Endorfy Arx 700 ARGB - Prostrani klasičar
Svojim smirenim dizajnom, Endorfy Arx 700 nameće se kupcima kojima je opremljenost i funkcionalnost visoko na listi prioriteta
TJEDNI Hi-Fi SETUP #004Novosti
U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.
Vrhunski zvuk po akcijskoj cijeniAkcija
Iskoristite priliku i oživite glazbu kod kuće!
Iskoristi akciju na vrhunska NAD pojačala
Količine su ograničene – ne propusti priliku za vrhunski zvuk po sniženoj cijeni!
Snaga, izdržljivost i JBL zvuk u pokretu.Akcija
6.8 mm dinamički driver, frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz, impedancija 16 Ω, osjetljivost 104 dB, Bluetooth 5.3, IPX7 vodootpornost, baterija do 12 h (BT on, ANC off) + dodatno iz kutije, USB-C punjenje, JBL Headphones aplikacija.
Snažan JBL Pro zvuk s AI Sound Boost tehnologijom.Akcija
53×93 mm woofer + 20 mm tweeter, 30 W RMS + 10 W RMS, frekvencijski raspon 56 Hz – 20 kHz, Bluetooth 5.4, baterija 34 Wh do 24 h (+4 h s Playtime Boost), punjenje 3 h USB-C, masa 0,99 kg.
Neusporediva jasnoća zvuka.Akcija
19 mm HF + 115 mm LF/MF, 49 Hz–47 kHz, 70 W + 30 W Class D, 102 dB, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, Spotify/Tidal/Amazon, HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, RCA sub, Wi-Fi 2.4/5 GHz.
Moćan zvuk, dubok bas i 10 sati zabave bilo gdje.Akcija
10 h reprodukcije, 100 W, 50 Hz–20 kHz, 3,5 h punjenja, Bluetooth 5.1, A2DP 1.3, AVRCP 1.6, 2,4 GHz, 27,6×32,7×29,3 cm, 6,3 kg.
Retro dizajn, moćan zvuk, potpuna sloboda.Akcija
JBL Authentics 300 – 100W stereo zvuk, 45Hz–20kHz, 5,25” woofer + 2x25mm visokotonac, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, baterija 4800mAh, 4,9 kg.
Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.Preporuka
Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.
Profinjena estetika i performanse bez premca.Preporuka
3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.
Prisma tehnologija za multiroom rad.Preporuka
Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.
Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.
Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.
KEF LSX IINovosti
Doživi KEF LSX II uživo – posjeti nas u Ronisu na Zagrebačkom Velesajmu i uvjeri se u snagu velikog zvuka u malom formatu.