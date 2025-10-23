Gigabyte X870E Aorus Pro X3D ICE - Napredna, ali i vrlo isplativa

U posljednje vrijeme primijetili smo da se Gigabyte svojim kupcima trudi ponuditi najviše za uložen novac, kada su u pitanju matične ploče. Model (pre)dugačkog naziva X870E Aorus Pro X3D ICE može se postaviti upravo u tu kategoriju. Radi se o sjajno opremljenoj i vrlo kvalitetnoj matičnoj ploči, temeljenoj na trenutačno najsnažnijem AMD-ovom čipsetu X870E.