Gigabyte X570 UD - Samo najosnovnije

Model UD najjeftinija je X570 ploča u Gigabyteovoj ponudi, pa nas ne bi trebalo čuditi to što je siromašno opremljena. Ipak, čini nam se da je proizvođač u ovom slučaju ipak malo pretjerao kada uzmemo u obzir ponudu konkurencije

specifikacije - gigabyte x570 ud Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 4.000 MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 4.0 x16 (CPU)

2 × PCIe 4.0 x16 (x4, čipset)

2 × PCIe 4.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × Gb/s Realtek Audio Realtek ALC887 Stražnji konektori Q-Flash Plus tipka

1 × PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI 2.0

1 × DisplayPort 1.2

4 × USB 3.2 Gen1

2 × USB 2.0

3 × audio konektor

Odmah na početku treba naglasiti da su UD i model Gaming X vrlo slične ploče, temeljene na praktički identičnom dizajnu. Čak je i razlika u cijeni vrlo malena. Model UD jeftiniji je i slabije opremljen, što se odmah u startu vidi prema izostanku integrirane zaštitne pločice za stražnje konektore i plastičnog ukrasnog oklopa povrh hladnjaka naponske jedinice. UD ne krase boje, osim ako ne računamo bojama kodiran konektor za kabele s kućišta. Izostalo je, naravno, i RGB osvjetljenje, a Gigabyte na ovoj ploči ide čak tako daleko da nudi samo jedan obični RGB konektor na donjem rubu ploče, namijenjen spajanju traka. Na ploči se vide mjesta za druge slične konektore, no pinova nema.

Naponska jedinica izvedena je dosta zanimljivo. Cijelim sklopom upravlja novi Intersilov PWM kontroler ISL69147, konfiguriran u 5+2 mod. Na kanale primarne grane spojeni su Intersilovi doubleri signala ISL6617, a nalaze se na poleđini ploče. Društvo im prave ISL6625 driveri PWM signala (jedan po svakoj fazi) i, u slučaju gornje dvije faze, low-side MOSFET-ovi 4C06N. Na gornjoj strani ploče, ispod hladnjaka, imamo kombinaciju high-side MOSFET-a OnSemi 4C10N i low-side MOSFET-a 4C06N. Dakle, imamo 10 faza dobivenih doublerima, s time da su dvije pojačane dodatnim low-side MOSFET-ovima. Na sekundarnoj grani nema doublera, već su po jedan driver signala u kombinaciji s po dva high-side i low-side MOSFET-a spojena u paralelu, spojeni na kanale PWM kontrolera. Spomenuti OnSemijevi MOSFET-ovi slabijih su karakteristika, no niske cijene, pa otuda spajanje dva komada u paralelu, čime se dobiva niže zagrijavanje kompletnog sklopa pod opterećenjem. Primarna grana naponske jedinice nije lokalizirana samo s jedne strane procesora, pa se vjerojatno zbog toga Gigabyte odlučio na korištenje dva pasivna hladnjaka. Oni su srednje veličine, no ne krasi ih osobito efektivan dizajn.

Od internih konektora, u gornjem dijelu ploče imamo četiri memorijska utora koji su solidno razdvojeni od prvog PCIe utora, 110-milimetarski M.2 utor s pripremom za te duge SSD-ove koji se baš ne koriste (dakle, morate ručno pomaknuti distancer bliže za standardni 80-milimetarski SSD) i četiri konektora za ventilatore s podrškom za PWM i DC modele (4 ili 3 pina). LED dijagnostike s LED-icama nema. Ovo su inače i jedini konektori za ventilatore na cijeloj ploči. Mogućnosti regulacije ventilatore su dobre – imamo krivulju ovisnosti brzine o temperaturi, pa čak i mogućnost isključivanja ispod određene temperature, no tvornički profili preagresivno su podešeni.

Ispod oklopljenog primarnog PCIe utora imamo solidnu prazninu, pa potom kombinaciju dva duga i dva kratka PCIe utora. Dugi su električki izvedeni kao x4 PCIe 4.0 i preko njih zapravo u PC možemo dodati još M.2 SSD-ova koristeći adaptere, jer ploča, osim primarnog, nema više M.2 utora. Na donjem rubu ploče smjestili su se USB 3.1 Gen1 i USB 2.0 interni konektori (po dva komada za svaki), jedan konektor za 12-voltne obične RGB trake te konektori za kabele s kućišta. Na desnom rubu ploče imamo samo položene SATA konektore, njih šest komada. Ponuda vanjskih konektora iznimno je ograničena. Imamo samo šest USB konektora, od kojih niti jedan nije USB 3.1 Gen2, PS/2 konektor, HDMI 2.0 za korisnike koji planiraju koristiti APU, gigabitni mrežni konektor i tri analogna konektora zvučne kartice. Tu je i tipka za aktiviranje funkcije BIOS Flashback kojom možemo nadograditi BIOS bez sklapanja PC-ja (potrebno je samo napajanje i USB memorija s odgovarajućom datotekom). Mrežni kontroler je Realtekov (bolje ploče imaju Intelov), a za zvuk se također koristi Realtekov čip, no prilično stare generacije – ALC887. To je vidljivo i u rezultatima Right Mark Audio Analyzera koji implementaciji zvuka daje ukupnu ocjenu “dobar”.

right mark audio analyzer - performanse zvučne kartice Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,01, -0,05 Odličan Razina šuma, dB (A) -82,9 Dobar Dinamički raspon, dB (A) 82,8 Dobar THD, % 0,00636 Jako dobar THD + šum, dB (A) -74,8 Prosječan IMD + šum, % 0,022 Dobar Stereo crosstalk, dB -77 Jako dobar IMD na 10 kHz, % 0,022 Dobar Ukupna ocjena Dobar

rezultati testiranja ASRock X570 Pro4 Gigabyte X570 UD Tvorničke postavke Potrošnja procesora 134 W 137 W TW: Warhammer 2 720p Low 308 fps 302 fps Cinbench R20 1T 507 522 Cinebench R20 nT 9.309 9.064 7-zip 129.941 MIPS 123.878 MIPS Uključen Precision Boost Ovedrive Potrošnja procesora 184 W 210 W TW: Warhammer 2 720p Low 312 fps 320 Cinbench R20 1T 509 515 Cinebench R20 nT 9.338 9.433 7-zip 127.374 MIPS 126.338 MIPS

*testirano na Ryzen 9 3950X, 16 G.SKILL DDR4 3600, Gigabyte RTX 2070 Super OC

Performanse ploče na tvorničkim postavkama nisu baš najbolje, pogotovo kad je riječ o testovima koji koriste sve resurse procesora. Situacija je puno bolja s PBO načinom rada. Na glavnom VRM hladnjaku pod opterećenjem smo izmjerili temperature od 53 °C u standardnom, te 71 °C u PBO načinu rada, a kao dodatni izvor mjerenja imamo i senzor PWM kontrolera koji je izmjerio maksimume od 69 i 99 stupnjeva. Do okidanja zaštita od pregrijavanja nije došlo, no došlo bi da smo testirani 16-jezgreni procesor išli overklokirati ručno, što opcije BIOS-a ploče itekako omogućuju (iako je BIOS dosta loše organiziran). Samim time, X570 UD može se nositi i s najjačim procesorima Ryzen, no samo ako se koriste tvorničke postavke i ako postoji kakva takva zračna struja preko hladnjaka na naponskoj jedinici. Za sve ostale režime rada Ryzeni 7 i 5 mnogo su bolji izbor.