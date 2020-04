Eltax Monitor III BT - Ljepota dolazi iznutra

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 1” visokotonac + 5” woofer Pojačalo 2x 25 W Frekvencijski odaziv 55 Hz – 22 kHz Ulazi Bluetooth 4.2 (SBC, aptX), 3,5 mm AUX, RCA (linijski/phono), optički, koaksijalni Izlazi Aktivni subwoofer, USB (za punjenje baterije spojenih uređaja) Dimenzije i masa (po zvučniku) 330 x 230 x 195 mm / 13 kg Jamstvo 2 godine

Prošle godine testirali smo Tangentove odlične bookshelf zvučnike Spectrum X5 BT, koji su za cijenu od 3.500 kuna ponudili mnogo: izvrstan zvuk, iznimno atraktivan dizajn te odličnu povezivost, kako žičnu (uz optički, koaksijalni, 3,5-milimetarski i RCA ulaz, također posjeduju gramofonsko pretpojačalo pa omogućuju izravno spajanje gramofona), tako i bežičnu (Bluetooth 4.2 s podrškom za kodek aptX). Zašto ih spominjemo u uvodu opisa Eltaxova modela Monitor III BT? Zato što se radi o sestrinskim brendovima (jedan i drugi u vlasništvu su francuske korporacije AV Industry SARL), ali i neobično sličnim, u mnogim aspektima zapravo i identičnim, zvučnicima. Eltaxove Monitore III BT najlakše bi bilo opisati kao neosporno ružniju, ali i čitavih 1.100 kuna jeftiniju verziju Tangentovih Spectruma X5 BT. To ih automatski čini izrazito povoljnom kupnjom, jer se za traženih 2.390 kuna dobiva mnogo više no što smo se usudili očekivati.

Riječ je, dakle, o aktivnim bookshelf zvučnicima, koji se mogu smjestiti u manji dnevni boravak, no prirodno stanište zapravo im se nalazi lijevo i desno od vašeg monitora, gdje će vam uši milovati s manje udaljenosti – u takozvanom nearfieldu. Iza prednjih zaštitnih mrežica, priloženih u kutiji, nalaze se 5-inčna bas-srednjetonska jedinica i 1-inčni visokotonac s mekanom kupolom. Materijale korištene za njihovu konstrukciju proizvođač ne navodi, ali najvjerojatnije se radi o tekstilnoj kupoli visokotonca i papirnatom wooferu. Ispod njih je široki prednji bas-refleksni port. Takva izvedba s prednjim bas-refleksnim portom pozicioniranje zvučnika čini iznimno zahvalnim, zato što ih je moguće priljubiti praktički uz sam zid, bez rizika od upropaštavanja kvalitete reprodukcije dubokih frekvencija. To je jedna od razlika u odnosu na Tangentove Spectrume X5 BT, kod kojih se bas-refleksni otvor nalazi straga, gdje traži prostora “za disanje”.

Bezlični s postavljenim mrežicama (priložene su u paketu), a industrijski i oku neugodni bez njih. Međutim, iza nerafiniranog dizajna, kriju se doista dobre performanse

Druga, još očitija razlika jest sam izgled zvučnika. Tu Eltax ipak podosta kaska za Tangentom, zato što Monitori 3 BT s instaliranim zaštitnim mrežicama izgledaju bezlično, a sa skinutim gotovo industrijski, poput nečega što bismo zatekli u starijem glazbenom ili radijskom studiju. Zvučničke kutije, dostupne u crnoj i bijeloj izvedbi, ni po čemu ne ostavljaju dojam luksuza ni osobite rafiniranosti. Spojeve u gornjim kutovima čak bismo nazvali suviše oštrima. Ipak, sve zajedno djeluje čvrsto i izdržljivo – ni u jednom trenutku nismo začuli zveketanje, vibriranje ili neku treću anomaliju koju bismo mogli pripisati nedovoljno dobro sklopljenim zvučničkim kutijama. Valja istaknuti da zvučnici ne dolaze s nožicama koje bi ih odvojile od podloge. Dobar stol ne bi trebao stvoriti probleme s neželjenim rezonancijama, no u slučaju da do njih ipak dođe, posegnite za uobičajenim metodama separacije zvučnika od radne površine, poput Patafixa ili platnenih samoljepljivih podloški.

Treća razlika između Eltaxovih i Tangentovih zvučnika jest ugrađeno pojačalo. Tangentovi Spectrumi X5 BT raspolagali su s 30 W po kanalu, a kod Eltaxovih Monitora III BT radi se o nešto manjih 25 W snage po kanalu. Nipošto se ne radi o velikoj vataži, ali za “stolnu” primjenu definitivno vam neće nedostajati glasnoće, čak ni u trenucima kad želite da glazba trešti glasnije od “razumnog”. Isto vrijedi i u slučaju da ćete ih koristiti u manjem dnevnom boravku (petnaestak kvadrata). Za veće prostore ipak će vam pogodniji biti zvučnici s većim membranama i više sirove snage.

Među konektorima nećete pronaći jedino USB ulaz za zvuk – konekcija s računalima uspostavlja se preko optike (S/PDIF) ili Bluetootha. Optiku će većina koristiti i za povezivanje s televizorom, u slučaju korištenja zvučnika u dnevnom boravku

Što se ugrađenog DAC-a tiče, proizvođač ne navodi o kojoj se elektronici radi, ali sigurno je da on ne može raditi s audiozapisima čija je stopa sempliranja viša od 48 kHz. Većini korisnika to će biti posve svejedno, a prigovarati bi mogli samo vlasnici FLAC i DSD fonoteka, kojima Eltax Monitor III BT ionako nije namijenjen. Eltax ne spominje ni klasu korištenog pojačala, no iz gabarita zvučnika i izostanka pasivnih hladnjaka, jasno je da se radi o pojačalu D klase.

Daljinski upravljač jedan je od brojnih aspekata koje Eltaxovi zvučnici dijele s nezanemarivo skupljim Tangentovim modelom Spectrum X5 BT. Sadrži apsolutno sve potrebne kontrole i lako ga je koristiti jednom rukom

Ponuda konektora, koji se svi odreda nalaze na stražnjoj strani lijevog zvučnika, praktički je identična onoj kod Tangentovih Spectruma X5 BT. Nude nam se RCA i 3,5-milimetarski analogni ulaz, izlaz za aktivni subwoofer, optički (S/PDIF) i koaksijalni digitalni ulaz te terminale za povezivanje desnog zvučnika, što se obavlja pomoću priloženog zvučničkog kabela (nešto manje od tri metra). Tu je još i USB konektor, ali ne radi se o ulazu za zvuk (računalo ćete povezati preko optike, a prijenosnik preko, primjerice, Bluetootha), već o konektoru za punjenje mobitela, prijenosnih svirača i drugih gadgeta. Ne očekujte velike brzine punjenja – port na izlazu daje jakost struje od samo 500 mA (pri 5 V). Još treba spomenuti prekidač, smješten ispod RCA ulaza. Dotični služi prebačaju RCA ulaza iz linijskog u phono, nakon čega na zvučnike možemo spojiti gramofon s MM zvučnicom, i to izravno, bez potrebe za korištenjem gramofonskog pretpojačala. Bežična konekcija ostvaruje se preko Bluetootha 4.2, a podržani kodeci su SBC i aptX. Kad se koristi kodek aptX, Eltaxovi zvučnici u bežičnom načinu rada zvuče praktički identično kao u žičnom.

Za upravljanje zvučnicima koristi se daljinski upravljač, koji se ni po čemu, osim po otisnutom nazivu proizvođača i modela, ne razlikuje od onoga koji dolazi s Tangentovim zvučnicima. To znači da je vizualno razmjerno neugledan, ali ima apsolutno sve funkcije koje bismo mogli zatrebati. Osim namještanja glasnoće i regulacije basa te visokih frekvencija (po tri koraka prema “gore” i “dolje”), daljinac dozvoljava brzi odabir svih ulaza, aktivaciju uparivanja preko Bluetootha, prebacivanje i pauziranje pjesama koje se bežično reproduciraju, isključenje zvučnika (iako se isključuju i automatski, ako neko vrijeme ne prepoznaju signal na ulazu) te povratak postavki DSP-a na tvorničko, “neutralno” stanje. Kako bi uredno funkcionirao, daljinac valja uperiti izravno u lijevi zvučnik – varijanta da ga držite ispod monitora te da odande uspješno šalje naredbe zvučnicima, neće proći.

Osim u posve crnoj, Eltaxovi zvučnici dostupni su i u bijeloj boji. Pritom su obojani samo zvučnička kutija i prednja stranica, a zvučničke jedinice ostale su crne

Akustičke performanse Eltaxovih zvučnika odlične su i nadilaze njihovu cijenu, ali i fizičke gabarite. Ugođeni su tako da zvuče zabavno i posve neumarajuće. To je postignuto mesnatim basom i dobro izbalansiranim srednjim i visokim frekvencijama, koje su čiste i detaljne, ali ne toliko detaljne da bi mogle prouzročiti zamor ušiju i mozga. Bas ne bismo nazvali osobito udarnim – Tangentovi zvučnici u tom su aspektu energičniji – ali to nadoknađuje pukom dubinom do koje seže, koja je sasvim neočekivana za zvučnike s 5-inčnim wooferom. Vokali zvuče rafinirano i lijepo te ne bivaju zagušeni instrumentima, čak ni u kompleksnijim pjesmama i žanrovima. Aspekt u kojem su nas možda najviše oduševili jest lakoća kojom grade uvjerljivu zvučnu pozornicu. Dovoljno ih je razmaknuti na više od dva metra i malo zakrenuti prema unutra (takozvani toe-in) – istog trenutka postići ćete efekt da vokali ne dolaze iz zvučnika, već iz prostora između njih, kao i sve ostalo što dobra stereo separacija sa sobom donosi. Sviđa nam se i to što ne zvuče umrtvljeno prilikom tišeg slušanja, već i kod takvog, “pozadinskog” načina rada, imaju što ponuditi.

S obzirom na opisanu kombinaciju performansi, mogućnosti povezivanja, karakteristika priloženog daljinskog upravljača i cijene od 2.390 kuna, zvučnici Eltax Monitor III BT zaslužuju toplu preporuku.