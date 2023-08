HP Dragonfly u četvrtoj je generaciji izgubio naziv Elite i prešao na nove Intel procesore

SPECIFIKACIJE – HP Dragonfly G4 Ekran 13,5” / 1920x1280 / IPS/ 60 Hz Procesor Intel i7-1355U (2P+8E / 12T) Grafička kartica Intel Iris Xe Graphics G7 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1TB GB NVMe PCIe Mreža Intel Wi-Fi 6E AX211 (2 x 2) i Bluetooth 5.3 Konektori 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt 4.0)

1 × USB 3.1 Gen1 Type A

1x HDMI 2.1

3,5-mm audio Masa 0,99 kg Dimenzije 397,4 × 220 × 16,4 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena 3.019,00 eura

HP je novim komponentama i malom promjenom imena obnovio svoju Dragonfly seriju ultraprijenosnih računala. Najveći novitet u odnosu na generaciju 3 koju smo već predstavili su noviji Intel procesori 13. generacije. Kao najveći konkurenti ove serije na tržištu su Dell XPS 13 modeli, LG Gram, Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ali i HP-ove vlastite serije poput Folio i Spectre modela.

Dizajnerski, nema previše razlika u odnosu na prošlu generaciju Dragonfly laptopa. Radi se o izuzetno tankom laptopu ukupno malih dimenzija koji nominalno teži par grama ispod kilograma. Izrađen je od kombinacije magnezija i aluminija što doprinosi maloj masi. Poklopac ekrana moguće je otvoriti do 180 stupnjeva. U odnosu na prošlu generaciju, porasla je nominalna svjetlina ekrana. I dalje se radi o IPS panelu sa 60 Hz i rezolucijom od 1920 x 1280 piksela uz omjer stranica 16:10, no sada vršna svjetlina ide do izuzetno visokih 1000 cd/m2. U ponudi je više opcija ekrana i moguće je dobiti model s prošlogodišnjim IPS panelom nešto niže svjetline te OLED ekranom koji uz višu cijenu donosi i višu rezoluciju.

Uz tanak rub oko ekrana, četvrta generacija Dragonfly ultraprijenosnika donosi iznimno svijetli IPS panel

Glavna promjena ipak je ispod otmjeno dizajniranog kućišta i vidljiva je u novoj generaciji Intel Core procesora. Najjača opcija je Intel i7-1355U procesor koji kao i njegov Alder Lake-U prethodnik dolazi s dvije Performance i osam Efficiency jezgara. U osnovnoj namjeni računala kao ultraprijenosnog modela spremnog za posao i multimediju, nema osobito velike razlike u performansama između ova dva procesora. HP Dragonfly G4 možete dobiti u više dostupnih konfiguracija pri čemu će logično i5 opcija biti zamjetno jeftinija od ove verzije s Core i7-1355U, 32 GB radne memorije i terabajtnim diskom koju možete nabaviti za oko 3000 eura. U ovako tankom kućištu, ali i u ovoj kategoriji laptopa nema mjesta za dediciranu grafičku karticu, pa je zato tu opet Iris Xe grafička kartica.

Što se tiče dostupnih sučelja, HP je smjestio punokrvni HDMI port, dva USB – C (Thunderbolt 4) sučelja s Display Port i power delivery funkcionalnosti te jedan klasični USB. Radi se vrlo solidnom izboru sučelja s obzirom na gabarite uređaja.

Od sučelja na Dragonfly G4 modelu izdvajaju se dva Thunderbolta 4 te HDMI

Tipkovnica očekivano nema mjesta za numeričke tipke. Radi se o pozadinski osvijetljenoj tipkovnici koja ima nešto stisnutije tipke za smjer. HP je i na četvrtu generaciju ugradio veliki prostrani touchpad bez vidljivih fizičkih tipki. Na našem tržištu HP nudi ovaj prijenosnik uz HP Wolf Security softverom koji uključuju HP Sure Click Pro i HP Sure Sense Pro čime se žele svidjeti poslovnim korisnicima. HP nudi i nešto kvalitetniju web kameru od 5 MP u odnosu na konkurenciju. Što se tiče trajanja baterije, ono ide preko 16 sati čime se opravdava ultraprijenosna kategorija.

S obzirom na male razlike među serijama, trenutačno je možda bolje odabrati stariju generaciju koju možete naći po povoljnijim cijenama. No nakon što se zamijene uređaji na policama trgovina, ostaje činjenica da je u svom premium segmentu HP Dragonfly četvrte generacije i dalje zanimljiv odabir, makar je izgubio Elite u imenu.