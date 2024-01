Asus ZenBeam L2 - Zen, zrake i zabava

Projektori kao uređaji zanimljivi su tek maloj skupini entuzijasta, što nas ne treba čuditi zato što je riječ o skupim uređajima, osuđenim na boravak u predavaonicama ili, pak, uredima te kućnim kinima. Dolaskom UST, odnosno ultra short throw projektora, koji su omogućili projiciranje s vrlo malih udaljenosti, projektori su doživjeli kakav-takav rast popularnosti, no on je bio kratkog vijeka. Popularnosti projektora također su pomogli i pico projektori, ultrakompaktni projektori koje je moguće doslovno staviti u džep, no zbog svojih (u najboljem slučaju) osrednjih performansi, danas ih se uistinu rijetko spominje. Nepobitna činjenica jest da većina ljudi na projektore gleda kao na alat, te se njihovi proizvođači nalaze u nezahvalnoj situaciji, u kojoj teško mogu privući nove kupce, osobito one koji bi kupili projektor za kućnu upotrebu. Zbog toga potreban je drugačiji pristup projektoru kao uređaju, i upravo tu leži genijalnost Asusova ZenBeama L2. Taj uređaj nije samo projektor, već je prijenosni multimedijski centar u atraktivnom, kompaktnom kućištu.