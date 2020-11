D-Link DWR-920 - Internet uvijek i svugdje

SPECIFIKACIJE Podržane mobilne mreže 2G, 3G, 4G Maksimalna propusnost 150/50 Mbit/s (4G/LTE), 42/5,76 Mbit/s (3G/HSPA) Bežični standardi 802.11b/g/n (2,4 GHz) LAN portovi 2x 10/100/1000 (jedan može biti WAN) Mogućnost nadogradnje antena Da Dimenzije i masa 121 x 117,3 x 43,5 mm, 205 g Jamstvo 2 godine

S cijenom od 570 kuna, D-Link DWR-920 ubraja se među najjeftinije 4G/LTE routere na domaćem tržištu. Riječ je o uređaju u koji je dovoljno ubaciti bilo koju SIM karticu s aktivnim podatkovnim prometom i uključiti ga. Oko 40 sekundi kasnije, on će automatski uspostaviti konekciju s 4G mrežom i svim spojenim uređajima omogućiti korištenje internetske konekcije, kao i međusobno prepoznavanje unutar kućne mreže. Takvi uređaji pogodni su za korištenje na lokacijama gdje inače ne bismo imali pouzdanu internetsku konekciju, poput vikendica i hotelskih soba, ali i u kućanstvima koja se nalaze u dijelovima zemlje gdje je infrastruktura zastarjela, a dostupne brzine klasične internetske konekcije ubitačno niske. Evo primjera “iz života”: u Stubičkim Toplicama, mjestašcu sjeverno od Zagreba, optičke infrastrukture nema, a neke ulice pokrivene su prahistorijskom bakrenom paricom, te davatelji internetske usluge ne mogu obećati propusnost veću od desetak megabita u sekundi, što je nedostatno za iole zahtjevnije aktivnosti, poput streamanja 4K videa s Netflixa. U istim tim ulicama 4G signal je odličan, a mobilna mreža rasterećena, stoga se s lakoćom postižu propusnosti od preko 100 Mbit/s. Za takve situacije uređaji poput D-Linkovog modela DWR-920 predstavljaju instant-rješenje svih problema vezanih uz brzinu i stabilnost internetske konekcije.

LED-ice nas informiraju o postojanju žične, bežične i internetske konekcije te jačini signala prema mobilnoj mreži

Osim tipke za uključenje i konektora vanjskog napajanja, kompaktni DWR-920 na stražnjoj strani ima dva prihvata za priložene antene te dva gigabitna Ethernet porta, od kojih se jedan može namjestiti da radi kao WAN port. Nađete li se na mjestu gdje internetsku konekciju možete dobiti od nekog drugog routera, WAN port na D-Linkovom uređaju iskoristit ćete da biste mu osigurali pristup Internetu tako, bez potrebe za spajanjem na mobilnu mrežu. Podržan je 4G failover – dođe li do prekida internetske konekcije koju dobiva preko WAN porta, DWR-920 automatski se prebacuje na mobilnu mrežu.

U slučaju da vam dva žična konektora nisu dovoljna, što će vjerojatno biti slučaj prilikom kućne upotrebe, na DWR-920 možete spojiti bilo koji mrežni switch. D-Link nudi 5-portni switch za pedesetak kuna te 8-portni za manje od 80 kuna, stoga se ne radi o skupoj nadogradnji.

Antene za mobilne mreže

Spomenute antene, koje valja ušarafiti na stražnju stranu routera, namijenjene su komunikaciji s mobilnom mrežom (3G/4G). Dvije antene za uspostavu veze s bežičnim klijentima, poput laptopa, mobitela, televizora, AV receivera i drugog, integrirane su u kućište routera. Podržani su bežični standardi 802.11b/g/n, uz mogućnost istodobnog spajanja do 16 bežičnih uređaja. Koristi se samo 2,4-gigahercni frekvencijski pojas. Dvopojasne routere ovog tipa, koji podržavaju 5-gigahercne bežične konekcije te naprednije Wi-Fi standarde, valja platiti osjetno više – primjerice, D-Linkov model DWR-953, koji ima četiri gigabitna Ethernet porta, podršku za bežični standard 802.11ac i mogućnost rada u 5-gigahercnom pojasu, košta oko 1.000 kuna. S time na umu, za zahtjevnije radne uvjete, gdje bismo na 4G router htjeli spojiti veći broj bežičnih klijenata i očekujemo da on bežičnim signalom pokrije veću kvadraturu, DWR-920 valja promatrati isključivo kao povoljan izlaz na Internet, na koji ćemo tada povezati moćniju pristupnu točku ili bežični mesh sustav.

Straga nalazimo prihvate za 4G antene, koje su priložene u kutiji, te dva gigabitna Ethernet porta. Jedan se može konfigurirati kao WAN port te je u tom slučaju moguće koristiti 4G failover

Utor za SIM karticu nalazi se na donjoj strani routera, zajedno s tipkom WPS i utorom za resetiranje postavki. Sprijeda nalazimo seriju notifikacijskih LED-ica, koje nam kazuju, redom, da je uređaj aktivan, da mu rade Wi-Fi i LAN, da je spojen na Internet, te kolika je kvaliteta signala prema mobilnoj mreži, izraženo u “crticama” – od jedne do četiri.

Trivijalna konfiguracija

Stavljanje D-Linkovog routera u rad ne može biti jednostavnije. Ako ste voljni koristiti tvornički kreiran Wi-Fi, ne morate učiniti apsolutno ništa, osim ubaciti SIM karticu – DWR-920 automatski primjenjuje odgovarajuće APN postavke i uspostavlja vezu s mobilnom mrežom. U slučaju da biste ga ipak htjeli namjestiti prema vlastitom nahođenju, to ćete obaviti preko web-sučelja, kojem se pristupa unosom adrese 192.168.0.1 u internetski preglednik računala koje je povezano s routerom, žično ili bežično. Unutar web-sučelja dočekat će vas čarobnjak za brzinsku konfiguraciju, gdje možete provjeriti ili korigirati postavke APN-a i aktivirati roaming, promijeniti naziv i lozinku bežične mreže, promijeniti administratorsku lozinku te odrediti hoćete li koristiti mobilnu mrežu, ili će vam internetsku konekciju dati neki drugi router (WAN Mode). Na glavnom ekranu web-sučelja dostupni su mjerač potrošnje prometa te preglednici pristiglih SMS poruka i bežičnih klijenata. Potonjima možemo u dva klika onemogućiti pristup Internetu i lokalnim mrežnim resursima. Blokiranje se vrši po MAC adresi pa se pristup bežičnoj mreži vraća brisanjem uređaja s “crne liste”. DWR-920 unutar web-sučelja također nudi mogućnost aktivacije firewalla, port forwarding, provjeru i nadogradnju firmwarea preko Interneta te poneku drugu zgodnu mogućnost. Samo sučelje responzivno je i suvislo organizirano, stoga ne biste trebali imati problema sa snalaženjem, osobito ako barem donekle razumijete mrežnu terminologiju i akronime.

SIM kartica ubacuje se u utor na donjoj strani routera. Tu se također nalazi tipka WPS i rupica za resetiranje postavki

Što se tiče performansi, D-Link u specifikacijama navodi da konekcija prema mobilnim mrežama može imati maksimalnu propusnost od 150/50 Mbit/s. To, naravno, u praksi nije moguće provjeriti, jer će konkretna brzina drastično varirati o vašoj lokaciji, dobu dana i nizu drugih parametara. Ono što svakako možemo kazati jest to da smo sredinom listopada u Zagrebu, u blizini Jaruna, spojeni na HT-ovu mobilnu mrežu, uredno postizali 35/25 Mbit/s, uz ping 29, što je bilo više no dovoljno za glatko surfanje, streamanje Full HD i 4K videa te mrežno igranje. Ping u Rocket Leagueu i Warzoneu kretao nam se oko 60 ms. U tom dijelu grada, na prostoru manjem od kvadratnog kilometra, živi petnaestak tisuća stanovnika, pa je mobilna mreža vrlo opterećena. U slabije naseljenim dijelovima Hrvatske, a uz pretpostavku da je 4G infrastruktura dostupna, izmjerene bi vrijednosti zacijelo bile više. Domet Wi-Fi signala zadovoljavajući je – uspješno smo ga koristili u čitavom stanu od sedamdesetak kvadrata. Brzina Wi-Fija limitirana je standardom 802.11n; prebacivanje datoteka između bežično povezanih računala odvija se brzinom od oko 4 MB/s, a aktivnosti poput surfanja i streamanja videa izvode se glatko, uz pretpostavku da router nije suviše udaljen od povezanih uređaja.

Glavni ekran web-sučelja prikazuje potrošnju prometa, spojene bežične klijente i pristigle SMS poruke

S obzirom na cijenu manju od 600 kuna, ovom se 4G routeru nema što zamjeriti. Kompaktan je, izrazito jednostavan za korištenje i zadovoljavajućih performansi, pa zaslužuje preporuku.