Endorfy Arx 700 ARGB - Prostrani klasičar

Endorfy je relativno novi europski igrač na tržištu računalnog hardvera i periferija, osnovan 2022. godine, a njihovi proizvodi tek su se nedavno pojavili na domaćoj sceni, zahvaljujući popularnoj domaćoj trgovini Futura IT. S kućištem Arx 700 ARGB susreli smo se u nedavnom usporednom testu konfiguracija za igranje, kada smo uživo mogli ocijeniti dizajn i kvalitetu izrade. Sada, nekoliko mjeseci kasnije, pred nama se nalazi potpuno prazan Arx 700 ARGB, ovaj put u atraktivnijem, bijelom izdanju.