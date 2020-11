Canon EOS R5 - Za fotografiranje ili video?

SPECIFIKACIJE Senzor 45 MP full frame, s low-pass filtrom Fotografije RAW, JPEG, HEIF 44,8 MP (8.192x5.464) Video H.265 i H.264, DCI i UHD, 8K@24-30p, 4K@24-120p, Full HD@25-60p, high frame rate 4K@100-120p ISO 100-51.200 Ekran, tražilo, statusni ekran 8 cm LCD (2,1 milijun točaka), OLED 1,3 cm (5,76 milijuna točaka, uvećanje 0,76x), matrični statusni LCD Dimenzije i masa 138,5 x 97,5 x 88 mm, 738 g (s karticom i baterijom) Jamstvo 2 godine

Canon je u svijet full frame mirrorless aparata krenuo pomalo sramežljivo – s dva modela, EOS R i EOS RP, koji su svakako zanimljivi svaki na svoj način, no za koje se ne bi moglo reći da su usmjereni na profesionalce koji fotoaparate koriste na terenu.

Napokon Canonov full frame mirrorless aparat u koji idu dvije kartice, doduše, različitog tipa

Primarni razlog tomu je što imaju samo jedan utor za memorijsku karticu. To je nekad davno, kad su aparati s dva utora bili rijetki, možda bilo prihvatljivo, no u današnje vrijeme, kad na tržištu postoji pregršt fotoaparata s dva utora, to je ozbiljno ograničenje.

EOS R5 napokon rješava taj problem te donosi po jedan utor za CFexpress i SD kartice, iako neki neće biti sretni tim rješenjem. Stvar je u tome što su CFexpress Type B kartice nužne za snimanje videa u nekim formatima visokog bitratea, međutim, to su ujedno vrlo skupe memorijske kartice.

Donosi i višu razlučivost od braće, stabilizaciju u tijelu te 8K video. Na papiru – fantastično. Naravno, uz pozamašan skok u cijeni.

Čudo od 8K

Riješimo prvo 8K video – ono čime se ovaj aparat pokušao istaknuti u odnosu na konkurenciju. Da, 8K video iz ovog aparata je izvrstan, i unatoč tome što ovaj aparat nema neke video mogućnosti i alate koje ima konkurencija, sama kvaliteta i detaljnost 8K videa bili bi mnogima dovoljan razlog za kupnju ovog modela.

Međutim, EOS R5 ima problem s pregrijavanjem pri snimanju 8K videa (i 4K videa pri visokoj kvaliteti, kod koje aparat snima 8K video i smanji na 4K razlučivost, te pri framerateu od 100 do 120 sličica u sekundi). Fotoaparat prikazuje procjenu koliko je ostalo minuta do pregrijavanja. U našem slučaju, snimao je oko 20 minuta pri sobnoj temperaturi od nešto preko 20 °C, zatim se hladio 20 minuta, a nakon toga prijavio da će moći snimati još pet minuta, iako je naposljetku uspio snimiti preko 15 minuta videa. Problem je što i samim time što je aparat uključen ili što njime fotografirate, to će vam oduzimati raspoloživo vrijeme snimanja do pregrijavanja u tim zahtjevnim formatima.

Iz ptičje je perspektive prilično sličan EOS-u R – inverzni, rasterski statusni LCD ekrančić, dva kotačića, od kojih ovaj za palac dublira kao kotačić za odabir načina rada nakon što se pritisne gumb MODE, te ponešto gumbiju

Spomenimo i da su na račun EOS-a R5 stigle optužbe da je pregrijavanje, tj. primarno dugotrajni “oporavak"” nakon pregrijavanja, zapravo određeni tajmerom, umjesto internim nadgledanjem temperature.

Kako god bilo, to u praksi znači da bi ovaj aparat bio odličan za unaprijed isplanirana, relativno kratka snimanja, koja zahtijevaju izrazito detaljnu sliku, kod kojih nije bitno ako se aparat pregrije. Oni koji su se ponadali da će pomoću ovog aparata doći do pouzdane 8K snimalice, ostat će razočarani – za tako nešto ipak će trebati izdvojiti višestruko viši iznos.

Fizičke sastavnice

Za razliku od dijela konkurencije koji se odlučio na oštre linije, Canon i dalje više slijedi zaobljenije linije, slične svojim DSLR-ovima. Grip je velik i dubok, i trebao bi biti udoban i za one s malo većim šakama. Voljeli bismo da je tekstura na gripu i na odmorištu za palac malo izraženija.

Tijelo je dosta slično modelu EOS R, slične veličine, s malo promijenjenim kontrolama. To znači da na aparatu ne postoji klasični kotačić za odabir načina rada, odnosno eksponiranja, nego tu funkciju obavlja kotačić na gornjoj strani, nakon što se pritisne gumb Mode u njegovu središtu. Tu je još jedan kotačić pod kažiprstom te jedan na stražnjoj strani. Dakle, tri kotačića za upravljanje ekspozicijom – idealno rješenje, jer imate kotačić za otvor blende, brzinu zatvarača i ISO.

Ekran je veličine 8 centimetara, ima 2,1 milijuna točaka, i posve je upravljiv. Ima premaz protiv masnih prstiju, što je korisno za touchscreen, koji je ujedno prilično osjetljiv na dodir, a mogućnost upravljanja dodirom u potpunosti je iskorištena – kako za odabir točke za fokusiranje, tako i za upravljanje ekranskim i glavnim izbornikom.

Glavni izbornik klasični je, “canonovski”, a uz touchscreen, za kretanje po izbornicima iskorištavaju se sva tri kotačića za upravljanje, pa je brzo moguće doći do željene opcije, barem ako znate gdje se nalazi. Naime, kako su narasle mogućnosti ovog fotoaparata, tako se i glavni izbornik popunio. Naravno, često korištene opcije možete izdvojiti u korisničku stranicu izbornika (u “favorite”).

OLED elektroničko tražilo visoke je razlučivosti i vrlo kvalitetnog prikaza, uz mogućnost osvježavanja pri 60 i 120 sličica u sekundi. Gornji, statusni ekran preuzet je s EOS-a R. Riječ je o rasterskom LCD-u inverznog prikaza. Taj ekran prikazuje dva seta informacija, između kojih se prebacujete preko gumbića do njega, a kad se taj gumbić malo dulje zadrži, na šest sekundi uključi se pozadinsko osvjetljenje.

Za ovaj je aparat Canon razvio novi senzor, koji je zbog mogućnosti snimanja 8K videa morao biti prilično visoke razlučivosti. To se prevodi u 45 megapiksela – nužno za 8K snimke, ali ujedno vrlo respektabilna razlučivost za fotografije.

Stariji Canonovi modeli s RF mountom primarno se oslanjaju na optičku stabilizaciju objektiva, a EOS R5 napokon slijedi trendove pa je senzor mehanički stabiliziran, s prilično sposobnim mehanizmom. Naravno, maksimalni efekt stabilizacije dobije se kombiniranjem mehaničke i optičke stabilizacije objektiva.

Od EOS-a R preuzet je način zaštite senzora kad se fotoaparat ne koristi. Zatvarač tada skriva senzor i štiti ga od prašine i oštećenja, što će cijeniti oni koji imaju često potrebu mijenjati objektive.

U radu

Jedan od objektiva s kojim smo aparat koristili, a s kojim se inače Canonovi RF aparati mogu kupiti u paketu, jest 24-105 mm f/4L IS (s takvim smo koristili i EOS R). Taj objektiv, koji na našem tržištu košta 3.875 kn, dobro se slaže s EOS-om R5, i bit će dovoljan za mnoge ne toliko zahtjevne primjene. No, s ovim ćete aparatom htjeti i kvalitetnije objektive. Druga dva objektiva s kojim smo ga koristili su RF 50 mm f/1.2 L i RF 15-35 mm f/2.8 L IS, od kojih svaki košta 19 tisuća kuna, no zato daju izvrsne optičke performanse.

Sustav za autofokus temeljen je na poznatoj i priznatoj Canonovoj tehnologiji Dual Pixel. Pokriva 100% kadra, s prepoznavanjem lica, oka i praćenjem objekata, te 90% kadra po vertikali, kad se koristi ručni odabir velikih zona za fokusiranje. Fokusiranje je brzo i precizno, što bi se i očekivalo od tehnologije koju se nastoji još malo poboljšati novijim modelima. Aparat je sposoban okidati do 12 slika u sekundi uz mehanički zatvarač, odnosno do 20 slika u sekundi uz elektronički, što je značajno poboljšanje u odnosu na prethodnike.

Fotografije su lijepih boja, vrlo detaljne zbog visoke razlučivosti senzora, unatoč anti-aliasing filtru na njemu, koji ipak malčice snizi detaljnost. Kada je u pitanju šum pri višim ISO vrijednostima, EOS R5 odlično se nosi s njim, na razini konkurencije, možda i nešto bolje.

Slična situacija je i s videom – teško da se bojama i detaljnosti nešto može osobito zamjeriti, barem kad je riječ o najkvalitetnijim načinima snimanja. Standardni 4K, znači način kod kojeg se aparat ne pregrijava zahvaljujući preskakanju piksela, nije na istoj razini. Ono što je malo nezgodno kod videa kod EOS-a R5, prevelik je kontrast kod standardnih profila, odnosno slabiji dinamički raspon, pa ako češće snimate scene s velikom razlikom u svjetlini, češće ćete morati koristiti log profil.

U konačnici, iako se snimanje 8K videa ističe kao vrlo bitna prednost ovog aparata, EOS R5 primarno treba gledati kao odličan aparat za fotografiranje. Video mogućnosti su dobre, iako u nekim stvarima zaostaje za konkurencijom (primjerice, sve više aparata nema ograničenje snimanja od pola sata). Naravno, u pogledu sirove razlučivosti videa, ovaj aparat je kralj, no 8K snimanje dolazi s ozbiljnim ograničenjima.