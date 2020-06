Fractal Design Define 7 Compact TG

Form factor ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Broj utora 2 x 2,5”, 2 x 3,5”/2,5" Broj utora - maksimalno 4 × 2,5", 2 × 3,5"/2,5" Dimenzije i masa 427 × 210 × 474 mm, 8,6 kg Podržana napajanja ATX, do 200 mm (s ugrađenim dodatnim kavezom za diskove) Podržane grafičke kartice Do 360 mm Podržana CPU hlađenja visina do 169 mm Ventilatori 1 × Fractal Design Dynamic X2 GP-14

1 × Fractal Design Dynamic X2 GP-12 Prednji konektori 2× USB 2.0, 2 × USB 3.2 Gen1, 1 × USB-C 3.2 Gen2 Jamstvo 2 godine

Kao što je i za očekivati, model Compact sa sobom donosi većinu inovacija koje smo vidjeli i na njegovom većem bratu. Kućište je dostupno u tri varijante – bez staklene bočne stranice, te s tamnom i svijetlom staklenom bočnom stranicom. Varijanta s punom stranicom je nešto jeftinija od ovih ostakljenih, a dodatna prednost joj je što nudi bolje blokiranje buke komponenti jer ta puna stranica ima tkaninom obloženu unutrašnjost. Jednak protuzvučni tretman imaju ostale pune stranice na ovom kućištu – desna bočna stranica, prednja maska te krov kućišta.

Jedna od prednosti Define serije u odnosu na mnoge konkurentne je modularnost, pa to isto vrijedi i za verziju Compact. S kućištem se u pakiranju isporučuje perforirana inačica ploče koja prekriva krov kućišta, namijenjena korisnicima koji žele bolje hlađenje, nauštrb manjeg smanjenja buke i povećanog prašenja komponenti. Gornja se ploča, baš kao i sve stranice, skida i postavlja bez uporabe alata. Mehanizam je temeljen na klinu s kuglastom glavom koji upada u plastične "čeljusti" i u praksi ostavlja odličan dojam. Jedino što nam se nije svidjelo kod mehanizma je što kod Compacta nije implementirana mogućnost dodatnog fiksiranja bočnih stranica vijcima. Stranice, koje se umeću u utor na donjem rubu kućišta, a ne klasično, imaju ušice za umetanje vijaka, no na kosturu kućišta ne postoji rupa s navojem u koju bi ti vijci sjeli. Šteta što ovaj sistem nije implementiran do kraja kao na većem Defineu. U većini slučaja primarni mehanizam je sasvim adekvatan, no dobro bi bilo imati alternativu u slučaju nekakvog transporta kućišta van kutije ili konfiguracije s hrpom kabela iza matične ploče.

Ispod gornje stranice smješten je odvojivi filtar za prašinu te odvojivi nosač ventilatora odnosno radijatora vodenog hlađenja. Nosač je za ostatak kućišta pričvršćen s dva vijka i vrlo se lako skida radi instalacije ventilatora ili pak radijatora vodenog hlađenja maksimalne duljine 280 mm. Pregled krova kućišta završavamo s ponudom prednjih konektora – Define 7 Compact je u ovom smislu odličan, pa osim konektora za slušalice i mikrofon nudi dva USB-a 2.0, dva USB-a 3.2 Gen1 te USB-C. Uz konektore tu je i velika okrugla tipka za uključivanje računala i malena za resetiranje. Na gornjem dijelu maske nalazi se i vertikalna letvica s bijelim led osvjetljenjem koja indicira da je računalo uključeno, ali treba napomenuti da ne postoji ledica za indikaciju rada sustava za pohranu podataka.

Proširiva prednjica

Na prednju stranu kućišta možemo instalirati radijator od maksimalno 360 mm odnosno do tri 120-milimetarska ventilatora, ili do dva 140-milimetarska. Za korištenje maksimalna rashladne konfiguracije nužno je raditi dodatne preinake u kućištu – izbaciti jedan ili dva plastična poklopca koji prekrivaju prednji gornji dio komore u kojem se nalaze napajanje i kavez za diskove, te izbaciti sâm kavez za diskove.

Tvornički je na prednjoj strani kućišta isporučen jedan 140-milimetarski, a na stražnjoj jedan 120-milimetarski ventilator. Oba imaju DC regulaciju odnosno 3-pinske konektore, a potrebno ih je spojiti na matičnu ploču. Veliki Define 7 ima više ventilatora, a nudi i vlastiti kontroler za upravljanje brzinom ventilatora preko jednog PWM signala (onog od konektora za hlađenje procesora). Kako ploče uglavnom nude 4 ili više konektora za ventilatore, ne vidimo izostanak kontrolera kao neki problem. S prednje strane kućište uvlači svježi zrak samo kroz uske proreze na bočnoj strani maske. Ti su prorezi opremljeni i s filtrom za prašinu, a jako je zgodno što čak i ovaj filtar možemo izvaditi iz ležišta radi čišćenja. Sama je maska izrađena od uglačanog aluminija s diskretnim Fractalovim logom u donjem lijevom kutu. U ovom slučaju nema vratašca kao kod većeg modela već je maska fiksna, iako se može skinuti radi lakše instalacije ventilatora ili čišćenja.

Treći ulaz zraka nalazi se na dnu kućišta. Tu imamo otvor preko kojeg ventilator napajanja može vući svježi zrak s donje strane (premda je moguće i zakrenuti napajanje tako da izvlači topli zrak van kućišta), a ispod kaveza za diskove imamo još jedno mjesto za ugradnju ventilatora u slučaju da se odlučimo na izbacivanje spomenutog kaveza. Oba ulaza za zrak zaštićena su zajedničkim filtrom za prašinu koji se lako izvlači radi čišćenja, a dno kućište je solidno odvojeno od radne površine s nožicama s gumenim završetcima. Ako kavez za diskove namjeravamo koristiti, dobro je što ga je moguće pomaknuti prema prednjoj strani kućišta. U tom slučaju nije moguće dodati treći 120-milimetarski usisni ventilator, no istovremeno dobivamo prostor za ugradnju nešto duljih napajanja ili skrivanje viška kabela.

U spomenuti kavez možemo ugraditi do dva 3,5-inčna ili 2,5-inča diska putem metalnih ladica koje su za kavez fiksirane vijkom sa zadebljanom glavom. Jedak dizajn kaveza je i na većem kućištu, no ovdje se pokazuje kao problematičan jer Define 7 Compact ne samo da je osjetno kraći nego obični Define 7 (427 naprema 547 mm), veće je i osjetno uži (210 naprema 240 mm). Ti veliki vijci stoga otežavaju organizaciju kabela, a iza ploče ima mjesta za provođenje istih. Ipak, premda relativno u odnosu na Define 7 model Compact ima lošije organizacijske mogućnosti kabela, u apsolutnom smislu je zapravo vrlo dobar, što se može vidjeti i na priloženim fotografijama naše testne konfiguracije. Ne samo da imamo kanale za provođenje kabela, već su tu i tvornički postavljene čičak trakice, a u dodatnoj opremi su i jednokratne plastične vezice.

Organizacija kabela iznimno je lagana zahvaljujući tvornički instaliranim čičak trakicama

Na stražnjoj strani nosača za ploču imamo pričvršćena dva nosača za 2,5-inčne SSD-ove, s tim da je oba moguće prebaciti i na pokrov komore napajanja, odnosno ispod matične ploče. Alternativno, moguće je kupiti dodatne nosače, pa time proširiti broj mjesta za 2,5-inčne uređaje za dva. Sâm nosač matične ploče ima velik otvor za ugradnju hladnjaka te brojne proreze obložene gumom namijenjene provlačenju kabela.

Bez vertikale za karticu

Define 7 Compact će usprkos svojim malim dimenzijama primiti velike komponente – ATX ploču pune veličine, grafičku karticu duljine 341 mm odnosno 360 mm ako se pomakne prednji ventilator, te zračni hladnjak maksimalne visine 169 mm. S većeg Definea preuzeti su izlazi za kartice bez pregradnih limića, ali je izbačena mogućnost vertikalne montaže grafičke kartice, vjerojatno zbog suženja kompletnog kućišta. S obzirom na bogate mogućnosti ugradnje hlađenja, de facto je glavni ograničavajući aspekt ovog kućišta izostanak većeg broja utora za instalaciju klasičnih 3,5-inčnih ili 2,5-inčnih diskova. Po pitanju performansi Define 7 Compact u sličnoj je poziciji kao i veći mu brat, s tom razlikom da je kod većeg kućišta moguće teoretski otvoriti prednju masku zbog postojanja vrata, no u praksi će malo tko raditi samo zato da bi dobio veći usis zraka.

rezultati testiranja Fractal Design Meshify S2 Corsair Crystal 680X FD Define 7 FD Define 7 Compact / puni krov FD Define 7 Compact / ventilirani krov CPU 69,5 °C 72 °C 69 °C 72 °C 69 °C GPU 70 °C 70 °C 73 °C 75 °C 74 °C Buka 43 dBA 44,5 dBA 41 dBA 41 dBA 41 dBA

*testirano s Ryzen 7 2700X, ASRock B450M Steel Legend, Asus ROG Strix RX 580 OC, Corsair Vengeance RGB

Samim time korisnik se mora odlučiti da li želi kućište želi konfigurirati za bolje rashladne performanse – zamjenom punog krova s onim perforiranim, ili pak teoretski nižu razinu buke, zadržavanjem tvorničke konfiguracije. Kažemo teoretski jer u praksi nismo izmjerili nikakvu razliku u buci (koja je inače vrlo niska), zbog činjenice da je otvoren krov, a ne prednja stranica kućišta. Razlika u rashladnim performansama postoji, no sukladno očekivanjima nije velika, posebno kad je riječ o temperaturi grafičke kartice.

U konačnici možemo zaključiti da je s Defineom 7 Compact Fractal Design odradio dobar posao u smislu smanjivanja gabarita kućišta u odnosu na veću varijantu. Sa smanjivanjem dimenzija izgubljeni su dodati kapacitet za instalaciju diskova, ponešto prostora za organizaciju kabela, kontroler za upravljanje ventilatora i mogućnost vertikalne montaže grafičke kartice, no zadržana su sva ostala svojstva koja Define 7 čine izvrsnim kućištem. Iako je cijena Definea 7 Compact viša u odnosu na većinu ostalih kućišta jednakih kompaktnih dimenzija, treba imati na umu da Fractalov pulen nudi bogatije opcije instalacije hlađenja, bolju ponudu prednjih konektora, modularnost i općenito dodatnu razinu rafiniranosti po pitanju završne obrade, kvalitete izrade, kvalitete priručnika i lakoće instalacije komponenti. Istovremeno, model Compact je osjetno jeftiniji od običnog Definea 7, pa se zbog velikih sličnost nameće kao priladniji izbor za korisnike koji nemaju potrebe za golemim kapacitetom za instalaciju diskova kojeg veći Define 7 nudi.