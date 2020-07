AMD Ryzen 9 3900XT - Još brži 12-jezgreni Ryzen

Prije par mjeseci, točnije sredinom svibnja, Intel je na tržište izbacio novu generaciju procesora Core koja donosi maksimalnih 10 fizičkih jezgri na najjačem modelu i9-10900K, te dodatno povišen radni takt, usprkos korištenju starog 14-nanometarskog procesa. Na odgovor AMD-a nije se moralo dugo čekati, pa sada, manje od dva mjeseca kasnije, na tržište stižu nadograđeni modeli X verzija Ryzen procesora.

Konkretno, AMD u prodaju danas pušta tri nova procesora – Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT i Ryzen 5 3600XT. Iako bi se očekivalo da će oni zbog nešto boljih značajki cjenovno zamijeniti starije modele s oznakom X, AMD namjerava zadržati preporučene cijene starih procesora, a stari i novi procesori će koegzistirati na tržištu. Naravno, to je što je preporučena cijena jednaka ne znači da će u praksi biti takva. Maloprodajni partneri će naravno imati mogućnost prilagođavanja cijena, pa je moguće da će X-evi u praksi biti nešto jeftiniji nego XT-jevi. Ipak, trenutna situacija na stranim web trgovinama je takva da procesor kojeg smo mi dobili na test, Ryzen 9 3900XT, košta značajno više (540 naprema 400 €) u odnosu na stariji 3900X. Da li će takva situacija biti i u Hrvatskoj, ostaje za vidjeti.

Dva od tri nova procesora ne dolaze s BOX hladnjacima. Za neke će to biti prednost, a za neke mana

Drugi aspekt koji treba uzeti u obzir je dodatna oprema – modeli 3800XT i 3900XT ne dolaze s hladnjakom kao njihovi rođaci 3800X i 3900X. PC entuzijastima koji sklapaju svoje vlastito računalo i planiraju osigurati bolje hlađenje će samim time biti atraktivniji XT-jevi, dočim će X-evi biti izbor sistem integratora koji se ne žele zezati s ugradnjom nekog dodatnog hladnjaka već žele gotovo rješenje.

Osim izostanka hladnjaka u slučaju modela 3900XT i 3800XT (3600XT još uvijek ima hladnjak Wraith Spire), novi procesori donose do 200 MHz više Boost taktove pri istoj potrošnji kao i modeli X. 3900XT s 12 fizičkih jezgri ima 100 MHz viši Boost, 3800XT s 8 jezgri do 200 MHz viši Boost, a najslabiji 3600XT također ima nešto manje povećanje maksimalnog takta od 100 MHz. Ovaj blagi rast takta plod je kontinuiranog rafiniranja proizvodnog procesa.

No, maksimalni takt je jedno, a prosječni takt drugo, pa AMD stoga tvrdi da XT verzije procesora donose sljedeće značajke u odnosu na X-eve u praksi:

Rast performansi od 4-5% u aplikacijama koje opterećuju jednu ili općenito malen broj jezgri procesora

Više prosječni radni taktovi u aplikacijama koje konstantno ne opterećuju sve jezgre procesora

U nekim slučajevima golem visok skok u performansama u slučaju igara koje su osjetljive na performanse procesora

Malen ili nikakav skok performansi u aplikacijama koje stvaraju konstantno visoko opterećenje na svim jezgrama procesora (čitaj – 3D renderiranje)

Sva tri procesora kompatibilna su sa svim X570 i B550 pločama. Točnije, AMD tvrdi da će bilo koja ploča s podrškom za procesore iz serije 3000 bootati i s novim XT-ovima, što znači da će procesori raditi čak i na nekim pločama s čipsetima iz serije 300. Tome se ne treba čuditi jer osim boljeg radnog takta nikakvih dodatnih promjena u izvedbi procesora nema.

Lijepa novost za potencijalne kupce je i to što paralelno s lansiranjem novih procesora kreće i nova softverska promocija u sklopu koje AMD kupcima Ryzena 7 i 9 treće generacije poklanja posljednji nastavak franšize Assassin's Creed. Assassin's Creed Valhalla vodi nas u vrijeme vikinških osvajanja, no igra kao takva još uvijek nije dostupna već će biti objavljena kasnije ove godine. Za ovu je igru trenutno u pred narudžbi potrebno izdvojiti 60 €. Da bi dobili igru, procesor je potrebno kupiti u trgovini koja sudjeluje u akciji. Više detalja saznajte u posebnom članku.

ryzen 9 3900XT - specifikacije Broj jezgri / threadova 12 / 24 Radni takt (temeljni / Boost) 3,8 / 4,7 GHz Ukupni cache (L2 + L3) 70 MB TDP 105 W Ležište Socket AM4

Najbrži novi procesor (ostale ćemo isprobati kasnije) usporedili smo s našim referentnim Ryzenom 9 3950X koji zbog visokog broja jezgri (16) nije dobio zamjenu u obliku bržeg XT-a. Za testiranje je korištena Asusova ploča ROG Strix B550-E Gaming, trenutno najskuplja i najbolja B550 ploča u Asusovoj ponudi. Dojmove o sâmoj ploči moći ćete pročitati za koji dan. Uz ploču u računalu se našlo 16 GB G.SKILL-ove DDR4 3600 memorije, Gigabyteova grafička kartica RTX 2070 Super te Gigabyteov Aorus NVMe Gen4 SSD, dočim je procesor hlađen s AIO vodenim hlađenjem NZXT Kraken X52, modificirano s Noctuinim ventilatorima.

rezultati testirtanja - aplikacije Ryzen 9 3950X Ryzen 9 3900XT Cibenech R20 nT 9.101 7.208 1T 516 532 Corona 1.3 Renderer Corona Benchmark* 57 s 72 s iZotope RX 7 De-Wind* 273 s 212 s Dialog De-reverb* 109 s 108 s Blender Benchmark bmw27* 90 s 117 s pavillion_barcelona* 277 s 358 s V-ray CPU 26.193 ksamples 19.761 ksamples Handbrake H.264 173 fps 156,4 fps H.265 64,5 fps 53 fps Puget Photoshop test Extended Score 1003 1.021 General Score 96,7 99,4 Filter Score 99,2 98,9 Photomerge Score 104,3 106,1 Puget Premiere Bench Overall Standard Score 760 692 Standard Live Playback Score 71,3 70,3 Standard Export Score 80,7 68 Puget DaVinci Resolve Benchmark Fusion 1.912 1.943 4K 997 963

*manje je bolje, **testirano s 16 GB DDR4 3600, Gigabyte RTX 2070 Super OC

Ryzen 9 3950X Ryzen 9 3900XT Prosječno Minimalno Prosječno Minimalno Civilization VI DX12 AI benchmark 6,29 s - 6,29 s - 1080p Ultra Game bench avg. 191 fps 131 fps 192 fps 132 fps 1440p 4xMSAA Ultra Game 138 fps 99 fps 135 fps 98 fps Bordelands 3 High DX12 1080p 105 fps - 102 fps - Ultra DX12 1440p 54 fps - 54 fps - Shadow of the Tomb Raider DX12 1080p High 129 fps 122 fps 128 fps 122 fps CPU Render 214 148 209 144 1440p Highest 81 fps 67 fps 93 fps 79 fps CPU Render 180 124 189 130 TW: Warhammer DX11 Battle 1080p High 130 fps 86 fps 130 fps 86 fps Campaign 1080p High 99 fps 77 fps 101 fps 81 fps Battle 1440p Ultra 67 fps 56 fps 66 fps 56 fps Campaign 1440p Ultra 75 fps 63 fps 81 fps 68 fps Gears 5 DX12 1080p High 120 fps 104 fps 116 fps 86 fps 1440p Ultra 76 fps 59 fps 72 fps 59 fps Far Cry 5 DX12 1080p High 124 fps 92 fps 124 fps 93 fps 1440p Ultra 91 fps 81 fps 91 fps 80 fps Division 2 DX12 1080p High 142 fps - 142 fps - 1440p Ultra 67 fps - 67 fps - Metro Exodus DX12 1080p Normal 126 fps 59 fps 126 fps 60 fps 1440p High 68 fps 38 fps 68 fps 38 fps Battlefield V DX12 1080p High 143 fps 85 fps 145 fps 123 fps 1440p Ultra 95 fps 83 fps 95 fps 81 fps

Performanse su sukladno očekivanjima izvrsne, osim u nekim u posebnim slučajevima gdje skuplji procesor zbog 30% većeg broja jezgara nudi značajno višu brzinu. U osnovi, Ryzen 9 3900XT nameće se kao isplativiji, pa čak i bolji izbor u odnosnu na 3950X u svim aplikacijama koje ne stvaraju konstantno visoko opterećenje na svim jezgrama procesora. To su primjerice čisto video transkodiranje ili 3D renderiranje. Nekakve hibridne aplikacije (hibridne u smislu da postoji kombinacija malog i visokog opterećenja jezgri) bolje se ponašaju na novom Ryzenzu 3900XT zbog višeg prosječnog te višeg maksimalnog takta. Kad je riječ o igrama, vidimo da razlike praktički nema, iako bi zasigurno bilo da u našoj bateriji testova imamo naslove koji uvelike ovise o performansama procesora. AMD kao jedan takav naslov navodi League of Legends – popularnu MOBA-a igru koja je toliko optimizirana da dobro radi na tosteru, no sigurni smo da je broj korisnika koji će kupiti ovakav procesor radi boljih performansi u LoL-u i sličnim igrama dosta ograničen.

Radne karakteristike pod opterećenjem Potrošnja Temperatura Takt Cinebench nT Cinebench 1T Ryzen 9 3950X 118 W 61 °C 3,6 GHz 9.101 523 Ryzen 9 3950X PBO 218 W 91 °C 3,96 GHz 9.576 523 Ryzen 9 3900XT 131 W 73 °C 3,8 GHz 7.208 532 Ryzen 9 3900XT PBO 167 W 89 °C 3,95 GHz 7.322 538

*OCCT, Small Data

Dodatne zanimljive brojke donose logove telemetrije procesora pod konstantnim opterećenjem OCCT-a. Tu vidimo da je prosječni radni takt novog procesora u ovakvim uvjetima 3,8 GHz, a Ryzena 3950X 3,6 GHz. S druge strane, potrošnja novog procesora je veća – 131 W naprema 118 W, a jednako je s temperaturom koja na XT-u prosječno pod opterećenjem iznosi 73, a na jačem X-u 61 stupanj. Dakle XT nudi više performanse, ali istovremeno nije efikasniji, barem kad ga usporedimo s 3950X. Zbog toga kao manu ovog procesora svakako možemo zabilježiti više zagrijavanje.

Kad se u cijelu priču uključi Precision Boost Ovedrive, radni takt oba procesora skače na oko 3,95 GHz, no skuplji 3950X se očekivano nešto više grije (91 naprema 89 stupnjeva) i značajno više troši (218 naprema 167 W). Korištenje PBO-a ima smisla samo ako ste spremni na značajno veću potrošnju i višu buku hlađenja. Rast performansi u ovom će slučaju biti vidljiv samo u aplikacijama koje iskorištavaju veći broj jezgara procesora, a pogotovo onima koje na svim jezgrama rade konstantno opterećenje.

Ručnim je overklokiranjem moguće izvući još više taktove pod punim opterećenjem – 4,4 GHz uz napona od 1,325 V. U tom slučaju performanse pod punim opterećenjem svih jezgri dodatno rastu, no mogućnost procesora da pod manjim opterećenjem doseže više taktove je isključena, pa ručno overklokiranje za većinu korisnika nema smisla.

Valja napomenuti da se baš kao i svi moderni procesori Ryzen 3900XT ponaša tim bolje što ima bolje hlađenje. Primjerice, u našem slučaju nismo mogli izvući Cinebench R20 1T test veći od 532 dok je u AMD-ovim dokumentima ovaj procesor išao do 547, usprkos što smo slijedili sve naputke o optimizaciji Windowsa (instalirani driveri za čipset, aktivan Ryzen Balanced power plan, isključene pozadinske aplikacije). Na kraju smo zaključili da je problem u hlađenju – AMD je procesore testirao na ambientalnoj temperaturi od 23 °C uz nešto jače vodeno hlađenje nego što je naše, dočim je kod nas ambientalna temperatura bila visokih 29 °C. Ipak, čini nam se da naši uvjeti vjerojatno bolje oslikavaju stvarne prilike u kakvima će se ovi procesori naći u praksi.