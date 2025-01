Asus Zenbook A14 (UX3407R) - Napokon prava alternativa MacBooku Pro

Specifikacije Ekran 14" OLED (1.920 x 1.200, 60 Hz) Procesor Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-78-100 (12 jezgri) Grafička kartica Qualcomm Adreno (integrirana) Neuralni procesor Qualcomm Hexagon (45 TOPS) Memorija 32 GB LPDDR5X SSD 1 TB NVMe PCIe 4.0 Dimenzije i masa 311 × 214 × 16 mm, 970 g Operacijski sustav Windows 11 Home on ARM Jamstvo 2 godine (3 godine uz besplatnu registraciju) Dojam Vrhunski primjerak laptopa baziranog na ARM arhitekturi, te jedan od rijetkih pravih konkurenata Appleovim MacBookovima Pro

Colin Chapman, osnivač tvrtke Lotus, jednog od najpoznatijih proizvođača sportskih automobila, slavno je izjavio kako je njegova filozofija pri dizajniranju automobila: „Simplify, then add lightness“, odnosno „Pojednostavi, zatim dodaj lakoću“. Takav pristup dizajnu u današnje je vrijeme sve rjeđi, budući da sami proizvodi neprestano postaju kompleksniji, a kupci istih sve zahtjevniji. Teško je vratiti se osnovama i odreći se stila u korist funkcije, osobito kad je riječ o uređajima poput laptopa, koje se ponekad smatra statusnim simbolima i čiji je dizajn esencijalan dio njihova identiteta.

Dizajnom se Zenbook A14 uvelike razliku od većine pripadnika linije Zenbook, uz mnogo jednostavnije linije i suptilniji eksterijer

Asus je kroz godine na razne načine pokušavao istaknuti svoje laptope od konkurentskih. U svojim počecima, Zenbookovi su dolazili u jarkim bojama, zatim su se okrenuli eksperimentalnim rješenjima, poput ugradnje ekrana u touchpad, pa korištenju materijala s neobičnim teksturama, i na kraju odlučili na poklopce staviti golemi logotip.

Novi Zenbook A14 naizgled odbacuje tu, mogli bismo reći šaroliku, povijest i hrabro se okreće u smjeru čiste funkcionalnosti. Da na poklopcu nije prilično decentno ispisano „Asus Zenbook“, zaista ne bismo znali o kojem je proizvođaču, a kamo li o kojoj liniji proizvoda, riječ. Sve linije Zenbooka A14 su jednostavne i ravne, bez nepotrebnih uvijanja i brušenih rubova. Kutovi su blago zaobljeni, tako da je očito da je riječ o modernom laptopu, no to je otprilike sve što možete zaključiti promatrajući Zenbook A14.

Egzotični materijali

Zenbook A14 biva drugačijim od konkurencije već na dodir, jer donosi najnoviju inačicu Asusovog materijala Ceraluminum. Za one koji nisu upoznati s istim, riječ je o materijalu izrađenom posebnim procesom laserske obrade koja aluminiju daje čvrstoću i teksturu nalik onom keramike – otuda mu i naziv. Međutim, Asus tom materijalu odnedavno dodaje magnezijsku slitinu umjesto aluminija, pa je Ceraluminum tehnološki poboljšan, samo mu naziv više nema smisla. Prikladniji bi naziv bio "Ceragnesium", kako bismo mogli razlikovati Asusova dva prilično različita materijala, ali pretpostavljamo kako je tvrtka htjela ostati uz brending na koji je već utrošila resurse, i koji tek postaje globalno poznat.

Asusov poseban materijal Ceraluminum ovog puta ne koristi aluminij, već magnezij, kako bi Zenbook A14 bio maksimalno čvrst, a uz masu manju od jednog kilograma

Srećom, nespretan naziv jedina je mana nove inačice Ceraluminuma. Riječ je o materijalu koji je oko 30% lakši i do tri puta čvršći od klasičnog aluminija. Tome svjedoči i masa Zenbooka A14, koja iznosi impresivno niskih 970 grama, tako da je riječ o uistinu perolakom modelu. Iako je lagan, istodobno djeluje vrlo čvrsto, čak čvršće od mnogih dvostruko težih laptopa, što je uistinu zadivljujuće. Upravo ta niska masa i visoka čvrstoća podsjetile su nas na filozofiju Colina Chapmana, spomenutu u uvodu. Promislite li o filozofiji dizajna te izboru materijala Zenbooka A14, postaje jasno da je Asusov proces bio uistinu "Chapmanovski".

Kućište izrađeno od Ceraluminuma vrlo je ugodne teksture, te moramo pohvaliti kako je izrazito otporno na otiske prstiju, tako da možete bezbrižno koristiti svoj Zenbook A14 ako imate masniju kožu ili vazda znojne dlanove.

Aspekt kojim nas Zenbookovi redovito oduševljavaju su njihovi ekrani, što je slučaj i s odličnim OLED ekranom Zenbooka A14

Zenbook A14 krasi OLED ekran dijagonale 14 inča, razlučivosti 1.920 x 1.200 piksela, uz omjer stranica 16:10. Kvalitetom prikaza i responzivnošću, riječ je o jednom od najboljih ekrana u segmentu, od reprodukcije boja do čistoće pokreta. Neovisno o sadržaju koji se prikazuje, zaista je užitak gledati u ekran Zenbooka A14. Mali prigovor usmjerili bismo prema frekvenciji osvježavanja ekrana od samo 60 Hz, jer smatramo da bi viša frekvencija osvježavanja taj ekran učinila gotovo savršenim. Osobito hvalimo maksimalnu svjetlinu, koja je deklarirana na maksimalnih 600 cd/m2, dok smo na testiranom primjerku izmjerili čak 608 cd/m2. Čak i na izravnom sunčevom svjetlu, ekran Zenbooka A14 je čitak, tako da nema mjesta strahu od nedovoljne svjetline ekrana, što kod OLED-a zna biti problematično.

Jednostavan raspored i odlično odmjerena taktilnost poznate su odlike tipkovnica Asusovih Zenbooka

Ostatak periferije također je odličan. Tipkovnica je karakteristična za jedan Zenbook, dakle s vrlo preciznim balansom taktilnosti i duljine hoda tipki, koji ju čini idealnom za dulje korištenje. Touchpad je velik te se proteže gotovo do samog ruba kućišta. Osim impresivne površine, nudi i impresivnu preciznost, neovisno o kompleksnosti gesti koje koristite.

Decibeli protiv Celzijusa

Za Zenbook A14 Asus je odabrao Qualcommov procesor Snapdragon X Elite, oznake modela X1E-78-100. Ne krivimo vas ako niste sigurni o kojoj je inačici Qualcommovog procesora riječ, budući da oznaka modela više podsjeća na ključ za registraciju softvera nego na naziv modela procesora. Ono što treba znati jest da je riječ o najslabijoj izvedenici procesora Snapdragon X Elite, koja sa sobom donosi tek manje značajne nedostatke u odnosu na snažnije modele. Zapravo, jedini konkretni nedostaci modela X1E-78-100, u odnosu na trenutno najsnažniji X1E-00-1DE, jesu niža osnovna radna frekvencija, koja iznosi 3,4 GHz, te činjenica da nema mogućnosti dinamičkog povećanja takta, odnosno nema "boosta". Izuzev toga, riječ je o gotovo identičnim procesorima, čija razlika u performansama iznosi oko 20% kad je riječ o samim performansama procesora. Integrirane grafičke kartice su im identične, kao i podrška za radnu memoriju, stoga neki korisnici, koji se više oslanjaju na performanse grafičke kartice pri radu, neće osjetiti apsolutno nikakvu razliku.

Rezultati testiranja Cinebench 2024 Multi-Core 848 Single-Core 106 Geekbench 6 Multi-Core score 14.438 Single-core score 2.431 OpenCL score 20.333 Vulkan score 29.032 V-Ray Benchmark 6.0 vsamples 10.787 GPU CUDA vpaths 598 Blender benchmark Monster (samples per minute) 66.31 Junkshop (samples per minute) 48,72 Classroom (samples per minute) 24,12 X265 HD benchmark Average FPS 22,78 Baterija YouTube 1080p video reprodukcija (maksimalna svjetlina ekrana) 14 h 12 min YouTube 1080p video reprodukcija (355 cd/m2) 24 h 20 min

Kad govorimo o procesorima iz obitelji Snapdragon X, osobito onima sa oznakom Snapdragon X Elite, moramo teoretske performanse uzeti s velikim zrnom soli, budući da razlike u radnoj temperaturi mogu zaista drastično utjecati na performanse. To dakako vrijedi za gotovo bilo koji poluvodički komad hardvera, no kod procesora Snapdragon X Elite uočili smo natprosječne razlike. Primjerice, identični procesor u konkurentskom modelu HP OmniBook X ostvario je do 25% niže performanse u odnosu na Asusov Zenbook A14, jer mu je sustav hlađenja konfiguriran da kao prioritet ima što nižu radnu buku, nauštrb radne temperature.

Kvaliteta izrade Zenbooka A14 zaista je bez kompromisa. Od izbora materijala do njihove obrade, riječ je o vrhunski izrađenom uređaju

Asus je svoj sustav hlađenja konfigurirao tako da proizvodi primjetno višu radnu buku, no isto tako, radna temperatura procesora ne prelazi 85°C, što je svakako pohvalno. Iako viša, radna buka Zenbooka A14 još je uvijek sasvim podnošljiva, čak i kad ga opteretite do samih granica. Pri "normalnom" radu (surfanje, Office i slično), gotovo je nečujan. Kroz aplikaciju MyAsus možete konfigurirati režim rada kako biste postigli optimalan balans performansi i radne buke.

Teško da može bolje

Kao glavnu prednost ARM arhitekture uvijek ističemo njenu visoku energetsku učinkovitost, koja omogućuje laptopima da ostvare vrhunsku autonomiju. Naravno, to je teorija, a praksu smo podrobno testirali. Budući da su programi za testiranje autonomije laptopa zasnovanih na ARM arhitekturi gotovo nepostojeći, okrenuli smo se dobrom, starom testiranju autonomije kroz reprodukciju YouTube videa u rezoluciji 1080p.

Jedan od najimpresivnijih aspekata Zenbooka A14 definitivno je njegova masa, koja iznosi perolakih 970 grama

Prvo testiranje smo izvršili uz maksimalnu snagu osvjetljenja ekrana, kako bismo dobili uvid u najgori mogući scenarij, jer je upravo ekran jedan od najvećih potrošača svakog laptopa. Uz maksimalnu snagu osvjetljenja, koja, nemojte zaboraviti, iznosi impresivnih 608 cd/m2, Zenbook A14 izdržao je čak 14 sati i 12 minuta. U prijevodu, možete provesti gotovo dva radna dana gledajući YouTube uz maksimalno osvjetljenje ekrana prije nego ćete morati potražiti najbližu utičnicu. Nakon tog, uistinu impresivnog rezultata, odlučili smo napraviti izravnu usporedbu s modelom HP OmniBook X, tako da smo snagu osvjetljenja ekrana Zenbooka A14 smanjili na maksimalnu snagu osvjetljenja ekrana OmniBooka X, koja iznosi mnogo skromnijih 355 cd/m2. Riječ je o više nego dovoljnoj razini osvjetljenja ekrana za bilo kakvu vrstu rada u zatvorenom prostoru, pa se radi o vrlo realnom scenariju korištenja od strane prosječnog korisnika. Uz nižu razinu osvjetljenja, Zenbook A14 izdržao je preko 24 sata, točnije 24 sata i 20 minuta. To je uistinu impresivan rezultat, jer je za mnoge laptope uspjeh da 24 sata izdrže u stanju mirovanja. Asus je napravio mudru odluku ugradnjom baterije kapaciteta 70 Wh, jer je ista uvelike zaslužna za nadmoć Zenbooka A14 nad konkurentskim laptopima iste kategorije.

Snapdragon Sound - Skoro kao na žici

Bežični audio uređaji, poput slušalica i zvučnika, u današnje su vrijeme neizbježni, no mnogi proizvođači istih još se uvijek muče s problemima bežičnog prijenosa zvuka, poput degradacije kvalitete te visokih latencija, koja uzrokuje gubitak sinkronizacije zvuka i slike. To je problematika koja je aktualna nakon dugog niza godina razvoja audio uređaja s Bluetooth povezivanjem. Jedno od najrobusnijih rješenja tih muka dolazi nam upravo iz Qualcomma, pod nazivom Snapdragon Sound. Snapdragon Sound obuhvaća niz tehnologija, njih čak četiri, u jedan paket, koji omogućuje korisnicima bežičan prijenos zvuka bez gubitaka kvalitete i primjetne latencije, a sve to uz maksimalnu stabilnost veze.

Za prijenos zvuka bez gubitaka brine se Qualcommov kodek aptX, koji omogućuje minimalne, većini korisnika neprimjetne razlike u kvaliteti u odnosu na klasičan žični prijenos. Kodek aptX, zajedno s tehnologijom Qualcomm Bluetooth High Speed Link, omogućuje prijenos podataka od preko 1 Mbps, što je bitrate dostatan za prijenos kod reprodukcije formata visoke kvalitete. Za kvalitetan zvuk potreban je kvalitetan DAC, odnosno digitalno-analogni konverter, koji je dio Qualcommovog Aqstic kodeka i omogućuje reprodukciju u rezoluciji do 24-bit/192 kHz.

Posljednja, i nama najimpresivnija tehnologija, zove se Qualcomm XPAN (Expanded Personal Area Network). Njena namjena je povezivanja vašeg audio uređaja, poput zvučnika ili slušalica, putem Wi-Fi-ja, te omogućuje povezanost s laptopom sve dok se nalazite unutar iste Wi-Fi mreže, čime se sprječava problem gubitka veze zbog ograničenog dometa Bluetootha.

Tražite li alternativu Appleovom Macbooku Pro, ili jednostavno želite jedan od najboljih kompaktnih laptopa opremljenih Qualcommovim procesorom Snapdragon X Elite, odgovor je bez trunke sumnje upravo Asus Zenbook A14. Premda nije savršen, kao što savršen nije niti jedan drugi laptop na tržištu, u gotovo svakom aspektu je na vrlo visokoj razini te jasno pokazuje Asusovu ozbiljnost u razvoju laptopa s Qualcommovim procesorima.

Jednostavan dizajn Zenbooka A14 možda neće biti svima po volji, no ako cijenite funkcionalnost iznad svega i tražite neprikosnovenu kvalitetu, vjerujemo da ćete biti oduševljeni Asusovom uzdanicom. Za kraj bismo istaknuli kako će najbrži kupci, odnosno svi koji svoj Zenbook A14 kupe do kraja ožujka ove godine, dobiti besplatnu dodatnu, treću godinu jamstva, nakon registracije na Asusovoj službenoj stranici.

Aktualne cijene uređaja, kao i popis mjesta gdje se može kupiti u Hrvatskoj, potražite na Asusovim službenim stranicama.