristi praktični zakretni mehanizam.

Ploča nudi ukupno tri PCIe x16 utora, s time da su dva gornja, prepoznatljiva po metalnoj košuljici, spojena na PCIe 5.0 kontroler u procesoru, dok je donji PCIe utor spojen na PCIe 4.0 kontroler u čipsetu te nudi propusnost x4, a ne x16. Kad su u pitanju dodaci zanimljivi entuzijastima, tu je jednostavna dijagnostika bootanja s četiri LED-ice postavljene u gornjem desnom kutu ploče. Resetiranje postavki BIOS-a moguće je izvesti preko dva pina smještena na donjem rubu ploče. Tu je još i malena tipka na stražnjoj pločici s konektorima, koja služi za aktiviranje funkcije BIOS Flashback, odnosno automatske nadogradnje BIOS-a preko USB memorije.

Kao i dosadašnje ploče ProArt Creator, model temeljen na Z690 čipsetu namijenjen je uskoj grupi korisnika, koja u prvom redu treba Thunderbolt 4 funkcionalnost na stolnoj PC platformi. Ploča osim toga nudi podršku za spajanje četiri M.2 NVMe Gen4 SSD-a, 10-gigabitnu mrežnu karticu i vrlo dobru naponsku jedinicu, no u odnosu na ostale modele preskupa je ako vam nije potreban Thunderbolt 4.