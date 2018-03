HP EliteBook 840 G4 - Konektorima načičkan

specifikacije - HP EliteBook 840 G4 Z2V63EA Ekran 14” / FHD (1.920x1.080) / TN Procesor Intel Core i5-7500U 2,7-3,5 GHz (2 fizičke / 4 logičkih jezgri) Grafička kartica Intel HD 620(integrirana) Memorija/Disk 8 GB DDR4 / 512 GB SSD NVMe LAN/WiFi/Bluetooth/4G Da / Da / Da / Da Videoizlazi VGA, DisplayPort Dodaci 2x USB 3.1 Gen1, 1x USB 3.1 Gen1 USB-C, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač otiska prsta, konektor za dock, čitač SD kartica, Micro-SIM utor, čitač pametnih kartica Masa 1,54 kg Operacijski sustav Windows 10 Pro 64-bit Jamstvo 3 godine (fizičke i pravne)

EliteBook 840 G4 klasični je klasični poslovni laptop čiji dizajn nije toliko optimiziran na atraktivnost i prenosivost odnosno manje gabarite kao kod EliteBookova iz serije 1000. Iako se vizualno čini da je 840 G4 poput rođaka EliteBooka 1040 također načinjen od aluminija, izgled vara. Kod ovog prijenosnika metal je iskorišten isključivo za gornji dio kućišta odnosno područje u kojem sjedi tipkovnica dok su poklopac ekrana te donji dio kućišta izrađeni od srebrne plastike. Usprkos tome, i ovaj prijenosnik certificiran je za različita opterećenja prema MIL-STD-810G standardu što će reći da je prilično izdržljiv čak i u zahtjevnim uvjetima.

Doduše, zbog odabira materijala poleđina ekrana lagano se svija pod pritiskom što baš ne djeluje uvjerljivo s obzirom na cijenu uređaja. Niti sâm ekran ne ispunjava naša očekivanja - za 14-inčnu dijagonalu rezolucija (FHD) je ok, no korišten je TN panel osrednje svjetline (260 cd/m2) i kontrasta te vrlo plavičastog tona boja (temperatura bijele točke od 8.000 kelvina). Za zvuk se brinu zvučnici s potpisom Bang & Olufsena, postavljeni iznad tipkovnice. Glasnoća i kvaliteta su solidni, no ne i na razini zvučnika s luksuznijeg EliteBooka 1040.

Tipkovnica je praktički identična kao na skupljim HP-ovim uređajima. Tipke su dobro raspoređene, imaju solidan hod i nešto slabiji otpor nego što je idealno, a tu je i bijelo pozadinsko osvjetljenje. Zanimljivo je da je u tipkovnicu implementiran i crni trackpoint (HP ovaj dodatak naziva PointStick) sparen s dvije tipke smještene između razmaknice i touchpada. S obzirom da ne postoji treća tipka, s trackpointom nije moguće scrollati.

Korisnost PointSticka je zapravo upitna jer ne nudi mogućnost scrollanja, a sam po sebi je vrlo tvrd, pa je kursorom na ekranu mnogo ugodnije upravljati preko klasičnog touchpada koji ima podrške za geste. U gornjem lijevom kutu touchpada nalazi se malena narančasta ledica koja je isključena dok je ne tapnemo prstom, čime isključujemo touchpad. Touchpad nema integrirane već odvojene tipke koje rade pristojno, no opet ne ostavljaju dojam da je riječ o računalu premium klase.

S obzirom da je riječ o laptopu tradicionalnijeg dizajna, EliteBook 840 G4 ima vrlo raznovrsnu ponudu konektora. Na lijevom boku nalaze se Kensington bravica, VGA izlaz, jedan USB 3.1 Gen1 te čitač pametnih kartica. Na suprotnoj strani su utor za SIM karticu (laptop ima ugrađen LTE modem), konektor za spajanje na dock, tanki mrežni konektor, još jedan USB 3.1 Gen1, konektor za slušalice, DisplayPort pune veličine i USB-C. Potonji konektor zadovoljava USB 3.1 Gen1 standard, pa ga nije moguće koristiti za punjenje uređaja već je u igri isključivo HP-ov okrugli naponski konektor. Ponašanje s USB-C hubom je također čudno budući da uređaj prepoznaje mrežu, USB i audio periferije, ali ne i monitor. Na istoj strani, skriven više prema dnu računala, nalazi se i čitač SD kartica.

HP EliteBook 840 G4 Z2V63EA PCMark 10 2.226 Essentials 6.747 Digital Content Creation 2.387 Productivity 5.919 Gaming 697 Cinebench R15 Single-Core 145 Multi-Core 362 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 6:40 h

Laptop je kao i ostali HP-ovi modeli temeljen na Intelovom procesoru sedme generacije, s tim da je ovdje riječ o modelu Core i7-7500U, kombiniranom s 8 GB radne memorije i prilično brzim Samsungovim NVMe SSD-om kapaciteta 512 GB. Korišteni procesor ima dvije, a ne četiri jezgre, što se lijepo vidi u našim testovima gdje ga bez problema prestižu Core i7 procesori osme generacije. Samim time, ako su vam performanse vrlo bitne, ova inačice EliteBooka nije baš idealan izbor. S druge strane, kad je riječ o trajanju baterije 840 G4 ponaša se odlično. U PCMarkovom testu kojeg koristimo prijenosnik je izdržao nešto manje od 7 sati intenzivnijeg uredskog rada sa svjetlinom podešenom na 190 cd/m2.