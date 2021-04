Asus ROG Strix Z590-E Gaming WiFi - Mini Maximus

specifikacije - asus rog strix z590-e gaming wifi Čipset Intel Z590 Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 5.333 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU, x16/x0 ili x8/x8 ili x8/x4)

1 × PCIe 3.0 x16 (x4, čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

2 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4

2 × M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 2 × 2,5 Gb/s Intel

Intel AX210 Wi-Fi 6E Audio Realtek ALC4080

Savitech SV3H712 pojačalo za prednje konektore

Sonic Studio III

DTS: Sound Unbound Stražnji konektori BIOS Flashback tipka

CMOS reset tipka

2 × antena

2 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

1 × DisplayPort

1 × USB-C 3.2 Gen 2x2

1 × USB-C 3.2 Gen2

2 × USB 3.2 Gen2

4 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 2.0

5 × audio konektor

1 × SP/DIF out

S obzirom da je riječ o matičnoj ploči za koju je potrebno izdvojiti više od 3.000 kuna, ne čudi što se u kutiji osim ploče nalazi i hrpa više ili manje korisnih sitnica. Od standardnih dodataka tu su četiri SATA kabela, antena za Wi-Fi, upute i DVD sa softverom, no prida Asus pakira i 40-milimetarski ventilator za aktivno hlađenje naponske jedinice procesora, držač grafičke kartice, ROG privjesak za ključeve, naljepnice i sitne dodatke za montažu M.2 SSD-ova. Nosač za VRM ventilator je već montiran na hladnjak naponske jedinice, što kod prošle generacije ploča nije bio slučaj. Samim time, ako ga želite iskoristiti, dovoljno ga je s priloženim vijcima pričvrstiti na nosač te priključiti ga na za to predviđeni 4-pinski konektor. Naravno, isti konektor, smješten tik do EPS i P4 konektora, možemo iskoristiti i za spajanje bilo kojeg drugog ventilatora. Uz njega, ploča nudi još sedam drugih 4-pinskih konektora, s tim da su dva predviđena za spajanje pumpi vodenog hlađenja s maksimalnom izlaznom snagom od 12 i 36 vata. Regulacija brzine ventilatora je izvedena odlično, a sve se može bez problema obaviti preko BIOS-a.

Ploču krasi vrlo sličan vizualni dizajn kao Maximus XIII Hero, inspiriran vizualima iz igre Cyberpunk 2077. Ipak, Maximus izgleda rafiniranije te ima impresivnije RGB osvjetljenje. Strix ima osvjetljeni element u hladnjaku naponskog modula, te još jedan manje kompleksan i manji svjetleći element u hladnjaku prvog M.2 utora, smještenog povrh utora za grafičku karticu. Tu su još i četiri konektora za spajanje RGB traka. Osvjetljenjem upravljamo preko Asusove aplikacije Armory Crate, koja je iz revizije u reviziju sve bolja. Po novom Asus za ljubitelje RGB osvjetljenja nudi i dediciranu aplikaciju za kombiniranje efekata u slojevima pod imenom Aura Creator. Asus kod ROG ploča općenito jako puno ulaže u softver, a to se posebno vidi po iznimno bogatom i funkcionalnom BIOS-u koji nudi dodatne mogućnosti kao AI optimizirano hlađenje i overklokiranje, integrirani memtest, mogućnost automatskog vraćanja na stariju verziju BIOS-a, itd.

Kao i Maximus, Strix nema plastični ukrasni oklop povrh stražnjih konektora već je riječ o integralnom dijelu hladnjaka naponske jedinice što je pristup kojeg treba pohvaliti. Ispod masivnog hladnjaka nalazi se 14+2-fazna jedinica koju čine 90-amperski DrMOS elementi, a čiji je dizajn preuzet s Maximusa XIII Hero. Ipak, zagrijavanje je pod punim opterećenjem procesora Core i9-10850KF osjetno više nego na skupljoj ploči (69 naprema 55 °C na tvorničkim postavkama procesora, 74 naprema 64 kod overklokiranja), prema su apsolutne brojke i dalje objektivno odlične – naponska jedinica ne predstavlja usko grlo prilikom overklokiranja procesora. Kao i na ostalim pločama, Multi Core Enhancement, odnosno, beskonačno produljeni Turbo kod opterećenja svih jezgri procesora, tvornički je konfiguriran. Po želji, moguće ga je isključiti. Kad je riječ o hardverskim dodacima korisnim kod overklokiranja, ploča raspolaže s ekranom za dijagnostiku te vanjskom tipkom za resetiranje postavki BIOS-a.

Ploča nudi tri PCIe x16 utora, s tim da su dva gornja ojačana i spojena na procesor, dok je donji propusnosti x4 i spojen na kontroler u čipsetu. Dva gornja utora podržavaju konfiguraciju x16/x0, x8/x8 i x8/x4, s tim da je potonja varijanta uključena ako uz oba popunjena utora popunimo i dodatni M.2 utor. Naime, ova ploča (opet, kao i Maximus), nudi čak četiri M.2 utora od kojih su dva gornja povezana na kontroler u procesoru, dok su dva donja, koja dijele jedan dugački hladnjak, spojeni na čipset. Novi procesori Rocket Lake imaju dedicirana četiri PCIe 4.0 kanala za primarni M.2 utor (smješten iznad PCIe utora), dok drugi M.2 utor, smješten ispod prvog PCIe utora, koristi polovicu kanala koji bi inače išli u drugi ojačani PCIe utor. Kako je već i osam PCIe 4.0 kanala dovoljno za optimalno korištenje grafike, sav višak može se iskoristiti za korištenje dodatnih M.2 SSD-ova. U slučaju da imate SATA uređaje, ploča nudi i šest zakrenutih SATA portova. Spomenimo da M.2 utori imaju vrlo praktične integrirane plastične bravice, do sad viđene na modelu TUF Z590-PLUS Gaming. Od ostalih internih konektora spomenimo USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.2 Gen1 i dva USB-a 2.0.

Right Mark Audio Analyzer - performanse zvučne kartice 24 bit / 48 kHz Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,02, -0,18 Vrlo dobar Razina šuma, dB (A) -107,3 Odličan Dinamički raspon, dB (A) 113,6 Odličan THD, % 0,00135 Odličan THD + šum, dB (A) -90,1 Vrlo dobar IMD + šum, % 0,00353 Odličan Stereo crosstalk, dB -88,3 Odličan IMD na 10 kHz, % 0,00347 Odličan Ukupna ocjena Vrlo dobar

Ponuda vanjskih konektora ponešto je skromnija nego kod Maximusa. U prvom redu nema Thunderbolt 4 portova (iako ploča ima interni konektor za dodavanje prikladne kartice) koje mijenjaju po jedan USB-C 3.2 Gen2 i USB-C 3.2 Gen 2x2 (u prijevodu, 10 i 20-gigabitni USB-C). Tu su još dva USB-a 2.0, četiri USB-a 3.2 Gen1 i dva USB-a 3.2 Gen2 – sve skupa deset USB portova. Ploča također ima DisplayPort i HDMI izlaz za integriranu grafiku procesora, par 2,5-gigabitnih mrežnih konektora (Intelovi kontroleri), antene za Intelovu Wi-Fi 6E karticu, tipke za resetiranje postavki BIOS-a i automatsku nadogradnju istog, te analogne i digitalne konektore zvučne kartice. Asus tu nije škrtario – iza konektora se krije najnoviji ALC4080 audio čip u kombinaciji sa Savitechovim pojačalom za prednje konektore kućišta, predviđene za spajanje slušalica.

Sve u svemu, riječ je o vrlo primamljivoj ploči visoke klase koja iz perspektive većine korisnika nije puno slabija od osjetno skupljeg modela Maximus XIII Hero. U osnovi, ako vam ne treba Thunderbolt 4, slobodno odaberite Strix Z590-E.