Gigabyte X870E Aorus Master X3D ICE - Specijalist za Ryzene

Čini se da proizvođači matičnih ploča i dalje najveći fokus pridaju svojim najskupljim i najekskluzivnijim modelima, visokoj cijeni i upitnoj isplativošću unatoč. S tim trendom najdalje je otišao Asus, ali upravo se Gigabyte ističe kao opasna konkurencija u tom kvalitativnom razredu.