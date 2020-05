ASRock X570 Pro4 - Pristojan VRM, no slabije performanse

specifikacije Čipset AMD X570 Socket Socket AM4 Memorija 4 × DDR4, do 4.066+ MHz, maks. 128 GB PCIe konektori 1 × PCIe 4.0 x16 (CPU)

1 × PCIe 4.0 x16 (x4, čipset)

2 × PCIe 4.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 8 × SATA, RAID 0, 1, 10 (čipset)

1 × M.2 do 22110 NVMe PCIe 4.0 x4

1 × M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 4.0 x4 Mreža 1 × GbE Intel I211-AT Audio Realtek ALC1200

ELNA kondenzatori Stražnji konektori 1 × PS/2

1 × LAN (RJ45)

1 × HDMI

1 × DisplayPort 1.2

6 × USB 3.2 Gen1

1 × USB 3.2 Gen2

1 × USB-C 3.2 Gen2

3 × audio konektor

Ploču krasi neupadljiv crno-bijelo-srebrni dizajn te izostanak bilo kakvog integriranog RGB osvjetljenja, izuzev četiri LED-ice za brzu dijagnostiku, smještene s desne strane memorijskih utora. Za srebrnu boju odgovorni su aluminijski hladnjaci prirodne boje, smješteni na primarnoj grani naponskog modula, čipsetu i gornjem M.2 utoru. Hladnjak na naponskom modulu je povelik, no prema starom dobrom običaju, loše je dizajniran iz perspektive hlađenja jer nema rebra i samim time nema veliku disipativnu površinu. Ispod njega krije se primarna grana naponske jedinice koju pogoni PWM kontroler UP9505 u konfiguraciji 4+2. Na četiri primarna kanala kontrolera spojeni su UP1961 doubleri signala, a na svaki od njih po dvije naponske faze koje čine Sinopowerovi MOSFET-i SM4337 i SM4336. Potonji, bitniji, dosta je loš, a za ASRock jeftin po pitanju proizvodnje odnosno dobave. Zanimljivo je da sekundarna grana, koja napaja IO die procesora, ima dvije jače faze. Svaku od njih čine jednake Sinopowerove komponente, no udvostručene i spojene u paralelu. Kamo sreće da je jednaka filozofija korištena i za napajanje CPU jezgri.

Na gornjem dijelu ploče nalaze se tri konektora za ventilatore, od njih ukupno pet, te jedan od dva konektora za spajanje RGB traka. Konektori za ventilatore rade i s 3-pinskim i 4-pinskim ventilatorima, uz iznimku CPU fan konektora koji prima samo 4-pinske PWM modele. Kalibracija brzine ventilatora s obzirom na temperaturu procesora dosta je agresivna, no srećom, postoji opcija podešavanja vlastite krivulje ovisnosti brzine o temperaturi.

Oko sredine je također i jedan od dva interna USB 3.1 Gen1 konektora. Drugi je, zajedno s jednim USB 2.0 konektorom, smješten na donji rub ploče. Iako interni USB 2.0 konektori nisu danas toliko bitni, bilo bi lijepo da ploča nudi dva komada. Memorijski utori prema specifikacijama primaju i ECC module, a ASRock ih ima čak i na QVL listi, što znači da pouzdano rade. Oklopljeni primarni PCIe konektor postavljen je dosta blizu memorijskim utorima, pa pri korištenju vrlo velikih CPU hladnjaka nema baš mjesta između grafičke i tijela hladnjaka. Takav je raspored problematičan i zbog lokacije prvog M.2 utora – umjesto da je iznad PCIe utora, on se nalazi ispod, pa ga prekriva grafička kartica. Ima metalni hladnjak, a interno je pripremljen za prihvat 110-milimetarskih SSD-ova, koji su danas vrlo rijetki. Sekundarni M.2 utor nalazi se u donjem dijelu ploče, a imamo još i osam SATA konektora – šest položenih i dva uspravna.

Ispod M.2 utora s hladnjakom je smješten dodatni kratki M.2 utor namijenjen spajanju Wi-Fi kartica, a zaštitna pločica za konektore ima i pripremu za instalaciju antena. Kad smo već kod stražnjih konektora, ova ploča nije spektakularna. Imamo osam USB-a, od kojih je šest USB 3.1 Gen1 tipa, a dva USB 3.1 Gen2 tipa (A i C format). Tu su još i uglavnom beskorisni PS/2 konektor, HDMI i DisplayPort za vlasnike APU-a, gigabitni mrežni konektor i tri analogna konektora zvučne kartice. Za te konektore brine se ALC1200 audiočip u kombinaciji s ELNA kondenzatorima, a koji alat RMAA ocjenjuje vrlo dobrim. Mrežna je podrška implementirana pomoću Intelova čipa, što je za pohvalu.

right mark audio analyzer - performanse zvučne kartice Frekvencijski odziv (od 40 Hz do 15 kHz), dB +0,22, +0,17 Izvrstan Razina šuma, dB (A) -91,1 Jako dobar Dinamički raspon, dB (A) 91,3 Jako dobar THD, % 0.00647 Jako dobar THD + šum, dB (A) -80 Dobar IMD + šum, % 0,012 Jako dobar Stereo crosstalk, dB -83 Jako dobar IMD at 10 kHz, % 0,00966 Jako dobar Ukupna ocjena Vrlo dobar

Rezultati testiranja ASRock X570 Pro4 Tvorničke postavke Potrošnja procesora 134 W TW: Warhammer 2 720p Low 308 fps Cinbench R20 1T 507 Cinebench R20 nT 9.309 7-zip 129.941 MIPS Uključen Precision Boost Ovedrive Potrošnja procesora 184 W TW: Warhammer 2 720p Low 312 fps Cinbench R20 1T 509 Cinebench R20 nT 9.338 7-zip 127.374 MIPS

Ploča, nažalost, ne prati temperaturnu sondu PWM kontrolera napajanja, tako da na raspolaganju imamo samo temperaturu gornje površine hladnjaka. Ona je u oba režima rada niža nego kod nekih drugih ploča, no treba primijetiti da je i potrošnja procesora pod opterećenjem također nešto niža, pogotovo u PBO modu. To je rezultiralo i nešto nižim performansama. Naglašavamo da na ovom modelu nismo primijetili pregrijavanje naponske jedinice, no to nije isključeno u drugačijim uvjetima (ljeto, manje ventilatora i slično). Dakle, iako ploča radi i s najjačim Ryzenom 9, ako vas zanima overklokiranje, pa i iskorištavanje punog potencijala procesora korištenjem funkcije Precision Boost Overdrive, Ryzeni 5 i 7 bolji su izbor.

BIOS je vrlo pristojan, s punom podrškom za overklokiranje, s time da je većina opcija skrivena unutar izbornika Overclocking Voltage Control. Zgodne dodatne opcije su kontrola RGB traka, sigurno brisanje SATA i NVMe SSD-ova, no nema podrške za BIOS Flashback, odnosno automatsko flashanje BIOS-a bez korištenja procesora (ili drugih komponenti osim napajanja).