Enermax Liqfusion 240 - AIO vodeni hladnjak za procesore na Enermaxov način

specifikacije Podržane platforme Intel LGA-115x/1366/2011/2066

AMD Socket AM4 Dimenzije radijatora 277 × 120 × 27 mm / aluminij Dimenzije 74 × 74 × 51 mm / niklani bakar Ventilatori 2 × aRGB 120 mm, 500 do 2.000 rpm Jamstvo 2 godine

Serija Liqfusion Enermaxovih AIO hladnjaka predstavljena je prošle godine, a sastoji se od modela 240 i 360. Oba hladnjaka oplemenjena su modernom addressable RGB LED tehnologijom, pri čemu su osvijetljeni ventilatori i sama baza hladnjaka, što je izvedeno zadovoljavajuće kvalitetno.

Sami hladnjaci su klasični, no iz mase ih izdvaja jedan bitan detalj – imaju izdvojenu pumpu za vodu koja se nalazi na cijevi, pri čemu su, prema tvrdnjama proizvođača, smanjene vibracije i buka.

Hladnjak Liqfusion 240, kao što mu i ime govori, ima radijator širine montažnih mjesta za ventilatore 240 milimetara, što mu omogućuje instalaciju do četiri 120-milimetarskih ventilatora. Tvornički dolazi opremljen s dva pa je za puni kapacitet dodatna dva potrebno kupiti zasebno. Radijator je aluminijski, rebrasti i kompletno obojen u crno. Iz njega izlaze dvije koncem opletene gumene cijevi dužine 400 milimetara, koje su fiksno spojene.

Ono što dizajn ovoga hladnjaka izdvaja od konkurencije jest smještaj pumpe za vodu s keramičkim ovjesom na jednu od cijevi. Pumpa na sebi ima i gumeni pokrov, koji dodatno smanjuje vibracije i buku, a to je i potrebno jer se pumpa vrti na oko 6.000 okretaja u najvećem režimu rada. Pri tome nije naročito bučna, a izdvajanjem iz baze eliminirane su i vibracije koje bi bile neizbježne pri tako brzom radu pumpe.

Niklana bakrena baza

Baza je zanimljivog dizajna s prozirnim pokrovom i malenim “ventilatorom” uz čiju pomoć pratimo protok rashladne tekućine. Kontaktna je površina bakrena, no poniklana je i zadovoljavajuće je glatka. Oko baze nalazi se RGB LED prsten za osvjetljenje.

Ventilatora su dva, i poznatog su Enermaxovog dizajna s tzv. Twister ovjesom. Proizvođač jamči visoku trajnost ventilatora od 160.000 radnih sati, no iskustva korisnika, prema forumima, nisu baš pozitivna. Dolazi s PWM kontrolom okretaja od 500 do 2.000 u jednoj minuti, pri čemu smo izmjerili maksimalnu buku od oko 53 dB, što je čujno, no u granicama normale.

Osvjetljenje na Liqfusionu 240 u potpunosti se uklapa u ostatak osvjetljenja na ploči, a efekti se kontroliraju pomoću aplikacije proizvođača matične ploče

Liqfusion 240 podržava sve aktualne desktop sockete na tržištu, osim TR4. Za instalaciju se na AMD-ove AM i FM sockete te Intelove LGA115x vrši u pomoć iste donje i gornje pločice, tj. nosača, te istih odstojnika i vijaka. Takva standardizacija ima svojih prednosti, ali i mana. Prednost je ušteda proizvođaču, a mana je to što ima mnogo rupa za montažu koje nisu fiksne nego pomične, što stvara problem prilikom pravilnog fiksiranja na pojedini socket. Uz to, upute su malo nejasne u pogledu postavljanja plastičnih podložaka, a i odstojnici su iz nekog čudnog razloga različiti na suprotnim stranama. Bilo kako bilo, jednom kada sve posložimo na strani socketa, jedino što preostaje jest pričvrstiti bazu hladnjaka, što je lak zadatak zbog tvornički ugrađenih vijaka. Ono po čemu je ovaj hladnjak poseban jest to da uz njega dolazi i bočica za dopunjavanje rashladne tekućine, čime se olakšava održavanje.

Performanse hladnjaka Liqfusion 240 solidne su, i kao što vidimo u tablicama, vrlo slične skupljim Asusovim modelima. Hladnjak je uz to pogodan i za overklokiranje jačih procesora. RGB LED osvjetljenje dobro je izvedeno, prikaz boja je precizan, i svime se lako upravlja uz pomoć podržanih aplikacija proizvođača matičnih ploča – ASRock, Gigabyte i MSI.

Visoka kvaliteta izrade, vrlo dobre performanse, RGB LED osvjetljenje, dodatna bočica s rashladnom tekućinom i dovoljno duge cijevi, razlozi su zbog kojih je Liqfusion 240 zanimljiv AIO vodeni hladnjak. Nepotrebno komplicirana montaža nosača za socket mogla se izbjeći, i onda bi ovaj hladnjak bio za čistu peticu.