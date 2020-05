Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8GB - Brži od očekivanja

specifikacije Broj CU-ova / stream procesora 22 / 1.408 Takt GPU-a (Boost) 1.845 MHz Memorijsko sučelje 128-bitno Memorija 8 GB GDDR6 14 Gbps Napajanje 1 × 8pin PCIe Videoizlazi 1 × HDMI 2.0b

3 × Display Port 1.4a Dimenzije 281 × 115 × 40 mm Jamstvo 3 godine

AMD-ov Radeon RX 5500 XT kartica je kojom je tvrtka odlučila osvježiti srednji segment tržišta, gdje su do sada bile aktualne kartice iz obitelji Polaris, temeljene na arhitekturi GCN. Dakako, riječ je o vrlo popularnim Radeonima RX 570 i 580. RX 5500 XT tu prelazi na novu, učinkovitiju arhitekturu RDNA, kao i 7-nanometarski proizvodni proces. Nove kartice, nažalost, ne nude značajno veće performanse od starijih modela, već im je glavna prednost niža potrošnja, zahvaljujući novoj, djelotvornijoj arhitekturi i 7-nanometarskom procesu. RX 5500 XT dostupan je u dvije konfiguracije memorije – s 4 ili 8 GB GDDR6 memorije, koja je na GPU spojena preko 128-bitnog sučelja. Varijante s manje memorije nekoliko su stotina kuna jeftinije od onih s 8 GB, no zbog toga je u nekim naslovima potrebno više pripaziti s konfiguracijom postavki, kako zauzeće videomemorije ne bi prešlo preko dostupnih 4 GB. U suprotnom modeli s manje memorije imaju 10 do 15 posto niže performanse.

Dodatni problem s modelima koji imaju manje memorije dolazi do izražaja u slučaju da kartica nije umetnuta u PCIe utor 4. generacije. Naime, premda GPU podržava PCIe 4.0, na matičnu je spojen preko osam, a ne svih 16 stazica. To nije problematično za modele s 8 GB videomemorije, no jest za 4-gigabajtne u igrama koje koriste više od 4 GB memorije. U tom slučaju GPU mora preko PCIe sučelja koristiti i sistemsku memoriju, pa propusnost utora naglo postaje vrlo bitna. U osnovi nema problema ako je 4-gigabajtna kartica zabodena u matičnu ploču s podrškom za PCIe 4.0, no to često neće biti slučaj, s obzirom na to da je PCIe 4.0 zasad podržan isključivo na pločama s čipsetima AMD X570 i TRX40.

Dugački hladnjak

Testirani Gigabyteov pulen ne spada u tu skupinu zato što je opremljen s 8 GB, iako postoji i varijanta s manje memorije. Za razliku od PowerColorova modela Red Dragon i Sapphireova Pulsea, Gigabyte Gaming OC prilično je dugačka kartica na račun korištenja hladnjaka WindForce 3X s tri ventilatora. Dva bočna 80-milimetarska ventilatora vrte se u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, a srednji, jednake veličine, ima suprotan smjer, što prema Gigabyteu smanjuje vrtloženje zraka, što pospješuje hlađenje i smanjuje razinu buke. Kao i kod svih drugih jačih modela, ventilatori na Gaming OC-u miruju dok GPU nije pod opterećenjem, odnosno nije dovoljno jako zagrijan. Ispod ventilatora i plastičnog plašta, ukrašenog Gigabyteovim logom s RGB osvjetljenjem, nalaze se tri pasivna elementa od aluminija, koje povezuju dvije bakrene toplovodne cijevi koje naliježu izravno na GPU.

Poleđinu kartice prekriva zaštitna ploča, no ona je, kao i kod nekih drugih jeftinijih Gigabyteovih modela, izrađena od čvrste plastike, a ne aluminija. Dodatno napajanje osigurano je preko jednog 8-pinskog konektora na gornjem rubu kartice, što je standardno za Radeone RX 5500 XT, a sličnu situaciju imamo i s ponudom videokonektora – monitore možemo spojiti na tri DisplayPorta i jedan HDMI.

Gornji dio kartice ukrašen je imenom proizvođača koje ima pozadinsko RGB osvjetljenje

Osigurava li Gigabyteov hladnjak s tri ventilatora bolje performanse u odnosu na rješenja na Red Dragonu i Pulseu? Prema našim mjerenjima, moramo zaključiti da to nije slučaj. Kao što možete vidjeti u priloženoj tablici, na tvorničkim taktovima, koji su u praksi jednaki onima koje ima Sapphireova kartica, hladnjak WindForce GPU i memoriju hladi marginalno lošije od hladnjaka na Red Dragonu i znatno bolje od onog na Pulseu. No, treba imati na umu da je prosječna brzina ventilatora na Sapphireovoj kartici samo 720 rpm, na PowerColorovoj 1.374 rpm, a na Gigabyteovoj čak 1.832 rpm. Činjenicu da je Gigabyteova kartica na tvorničkim postavkama najbučnija može potvrditi i naš mjerač glasnoće. Izmjerenih 41 dBA nekakva je srednja, i samim time prihvatljiva razina buke.

PowerColor RX 5500 XT Red Dragon 8GB Sapphire RX 5500 XT Pulse 4GB Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8GB Standardno OC Standarno OC Standardno OC 3DMark TimeSpy GFX 4.722 4.962 4.793 4.902 4.824 5.081 GPU takt prosječno 1.789 MHz 1.882 MHz 1.835 MHz 1.984 MHz 1.838 MHz 1.957 MHz GPU temperatura prosječno 57 °C 57 °C 72 °C 51 °C 57 °C 64 °C Hotspot temperatura maks. 76 °C 77 °C 88 °C 66 °C 86 °C 91 °C Temperatura memorije prosječno 65 °C 65 °C 79 °C 55 °C 68 °C 70 °C Brzina ventilatora prosječno 1.374 rpm 1.538 rpm 720 rpm 1.850 rpm 1.832 rpm 1.950 rpm Prosječna potrošnja 114 W 116 W 106 W 120 W 107 W 120 W Buka, maksimalna 40 dBA 41 dBA <39 dBA 44 dBA 41 dBA 42 dBA

Kada se, pak, bacimo na overklokiranje, potrošnja kartice skače sa 107 na 120 W, a buka s 41 na 42 dBA na račun povećanja brzine ventilatora za 120 rpm. Izmjerene temperature GPU-a i memorije najlošije su u odnosu na ostale testirane kartice RX 5500 XT. Najbolji je tu Sapphireov Pulse, čiji je prosječni takt GPU-a pod opterećenjem ujedno i najviši, no kod ove kartice odlične (niske) temperature dolaze na račun relativno visoke razine buke od 44 dBA.

Dobre performanse

Gigabyte RX 5500 XT Gaming OC 8GB Borderlands 3 Baddass 40 fps Medium 83 fps Gears 5 Ultra 62 fps Medium 92 fps Total War: Warhammer II Ultra 46 fps Medium 81 fps Red Dead Redemption 2 Quality 42 fps Balanced 66 fps Division 2 Ultra 60 fps Medium 113 fps Metro Exodus Ultra 36 fps Normal 61 fps Call of Duty: Modern Warfare High 86 fps Shadow of the Tomb Raider Highest 65 fps Medium 76 fps *testirano na Ryzen 7 2700X

Zanimljivo je da se kartica u našem testu, kad su u pitanju taktovi, ponaša mnogo bolje nego što to nalažu Gigabyteove specifikacije. Prema proizvođačevim navodima, Boost takt GPU je 1.845 MHz, a Game takt, odnosno prosječni takt GPU-a pod opterećenjem, je 1.737 MHz. U našem je slučaju GPU pod opterećenjem radio na prosječnom taktu od 1.838 MHz, što je za 100 MHz više od deklarirane vrijednosti i samo nekoliko megaherca manje od maksimalnog takta. Radna memorija je 14-gigabitna, što znači da radi na 1.750 MHz, a izvlačenje dodatnih performansi softverski je ograničeno baš kao i kod ostalih Radeona RX 5500 XT. To znači da u AMD-ovim driverima takt memorije možemo bez problema maksimalno povećati do ograničenja koje nude driveri (1.860 MHz), a da nismo udarili u “zid” s nestabilnošću memorije.

Performanse kartice su odlične zahvaljujući visokom tvorničkom OC-u, uporabi 8 GB memorije te dobrom overklokerskom potencijalu. Iako nemamo punu usporedbu s Sapphireovim i PowerColorovim modelom, vidimo da u 3DMarkovom testu Time Spy Gigabyteov Gaming OC odnosi pobjedu, kako na tvorničkim, tako i na overklokiranim postavkama. Glavni problem kod ove kartice jednak je kao i kod ostalih Radeona RX 5500 XT – jednostavno su preskupi za ono što nude u odnosu na konkurentske kartice slične, pa i niže cijene. GTX-ice 1650 Super marginalno su sporije (ponešto više u naslovima koji troše mnogo memorije u odnosu na 8-gigabajtne varijante RX-a 5500), ali i znatno jeftinije. GTX-ice 1660 Super nešto su skuplje, ali nude i više performanse.