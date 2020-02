Fractal Design Define 7 - Šampion modularnosti

specifikacije Form factor E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX - do 285 mm Broj utora 2 x 2,5”, 6 x 3,5”/2,5" Broj utora - maksimalno 4 × 2,5", 14 × 3,5"/2,5" Dimenzije i masa 547 × 240 × 475 mm, 13,45 kg Podržana napajanja ATX, do 250 mm (s ugrađenim dodatnim kavezom za diskove) Podržane grafičke kartice Do 467 mm Podržana CPU hlađenja visina do 185 mm Ventilatori 3 × Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Prednji konektori 2× USB 2.0, 2 × USB 3.2 Gen1, 1 × USB-C 3.2 Gen2 Jamstvo 2 godine

Nedavno smo se imali prilike pozabaviti s testiranjem Fractalovog kućišta Vector RS koje je predstavljeno na tržište prošle godine. Iako je interno ono temeljeno na modelu Define R6, mogli smo uočiti neke nove detalje s kojima su Fractalovi inženjeri oplemenili i novi Define 7 (slovo R je negdje zaboravljeno), službeo lansiran prije koji dan. Za one koji ne poznaju Fractal Designovu gamu proizvoda, kućišta Define pripadaju samom vrhu ponude, a specifična su po tri značajke – velikom kapacitetu za ugradnju diskova, minimalističkom dizajnu te zvučnoj izolaciji. S vremenom su kućišta Define dobila i četvrtu značajku, a to je modularan interni dizajn. Upravo u ovom aspektu novi Define 7 donosi najviše novosti.

Za početak, pogledajmo po čemu su specifikacije Definea 7 različite u odnosu na R6 USB-C. To je u prvom redu mogućnosti prihvata diskova ili SSD-ova. Novo kućište prima ih do 14 komada, dok ih je staro primalo do 11. Tu govorimo o situaciji kada je kućište posloženo tako da ima prednji kavez za diskove. U suprotnom je pak razlika još veća – Define 7 u otvorenom rasporedu prima do 9, a R6 svega dva. Valja napomenuti da oba kućišta imaju i dva dedicirana mjesta za SSD-ove, odnosno četiri uz kupovinu dodatnih nosača, no ta mjesta nisu uračunata u kapacitet kojeg smo gore naveli.

Define 7 donosi i fleksibilnije mogućnosti ugradnje ventilatora i radijatora. R6 sprijeda nije primao više od dva 140-milimetarska ventilatora, a Define 7 ih prima tri. Ako se koristio prednji kavez za diskove, na krov kućišta također prije nije bilo moguće ugraditi tri velika ventilatora već samo dva od 120 mm. Isto vrijedi i za gornji radijator – Define 7 prima 420-milimetarski nezavisno o tome da li se koristi prednji kavez, dok R6 ovakvu mrcinu prima samo u otvorenom rasporedu.

Iako su vanjske dimenzije kućišta malo povećane u odnosu na R6, Define 7 donosi mogućnost korištenja još duljih grafičkih kartica – maksimalno 491 mm, odnosno 467 mm kada se koristi prednji ventilator. No u praksi mnogo korisnije je proširivanje stražnje komore za skrivanje kabela, sa 23 na 30 mm. Pogledajmo kako to izgleda u praksi.

Pun ili perforiran krov

Baš kao i Vector RS, Define 7 se isporučuje s dodatnom kutijom u kojoj je skrivena alternativna varijanta ploče koja prekriva gornji dio kućišta. Osim perforirane ploče (puna, iznutra obložena s tkaninom koja upija zvukove, tvornički je montirana) u kutiji se nalaze četiri metalna nosača za diskove ili SSD-ove, te kutija s vijcima, odstojnicima i plastičnim vezicama. I dok je kod modela Vector RS za izmjenu tipa krova bilo potrebno koristiti odvijač, na Defineu 7 ploča je fiksirana pomoću praktičnog mehanizma s klinovima kojeg je Fractal na novijim kućištima do sad koristio za lako fiksiranje bočnih stranica. Ispod ploče na kojoj su izrezani odgovarajući otvori za prednje konektore (2 × USB 2.0, 2 × USB 3.2 Gen1, 1 × USB-C 3.2 Gen2, mikrofon, slušalice) koji ostaju fiksirani na kosturu kućišta, nalazi se filtar za prašinu te nosač ventilatora. Taj nosač moguće je također izbaciti iz kućišta nakon skidanja dva vijka, a Fractal ovaj korak preporuča prilikom instalacije PC-ja u kućište. Potpuno otvaranje krova kućišta olakšava ubacivanje matične ploče spajanje i organizaciju kabela, a dodatna prednost je što na ovaj način možemo mnogo lakše na izvađeni nosač montirati željene komponente.

Kada kažemo komponente, bitno je naglasiti da se tu ne ubrajaju samo ventilatori i radijatori vodenog hlađenja već i rezervoari, pumpe te diskovi i SSD-ovi. Naime, jedna od novosti koje donosi Define 7 jest Fractalov multibracket nosač koji se montira na mjesto ventilatora, a omogućava montažu spomenutih komponenti. To je ujedno tajna kako je odjednom u kućište praktički jednakih gabarita kao Define R6 moguće ugraditi više diskova. S Defineom 7 isporučuje se samo jedan multibracket, a dodatne je moguće kupiti po cijeni od 80-ak kuna. Ista je stvar s ostalim dodacima – dediciranim 2,5-inčnim nosačima, 3,5-inčnim nosačima i dodatnim kavezom za diskove koji se može ugraditi ispred napajanja u donjoj komori. Za svaki je dodatni element potrebno izdvojiti isti, ne baš tako malen, iznos, s tim da šest nosača za 3,5/2,5-inčne uređaje te dva dedicirana 2,5-inčna nosača stižu u pakiranju s kućištem.

Nova maska

Kućišta iz serije Define specifična su po dizajnu maske stare škole. Imamo vratašca iza kojih je skriven filtar za prašinu. Nova verzija kućišta još uvijek podržava ugradnju jednog 5,25-inčnog uređaja, a poklopac koji popunjava to mjesto više nije pun već je izveden u obliku grilja, s filtrom s mrežastim filtrom s unutrašnje strane. Manju zamjerku upućujemo na činjenicu da se oba filtra relativno teško vade iz kućišta. Sâma su vratašca sad na masku pričvršćena s novim mehanizmom. Vrata je moguće otvoriti do 90 stupnjeva što bilježimo kao usputni minus. Zašto ne za 270 ili barem 180 stupnjeva, ako primjerice želimo držati vrata dulje vremena otvorenima?

Vrata se tvornički otvaraju na desnu stranu, no uz pomoć dva vijka po nosaču moguće ih je prebaciti i na lijevu stranu. Vanjska dio izveden je od brušenog aluminija s diskretnim Fractal Designovim logom u donjem lijevom kutu, dočim je unutrašnji tapeciran radi smanjivanja buke. Mehanizam osigurava da vratašca ne mogu stajati otvorena na pola – ili su posve otvorena ili posve zatvorena. U potonjem slučaju na mjestu ih drži magnet.

Na gornjem dijelu maske imamo kao i do sada maleni urez iza kojeg se nalazi ledica, ovaj put bijele boje. Ona je povezana s Power On kabelom kućišta što će reći da je uključena kada je računalo uključeno. Zanimljivo je da novi Define baš kao i Vector RS nema kabel za indikaciju rada diskova što će dijelu korisnika zasmetati. Iza maske, koja se dosta lako skida, nalazi se nosač koji prima do tri 140-milimetarska ventilatora ili jedan 360-milimetarski radijator, pod uvjetom da se ne koristi 5,25-inčni utor. Dva mjesta tvornički su popunjena s Fractalovim 140-milimetarskim ventilatorima s 3-pinskim DC konektorom. S još jednim ovakvim ventilatorom popunjen je nosač na stražnjoj strani kućišta.

Žljeb na dnu

Define 7 donosi inovacije i po pitanju ugradnje bočnih stranica. One su na dosadašnjim kućištima bile ugrađivane na klasični način – umetane su prvo u žljeb na prednjoj strani kućišta te potom fiksirane straga s nekim mehanizmom i, po potrebi, vijcima. Sada je pak žljeb postavljen na donjoj strani kostura kućišta što ima mnogo više logike, pogotovo u današnje vrijeme kada su bočne strane često načinjene od stakla. Stranice su na mjesto fiksirane pomoću izvrsnog mehanizma s klinovima s tim da je otvaranje olakšano s plastičnim uporištima za palce na stražnjem dijelu kućišta.

Dodatno fiksiranje pomoću vijaka sada je praktički posve redundantno, pa tako bočne stranice uopće nemaju rupe za vijke na stražnjoj strani već je s prednje strane postavljena metalna ušica za po jedan vijak po stranici, skrivena ispod maske kućišta. Kućište je dostupno u varijanti s punom, staklenom i staklenom zatamnjenom bočnom stranicom, a naknadno je moguće kupiti i prozirnu desnu bočnu stranicu, u slučaju vam se ovakav stil sviđa i spremni ste izgubiti dodatno na akustičnoj izolaciji (standardna desna bočna stranica je tvornički zvučno izolirana).

Za razliku od Definea R6, pa čak i Vectora RS koji je interno temeljen na Defineu R6, Define 7 tvornički dolazi konfiguriran s otvorenim rasporedom. To je dobar pristup jer većina korisnika u kućište ionako neće staviti hrpetinu diskova ili SSD-ova već će im biti dostatan prostor koje kućište nudi u ovom otvorenom rasporedu – do pet SSD-ova ili do tri čvrsta diska i dva SSD-a. Čvrste je diskove moguće ugraditi u kavez s dva mjesta skriven u prednjem dijelu tunela u kojem je skriveno napajanje, te na mjesto jednog ventilatora pomoću priloženog multibracketa. Dva nosača za SSD-ove tvornički su smještena na poleđini nosača matične ploče, a moguće ih je prebaciti i na gornju stranu pokrova napajanja. Taj isti pokrov s prednje gornje strane može udomiti jedan multibracket.

Kao i kod starijih Defineova, pokrov napajanja može se s prednje strane otvoriti radi ugradnje dugih radijatora odnosno prenamjene prednjeg dijela kućišta u golemi kavez za diskove. Na isti je način iz kućišta moguće izbaciti skriveni kavez za diskove, u slučaju da tu želite ubaciti ventilatore ili neku drugu komponentu. Valja napomenuti da je taj donji kavez za diskove moguće i pomaknuti više prema napajanju kako bi u potpunosti otvorili prednji dio kućišta za ugradnju radijatora ili rezervoara vode. Dno Definea 7 u teoriji prima do dva 140-milimetarska ventilatora, a kompletno je perforirano i zaštićeno s mrežastim odvojivim filtrom za prašinu. Napajanje se kao i do sada ne fiksira izravno na kućište, već preko okvira koja ima vlastita dva vijka sa zadebljanom glavom.

Lakša ugradnja kartica

Na nosač matične ploče tvornički su ugrađeni vijci u ATX rasporedu, s tim da će nosač primiti i E-ATX ploče. Postoji inače i Define 7 XL koji prima još veće EE-ATX, SSI-CEB i SSI-EEB ploče namijenjene serverima i radnim stanicama. Nosač je sa sve tri strane ima po dva otvora za provođenje kabela, s tim da su oni gornji i bočni zaštićeni gumom. Novost s Defineom 7 jest konfiguracija izlaza za kartice. Fractal je odlučio izbaciti žlijebove koji odvajaju pojedine utore što smion, ali vrlo logičan i praktičan potez u današnje vrijeme ultra-širokih grafičkih kartica.

Još impresivniju kolekciju preinaka nalazimo na suprotnoj strani nosača ploče. Prvo što upada u oči je da pogled na donji dio kućišta odnosno unutrašnjost kanala u kojem se nalazi napajanje, blokira plastična ploča. Ideja je jednostavna – s obzirom da upravo u ovoj komori stoje neiskorišteni kabeli napajanja i u principu je najneuredniji dio kućišta, pločom se ovaj problem elegantno rješava. Doduše, problem s vidljivim kabelima zapravo i ne postoji dok god kućište koristimo u tvorničkoj konfiguraciji s punom desnom bočnom stranicom, no Fractalovi inženjeri napravili su pripremu za buduće vlasnike desne staklene bočne stranice.

Druga bitna preinaka stražnje strane nosača su bolje vodilice za organizaciju kabela. Glavni kanal u koji se ubacuju veći kabeli sada ima tri mjesta za vezivanje, tvornički opremljena čičak trakama, a tu su i plastični razdjelnici koji omogućavaju urednije razvođenje. Treba reći da ti razdjelnici ne funkcioniraju idealno s plosnatim kabelima koji su često na jačim napajanjima, no pomoći si možemo tako da plosnati kabel savijemo i tako mu smanjimo širinu. Još jedna čičak traka nalazi se s desne strane poleđine nosača, a tu je velik broj ušica pomoću kojim možemo dodatno urediti kabele.

Fractal je na novom modelu redizajnirao i PCB automatskog kontrolera za ventilatore. On je na starijim kućištima bio klasično pravokutan i smješten povrh glavnog kanala za vezivanje kabela. Novi kontroler ima uski, no dugački PCB, koji je smješten na samom gornjem rubu nosača ploče, s konektorima okrenutim prema dole. Kontroler nudi šest 3-pinskih konektora te tri 4-pinska konektora, a ideja je da se kontroler spoji na CPU FAN konektor na matičnoj ploči, a svi ostali ventilatori na kontroler čime dobivamo unificiranu kontrolu brzine ventilatora na bazi temperature procesora. Jedina zamjerka koju imamo na implementaciju kontrolera jest to što tvornički isporučeni ventilatori nisu tvornički na njega spojeni već potrebno poloviti kabele po kućištu, razmotati ih te sprovesti do kontrolera.

Što se tiče kabela s kućišta, izvedeni su dobro, a posebno nam se sviđa što su kabeli za spajanje tipki i power on ledice opleteni u zajednički kabel. USB 3.2 Gen1 kabel je doduše mogao biti malko dulji jer je sam po sebi dosta tvrd, pa svijanjem u odgovarajući položaj gubimo puno na duljini.

Provjetreniji nego Vector

zagrijavanje i buka Fractal Design Meshify S2 Corsair Crystal 680X Fractal Design Vector RS Fractal Design Define 7 Define 7 / vrata otvorena CPU 69,5 °C 72 °C 70 °C 69 °C 69 °C GPU 70 °C 70 °C 74 °C 73 °C 71 °C Buka 43 dBA 44,5 dBA 43 dBA 41 dBA 42 dBA

Na kraju, pogledajmo i kakve su rashladne te akustičke performanse Definea 7. U kućište smo ugradili konfiguraciju temeljenu na Ryzenu 7 2700X (105 W), hlađenim s osrednje snažnim hladnjakom u obliku tornja, te grafičkoj kartici ROG Strix RX 580 OC. Rashladne performanse novog modela nešto su bolje nego kod Vectora RS koji sam po sebi osrednjih mogućnosti. S druge strane, Define 7 puno bolje apsorbira buku ventilatora te smo s instrumentom zabilježili buku od 41 naprema 43 dBA kod Vectora. Kada se vrata na maski otvore, buka neznatno raste, baš kao i rashladne performanse, no samo na račun GPU-a čija je temperatura pada sa 73 na 71 °C. U osnovi, ovakvi su rezultati posve očekivani s obzirom da Define 7 nije dizajniran za maksimalne rashladne performanse već balans između smanjenja buke i hlađenja. Naravno, korisnika ništa ne sprječava da kućište dodatno optimizira za bolje provjetravanje ugradnjom dodatnim ventilatora te ugradnjom rupičaste gornje ploče.

Nova generacija kućišta iz obitelji Define sa sobom je donijela golem iskorak prema naprijed u pogledu modularnosti, dodatnih mogućnosti i općenito lakoće korištenja. Doista rijetko možemo reći da nas je neki komad hardvera totalno oduševio sa svojom izvedbom i dizajnom, a to je Defineu 7 bez sumnje uspjelo. Kućište jest skupo, no ispunjava potrebe najzahtjevnijih korisnika, s eventualnom iznimkom onih koji traže i RGB osvjetljenje odnosno agresivniji gamerski dizajn. Samim time zaslužuje našu toplu preporuku.