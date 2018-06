Cooler Master Masterkeys MK750 - Iskonsko plavetnilo

SPECIFIKACIJE Tip prekidača Mehanički (Cherry MX Blue, taktilni) Sučelje USB Kabel 1,8 m (opleteni) Jamstvo 2 godine

Cooler Master nije tvrtka koju bi mnogi smjesta poistovjetili s perifernim uređajima, iako se proizvodnjom tipkovnica i miševa bavi već preko nekoliko godina. Poput hladnjaka i kućišta, tipkovnice i miševi ovog proizvođača na dobrom su glasu, a da za to postoji vrlo dobar razlog dokaz je i nova mehanička tipkovnica MasterKeys MK750.

Radi se o tipkovnici pune veličine, koja stiže opremljena mehaničkim prekidačima Cherry MX u izvedbama Brown, Red i Blue, s ANSI ili ISO rasporedom tipki. Minimalistički dizajn tipkovnice znači da se na svakoj njenoj strani nalaze tek milimetar ili dva debeli okviri pa MK750 na stolu zauzima relativno malo mjesta, čak i uz korištenje odmorišta za dlanove. Odmorište je, zahvaljujući magnetskom prihvatu, lako spojiti i ukloniti prema potrebi, a suprotno očekivanjima, takav koncept ne stvara probleme pri korištenju, s obzirom na to da je magnet dovoljno snažan da odmorište drži na mjestu čak i pri češćem pomicanju tipkovnice za vrijeme igranja.

Koncept lebdećih tipki, u kojem proizvođač ne podiže rubove okvira, olakšava uklanjanje dlaka, mrvica i sličnih nečistoća koje tipkovnice vole sakupljati

Na tijelu tipkovnice, osim osnovnih, nalaze se samo četiri dodatne tipke, pametno smještene na gornji desni dio, gdje se na uobičajenim tipkovnicama nalaze LED-ice ili prazan prostor. Te četiri tipke služe za upravljanje multimedijom, a sve ostale su upravljačke funkcije, poput podešavanja glasnoće ili intenziteta osvjetljenja, dodijeljene nekoj od uobičajenih tipki, i aktiviraju se uz prethodni pritisak tipke FN. Većinu naprednijih funkcija ove tipkovnice moguće je podešavati on-the-fly. Ovo, primjerice, vrijedi za snimanje makro naredbi ili podešavanje RGB osvjetljenja, kojim se možete igrati podešavanjem i miješanjem crvene, zelene i plave boje u devet nijansi. Oni koji su skloniji grafičkom sučelju, za podešavanje mogu iskoristiti jednostavan i pristupačan softver u kojem je moguće snimati makro naredbe, definirati korisničke profile (najviše četiri) pa čak i reprogramirati apsolutno svaku tipku na tipkovnici.

Drugi dodaci, poput često viđenih USB utora ili ugrađene zvučne kartice, na ovoj tipkovnici nisu dostupni.

Klik, klak

Testirani model stigao je opremljen prekidačima Cherry MX Blue u ANSI rasporedu (mali Enter). To znači da pri korištenju proizvodi glasan klik te da je pod prstima moguće osjetiti točno u kojem trenutku tipka registrira unos. Oni koji tipke pritišću do kraja od ovoga neće mnogo dobiti, no čak i oni mogu biti sretni jer tipkovnica, zahvaljujući čvrstoj bazi i kvalitetnoj izradi, ne stvara neugodnu odzvanjajuću buku koja se može čuti na modelima niže kvalitete.

U paketu s tipkovnicom stižu alternativne obojene tipke WASD, kursori te dodatna tipka Escape, uz koristan alat za lako skidanje tipki

Kapice tipki lagano su udubljene, svaki red na jedinstven način, te imaju dovoljno veliku površinu da ih je praktički nemoguće promašiti tijekom tipkanja. Testirajući brzinu tipkanja na stranici TypingTest.com otkrili smo kako na Cooler Masterovoj tipkovnici tipkamo otprilike 10% brže nego na svojoj uobičajenoj tipkovnici, opremljenoj prekidačima Cherry MX Brown. Takav rezultat pripisujemo subjektivno manjem otporu koji pružaju plavi prekidači, ali i solidnoj ergonomiji tipkovnice, koja nam je “sjela” na prvu.

Iz svega napisanog lako je iščitati kako je MasterKeys MK750 iznimna tipkovnica, koja će gotovo svim profilima igrača, ali i tipkača, pružiti upravo ono što očekuju od mehaničkog tipkala. Naravno, lepezu opcija i kvalitetu koju nudi, u pravilu prati visoka cijena, pa tisuću kuna, koliko je za ovaj komad periferije potrebno izdvojiti, ne zvuči suviše pretjerano.