Cooler Master CM310 – Jednostavnost na djelu

Cooler Master CM310 Senzor Optički (10.000 DPI) Broj tipki 8 Dimenzije 127 x 71 x 39 mm Masa 102 g (bez kabela) Kabel 1,8 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

Igraći miševi danas sve češće stižu s brojnim dodacima i naprednim funkcijama koje im, htjeli, ne htjeli, dižu cijenu. Onima koji traže nešto jednostavno po više nego poštenoj cijeni, Cooler Master namijenio je CM310, miša s kojim dokazuje da maksimalna jednostavnost nije rezervirana samo za uredske modele.

CM310 očito je inspiriran velikanima, što je posebno uočljivo kad ga gledamo s prednje strane – prepoznajete li ovu njušku?

Cooler Master CM310 miš je simetričnog oblika, namijenjen korištenju desnom rukom. Zbog gabarita koji graniče s velikim, ugodno ga je koristiti palm gripom, dakle s posve položenim dlanom. Ipak, zbog udubljenih i gumiranih bočnih stranica, rekli bismo kako je proizvođač u konceptualnoj fazi miša namijenio igračima koji ga drže vršcima prstiju. Kako god ga odlučite držati, miš u ruci stoji stabilno te djeluje čvrsto i ugodno zahvaljujući kvalitetnoj matiranoj plastici, od koje mu je načinjeno kućište. Jednostavnost ovog miša vidljiva je u njegovom elegantnom dizajnu, gotovo u potpunosti oslobođenom agresivnih i oštrih detalja. Na leđima miša nalazi se osvijetljen amblem, a osvjetljenje se može vidjeti i na kotačiću te u uskom kanaliću uzduž spoja gornje maske miša i njegovih bočnih stranica, odnosno baze. Na donjoj strani miša nalaze se dvije velike teflonske nožice, koje pri micanju po podlozi stvaraju minimalno trenje.

Osim tri standardne tipke, CM310 ima dvije dodatne tipke na lijevom boku, koje danas možemo nazvati sasvim uobičajenima. Osim bočnih tipki, miš ima još tri tipke ispod kotačića, no njima je zadana funkcija odabira korisničkog profila i upravljanja osvjetljenjem te se ne mogu koristiti u svakodnevnom radu. Miš nema upravljački softver, što znači da nijednu tipku nije moguće programirati. Budući da miš ima RGB osvjetljenje, proizvođač je osmislio način da mu bez drivera mijenjamo boju i uzorak, a činimo to istovremenim pritiskanjem različitih kombinacija tipki, što je detaljno opisano u korisničkom priručniku. Dobra strana odluke o izostavljanju upravljačkog softvera jest to da se radi o plug & play uređaju, koji će svoj puni potencijal imati čim ga spojite s računalom, a to je ponekad dovoljno.

Zbog simetričnog dizajna mogli biste naslutiti da CM310 mogu koristiti i ljevaci. Mogu, no bez bočnih tipki – ovaj je model prilagođen dešnjacima

U unutrašnjosti ovog miša nalazi se PixArtov optički senzor PMW3325, maksimalne razlučivosti od 10.000 DPI. Razlučivost senzora podešava se odabirom jednog od sedam preddefiniranih profila – 500, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 i 10.000 DPI. Polling rate postavljen je na 1.000 Hz, a lift-off udaljenost na otprilike 2-3 mm (slobodna procjena). Senzor, iako ne spada u sam vrh ponude, ima odlične performanse s vrlo malo nepravilnosti, čak i na višim osjetljivostima. Prema specifikacijama, sposoban je pratiti brzinu pokreta od 3,6 m/s, a u praksi ga rukom nismo uspjeli natjerati da zastane. To znači da je više nego dovoljan svima, osim najvještijim i najnervoznijim igračima fokusiranim na natjecanja. S druge strane, takvi vjerojatno neće koristiti miša od 220 kn, koliko valja izdvojiti za CM310.

Zbog takve cijene i performansi, Cooler Masteru CM310 nezahvalno je tražiti dodatne mane, no ako baš moramo, reći ćemo da bismo bili zadovoljniji s nešto manjom masom. Otprilike 100 grama bez kabela nije teško, no zagriženiji ljubitelji mrežnih FPS-ova preferiraju da se jezičac na vagi zaustavi na dvoznamenkastoj vrijednosti.