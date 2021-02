Fractal Meshify 2 Compact Dark TG - Modularni kompaktni ATX

specifikacije - fractal meshify 2 compact dark tg Form factor ATX, Micro-ATX, Mini-ITX Broj utora 2 x 2,5”, 2 x 3,5”/2,5" Broj utora - maksimalno 4 × 2,5", 4 × 3,5"/2,5" Dimenzije 424 x 210 x 475 mm Podržana napajanja ATX, do 165 mm Podržane grafičke kartice Do 341 mm Podržana CPU hlađenja visina do 169 mm Ventilatori 2 x Fracal Dynamic X2 GP-14 DC, 1 x Fractal Dynamic X2 GP-12 DC Prednji konektori 2 × USB 3.2 Gen1, 1 × USB-C, TRS 3,5 mm + mic Jamstvo 2 godine

S modelom Meshify C imali smo se prilike pozabaviti 2017. godine i tada nam se svidjelo jer je u kompaktnom obličju koje i dalje ne radi kompromise po pitanju ATX standarda, korisnicima ponudilo vrlo fleksibilne opcije za ugradnju komponenti i hlađenja, kao i vrlo dobre performanse. Meshify 2 Compact ovaj koncept evoluira s mogućnostima i detaljima koje je Fractal u proteklih nekoliko godina implementirao u svoja nova kućišta. Novo je kućište dostupno u nekoliko varijanti. Najjeftinija varijanta ima punu lijevu bočnu stranicu i crne je boje, dok su ostale varijante opremljene s jednom staklenom bočnom stranicom. Tako imamo dva crna modela sa staklenom stranicom, jedan s više tamnim, a drugi s manje tamnim prozorom. Tu su također i sivi model sa slabije zatamnjenim prozorom, te bijeli model s posve prozirnim prozorom. Siva varijanta kućišta je novost u ponudi i ranije nije bila dostupna.

Modeli Meshify za razliku od modela Define ciljaju na korisnike koji su vrlo nisku razinu buke i kapacitet za ugradnju diskova spremni žrtvovati radi povećanja performansi rashladnog sustava. Zbog toga bočne stranice iznutra nemaju izolaciju, a na prednjoj se strani nalazi reljefna metalna mrežica kroz koju ventilatori mogu lakše uvlačiti zrak. Na mrežici je također istaknut Fractalov logo, koji ujedno služi kao ručica za skidanje te vanjske mreže. Ona je postavljena na plastični okvir koji je poput vrata spojen na plastičnu masku kućišta. To otvaranje i skidanje su malo neintuitivni jer se "vrata" ne mogu posve otvoriti već ih možemo samo odškrinuti do nekakvih 45 stupnjeva, pa ih potom treba izvući prema van. Na unutarnjoj strani te mrežaste maske nalazi se odvojivi plastični filtar za prašinu.

Gornja strana kućišta prekrivena je metalnim krovom u kojem su s prednje strane izrezane rupe za prednje konektore – audio i mikrofon, USB-C i dva USB-a 3.2 Gen1. Tu su i tipke u obliku kvadrata, za uključivanje i resetiranje računala. LED-ice za indikaciju rada diskova nema. Iza konektora i tipki nalazi se klasična fina metalna mrežica preko ide izbacivanje iz ili usisavanje zraka u kućište. Taj se jednodijelni metalni krov skida u jednom potezu, a ispod njega se nalazi metalni kostur kućište na kojeg je ugrađen odvojivi plastični filtar za prašinu. Tu je moguće montirati do dva 120-milimetarska ili 140-milimetarska ventilatora, ili 240-milimetarski radijator. Zašto ne i 280-milimetarski radijator? Jer manji, odnosno, uži radijator ostavlja 20 mm prostora za gornji dio matične ploče. Taj nosač rashladnih elemenata se inače može i izvaditi iz kućišta što može olakšati instalaciju kabela i samog hlađenja.

Tu treba spomenuti odličan priručnik u obliku knjižice koji dolazi s kućištem, a u kojem su detaljno objašnjeni svi dijelovi kućišta, mogućnosti ugradnje komponenti te rasklapanje i sklapanje svih dijelova.

S prednje strane tvornički su ugrađena dva Dynamic X2 GP-14 ventilatora s DC napajanjem (3-pinski konektor), a moguće je ugraditi do tri 120-milimetarska ventilatora ili isti takav radijator (360 mm). U slučaju ugradnje radijatora, s prednje strane tunela u kojem se nalazi napajanje, potrebno je skinuti jedan ili dva pokrivna elementa i tako osloboditi prostor za ugradnju radijatora. Još jedan 120-milimetarski ventilator smješten je na stražnji nosač.

To nas dovodi do donjeg dijela kućišta. U njemu se osim napajanja nalazi i kavez za diskove s dvije ladice. Taj se kavez može pomicati naprijed-nazad zavisno o tome da li trebate više prostora sprijeda (ventilatori ili radijatori) ili straga (dulje napajanje), a ako vam ne treba, može se izvaditi van čime se stvara dodatni prostor za skrivanje kabela, ali i za instalaciju 120-milimetarskog ventilatora. Donji dio kućišta prekriva i treći veliki odvojivi filtar za prašinu. Napajanje se u Meshify 2 Compact ubacuje vrlo jednostavno – preko stražnjeg dijela kućišta, nakon što se s na njega ugradi priloženi nosač. Napajanje prema specifikacijama može biti duljine do 165 mm uz zadržavanje kaveza za diskove i popunjenim donjim mjestom za ventilatore na prednjem nosaču, no naš je dojam da u praksi to nije izvedivo osim ako ne koristite minimalnu količinu kabela. Realnije za ovakvo kućište je 140-milimetarsko napajanje kakvo smo i mi koristili.

Bočne stranice kućišta otvaraju se bez uporabe alata jer Fractal rabi mehanizam s kuglastim klinom i čeljustima koji vrata drži na mjestu. Mehanizam se nalazi u sva četiri kuta stranice već samo u gornjim kutovima. Donji dio stranice ubacuje se u prikladni žlijeb na donjem dijelu kućišta što olakšava skidanje i vraćanje stranica.

Nosač matične ploče ima poveliku rupu za ugradnju hladnjaka na procesor, a tu su gumom obloženi otvori za provlačenje kabela sa stražnje strane kućišta. Odstojni za ugradnju ploče su tvornički ugrađeni, kako je i red. Kućište ne podržava vertikalnu instalaciju grafičke kartice, no može se pohvaliti s modernim otvorom za izlaze kartica – bez metalnih letvica između svakog otvora. Poklopce otvora na mjestu drže vijci sa zadebljanom glavom – vizualno atraktivni, no na ovoj lokaciji iznimno trapavi za rukovanje. Nosač matične ploče primit će ploče punog ATX formata, što je vidljivo i na našim fotkama. Što se tiče duljine GPU-a, u tvorničkoj konfiguraciji s ugrađenim prednjim ventilatorima maksimalna duljina iznosi 341 mm, a što je znatno više nego kod starijeg Meshifya C.

Pogled na desnu stranu kućišta otkriva nam solidne mogućnosti za organizaciju kabela. Moguće je većinu kabela sprovesti primarnim, dubljim kanalom koji već ima montirane vodilice i čičak vezice, no na raspolaganju imamo i vertikalu koja je bliže procesoru, te treću vertikalu na stražnjem dijelu kućišta gdje su također tvornički postavljene vezice. Tu možemo vidjeti i dva nosača za SATA SSD-ove, pričvršćena na stražnju stranu nosača matične ploče. Po želji ih je moguće prebaciti u glavnu komoru kućišta, povrh tunela u kojem se nalazi napajanje. Sukladno tome, u kućište je u tvorničkoj konfiguraciji moguće ugraditi do četiri SATA uređaja od kojih maksimalno dva mogu biti 3,5-inčnog formata. Alternativno, moguće je dokupiti dva 2,5-inčna nosača te dva multibracketa koji primaju 3,5-inčni ili 2,5-inčne SATA uređaje. Multibracketi se ugrađuju na mjesto 120-milimetarskih ventilatora – u prvom redu na gornji nosač u kućištu, dočim 2,5-inčni nosači idu na pokrov od napajanja. Za par ovakvih nosača potrebno je izdvojiti oko 10 eura.

Kućište smo isprobali s ATX pločom pune veličine Asus ROG CrossHair VIII Hero, s ugrađenim Ryzenom 9 5900X i NZXT-jevim 240-milimetarskim AIO hlađenjem koje smo montirali na gornji nosač kućišta. Tu se također našla i grafička kartica Radeon RX 6800 XT u referentnoj izvedbi. Njezini ventilatori radili su automatski, dok je AIO hladnjak bio podešen tako da je pumpa radila na maksimalnoj brzini, a ventilatori na 50% brzine. Ventilatori su bili okrenuti tako da ispuhuju zrak van iz kućišta. Za opterećenje se pobrinuo alat OCCT. Za referencu smo uzeli nedavno isprobano Corsairovo kućište 5000D Airflow – također fokusirano na protok zraka, no znatno većih gabarita.

*testirano s Ryzen 9 5900X, Radeon RX 6800 XT, Kraken X52, ambientalna temperatura 22 °C

Kao što možemo vidjeti, kompaktne dimenzije ovog kućišta uzimaju svoj danak u performansama i to u nekim slučajevima prilično ekstremno. Kada se tereti samo procesor, razlike su neznatne, kako u pogledu temperatura, tako i po pitanju razine buke. Kod opterećenja isključivo grafike, performanse su također okvirno jednake, iako treba primijetiti da je buka kod manjeg kućišta viša – zasigurno zbog toga što hladnjak grafičke kartice mora raditi na višoj brzini. Najveće razlike vidimo kod kombiniranog opterećenja. Temperatura procesora znatno je viša, dok je temperatura GPU-a niža, no nauštrb osjetno više razine buke. Pretpostavljamo da je problem u tome što je kućište maleno, pa cijevi vodenog hlađenja procesora leže na stražnjem dijelu vruće grafičke kartice.

Meshify 2 Compact odlično je dizajnirano kućište koje će korisniku ponuditi vrlo dobre mogućnosti konfiguracije hlađenja, prostor za veće komponente kao i pristojne rashladne performanse. Dodatni plusevi su svakako izvrstan priručnik, ali i laka instalacija komponenti zahvaljujući okviru za ugradnju napajanja, i odvojivom krovu. Ipak, kao što smo vidjeli u našem primjeru, ovaj model vjerojatno nije najbolji izbor za vrlo jake konfiguracije u slučaju da se koristi AIO sustav hlađenja kod kojeg nije moguće optimizirati duljinu kabela.