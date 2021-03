Asus ROG Maximus XIII Hero - Skupa i nakrcana

specifikacije - asus rog maximus XIII hero Čipset Intel Z590 Socket LGA-1200 Memorija 4 × DDR4, do 5.333 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 2 × PCIe 4.0 x16 (CPU, x16/x0 ili x8/x8 ili x8/x4)

1 × PCIe 3.0 x16 (x4, čipset)

1 × PCIe 3.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

2 × M.2 NVMe PCIe 4.0 x4

2 × M.2 NVMe PCIe 3.0 x4 Mreža 2 × 2,5 Gb/s Intel

Intel AX210 Wi-Fi 6E Audio ROG SupremeFX ALC4082

ESS SABRE9018Q2C DAC

Sonic Studio III

DTS: Sound Unbound Stražnji konektori BIOS Flashback tipka

CMOS reset tipka

2 × antena

2 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

2 × Thunderbolt 4

6 × USB 3.2 Gen2

2 × USB 2.0

5 × audio konektor

1 × SP/DIF out

S cijenom od preko 4.000 kuna, moglo se i očekivati da Asusova ploča Maximus neće imati baš osnovni set dodatne opreme. U pakiranju je stoga, osim četiri SATA kabela i crne antene za Wi-Fi, moguće naći dva produžna kabela za RGB trake, adapter za brzo spajanje kabela s kućišta, ROG privjesak za ključeve te ROG Graphics Card Holder – metalni nosač prilagodljive duljine, obložen gumom s obje strane, a namijenjen podmetanju pod stražnji kraj duge grafičke kartice, čime se prevenira svijanje prema dolje. Nije mnogo, ali čovjeka veseli.

Maximus XIII Hero na prvi pogled izgleda identično starijem modelu s čipsetom Z490, no u praksi je bolje posložena. Ispod masivnih hladnjaka na gornjem dijelu, sada se krije 16-fazni sklop načinjen od 90-amperskih DrMOS elemenata. Gigabyteova ploča Master i dalje ima blagu prednost u fazama (18 vs. 16), no i takvo rješenje sasvim je dostatno za bezbrižno overklokiranje Intelovih najjačih LGA-1200 procesora. Konkretno, u kombinaciji s procesorom Core i9-10850K, na tvorničkim smo postavkama pod punim opterećenjem izmjerili vršnu temperaturu VRM-a od svega 55 celzijevih stupnjeva. Tu treba napomenuti da u ovoj generaciji ploča i Asus poput Gigabytea na automatskim postavkama ima otključana Turbo ograničenja procesora. No, za razliku od Gigabytea, kod Asusa je moguće forsirati Intelove specifikacije ako to želite - dovoljno je podesiti opciju Multi Core Enhancement na Disabled. S ručnim overklokiranjem raste i potrošnja procesora, pa je naš i9 pri 5,1 GHz grijao naponsku jedinicu do 64 °C što je i dalje prilično niska vrijednost koja omogućuje korištenje ovakve ploče bez aktivnog hlađenja naponske jedinice.

UEFI je za ovakve ploče standardno natrpan sa svim živim i mrtvim opcijama koje većine korisnika neće ni koristiti, no biti će zanimljive ekstremnim overklokerima. Bitno je da radi brzo i nema problema s interakcijom s mišem kao neke izvedbe Asusovih ploča za AMD-ove procesore. Upravljanje brzinom ventilatora je dobro, no ne tako detaljno i praktično kao na Gigabyteovim pločama.

Asus na takvim premium modelima ne škrtari na RGB osvjetljenju, pa LED-ice nalazimo ispod hladnjaka VRM-a te unutar hladnjaka čipseta. Izvedba je relativno suptilna u odnosu na rješenja kakva su bila popularna ranije. Dodatni plus za Asus u ovom smislu je unaprijeđena softverska podrška, u sklopu koje se sada nudi i slaganje vlastitih kombinacija efekata.

Na gornjem rubu ploče smješten je par 8-pinskih konektora za napajanje procesora, te tri konektora za spajanje ventilatora ili pumpi. Još četiri takva konektora nalazimo na ostatku ploče, a tu je i dedicirani konektor za spajanje pumpi visoke snage (može isporučiti do 3 A). Spomenuti konektor dio je optimizacija za instalaciju uradi-sam vodenog hlađenja. Ploča, osim njega, ima i konektore za spajanje senzora za temperaturu tekućine te mjerača protoka. Ljubitelje overklokiranja također će razveseliti napredna dijagnostika grešaka, te dodatne tipke za uključivanje i resetiranje računala i postavki BIOS-a. Jednu od tipki moguće je i programirati za različite funkcije.

Konfiguracija PCIe utora, M.2 i SATA konektora na ovoj je ploči vrlo komplicirana zbog činjenice da je na PCIe kontroler zakačeno nekoliko dodatnih kontrolera koje ne nalazimo na većini ostalih ploča. Maximus Hero ima dva 2,5-gigabitna Intelova mrežna kontrolera te Intelov dvoportni Thunderbolt 4 kontroler. Ploča istodobno ima tri PCIe x16 utora, od kojih su dva spojena na kontroler u procesoru, treći na čipset, te jedan x1 utor spojen na čipset. Tu su i četiri M.2 konektora, te šest SATA konektora. Prva dva M.2 konektora spojena su na procesor (na Comet Lake procesorima funkcionira samo drugi), a druga dva na čipset. Ako je popunjen drugi M.2 CPU konektor, dva primarna PCIe x16 konektora rade u modu x8/x4. U slučaju da su popunjeni i treći x16 konektor i četvrti M.2 konektor, za korištenje nije dostupan niti jedan SATA konektor.

Premda to znači da nije moguće istodobno iskoristiti sve portove koja ploča nudi, u praksi će rijetko koja konfiguracija naići na takva ograničenja. U praksi, bit će dovoljno žrtvovati nekoliko SATA portova za postizanje optimalne ponude M.2 i PCIe konektora. Svi su M.2 konektori hlađeni s obje strane, što je pozitivno, no neuobičajeno. Kad je riječ o ponudi internih USB portova, Maximus nas nije razočarao. Osim para USB-a 2.0 (Asus je, srećom, odustao od prakse korištenja samo jednog internog USB-a 2.0) na donjem rubu ploče, na desnom rubu imamo dva zakrenuta USB-a 3.2 Gen1, a ispod ATX konektora nalazi se USB-C 3.2 Gen 2x2.

Na stražnjoj se pločici s konektorima nalazi deset konektora USB tipa, s time da su dva USB-C zapravo Thunderbolt 4. Thunderbolt 4 predstavlja savršen oblik USB4 specifikacije, te nudi vršnu propusnost od 40 Gbit/s, mogućnost napajanja uređaja, te provođenja video i audio signala. Osim spomenutih Thunderbolta, tu je još šest uredno označenih USB-a 3.2 Gen2, te dva USB-a 2.0. Ploča ima tri mrežne kartice, dvije žične i jednu bežičnu, Intelovu Wi-Fi 6E. Na raspolaganju korisnicima čak je i HDMI izlaz, no upitno je tko će ga zapravo koristiti.

Right Mark Audio Analyzer - performanse zvučne kartice 24 bit / 48 kHz Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,02, -0,18 Vrlo dobar Razina šuma, dB (A) -105,8 Odličan Dinamički raspon, dB (A) 114,9 Odličan THD, % 0,00145 Odličan THD + šum, dB (A) -91,8 Vrlo dobar IMD + šum, % 0,00276 Odličan Stereo crosstalk, dB -93,7 Odličan IMD na 10 kHz, % 0,0028 Odličan Ukupna ocjena Vrlo dobar

Integrirana zvučna kartica oslanja se na SupremeFX ALC4082, što je unaprijeđena varijanta posve novog Realtekovog čipa ALC4080. Taj izvrsni čip (vidi rezultate testiranja zvuka kod ploče Vision G), spojen je s pet analognih i jednim digitalnim optičkim konektorom. Njegova je funkcionalnost dodatno oplemenjena softverskim paketom Sonic Studio III, DTS Unbound i Sonic Radar III. U osnovi je riječ o softveru koji pomaže u igrama i prilikom korištenja slušalica pomoću virtualizacije zvuka. Spajanje na integriranu karticu preko prednjih konektora na kućištu riješeno je preko dediciranog DAC-a i pojačala ESSa SABRE9018Q2C. Asus, uz ploču, daruje i jednogodišnju licencu za odličan dijagnostički i testni softver AIDA64 Extreme. Ukratko, vrhunski je to hardver, potpomognut odličnim softverom, no sve zajedno po paprenoj cijeni.