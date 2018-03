HP EliteBook x360 1020 G2 - Tanje, lakše, fleksibilnije

specifikacije - HP Elitebook x360 g2 2TM26ES Ekran 12,5” / Full HD (1.920x1.080) / IPS Procesor Intel Core i5-7300U 2,6-3,5 GHz (2 fizičke / 4 logičke jezgre) Grafička kartica Intel HD 620(integrirana) Memorija/Disk 8 GB DDR4 / 360 GB SSD NVMe LAN/WiFi/Bluetooth/4G Ne / Da / Da / Ne Videoizlazi HDMI Dodaci 2x USB Thunderbolt 3, 3,5-mm audio ulaz/izlaz, čitač otiska prsta Masa 1,11 kg Operacijski sustav Windows 10 Pro 64-bit Jamstvo 3 godine (fizičke i pravne osobe)

Ultra-lagani EliteBook x3601020 G2 nije klasičan prijenosnik već je opremljen s ekranom kojeg je moguće zarotirati za 360 stupnjeva i tako uređaj pretvoriti u tablet. Za razliku od Lenovovih prijenosnika sa zakretnim ekranima, ovaj HP-ov ne isporučuje s olovkom što će za neke korisnike biti veliki nedostatak, no istu (HP Active Pen) je moguće dokupiti. Ekran je 12,5-inčni te samim time nešto manji nego na Dellovom minijaturnom prijenosniku od kojeg je 1020 desetak posto lakši, no ima klasične deblje rubove (pogotovo gornji) što ne izgleda tako atraktivno, a smanjuje i vidljivu dijagonalu.

Rezolucija (FHD) i svjetlina su im vrlo slični (oko 450 cd/m2), no HP-ov nudi nešto bolju tvornički kalibraciju boja, iako ni njegova nije idealna (hladnije boje, temperatura 7.200 kelvina). Ekran na ovom modelu podržava i Sure View - tehnologija kojom je moguće ekran prebaciti u mod rada sa znatno suženim kutom gledanja radi veće privatnosti. Sure View način rada doduše dosta negativno utječe na kvalitetu prikaza, pa ćete ga većina koristiti samo u nuždi. S obzirom na klasične gabarite okvira ekrana, HP nije morao izvoditi vratolomije s pozicioniranjem kamera (obična + IR), pa se one nalaze iznad ekrana.

Kao i ostali EliteBookovi, ovaj je također opremljen sa zvučnicima koje potpisuje danski Bang & Olufsen. Smješteni su na dnu prijenosnika, a zvuče impresivno s obzirom na gabarite i tip uređaja, pa čak i kada laptop držimo u krilu što je daleko od optimalne površine za reproduciranje zvuka.

Iz konstrukcijskog aspekta EliteBook 1020 G2 napravljen je vrlo slično kao i njegov veći brat bez rotirajućeg ekrana. Drugim riječima, govorimo o vrlo čvrstom aluminijskom tijelu koje je finiširano s pjeskarenjem čime je postignuta fina mat zrnasta tekstura lijepog izgleda i visoke otpornosti na prljanje. Štoviše, EliteBook 1020 zadovoljava vojne standarde američke vojske što znači da je iznadprosječno otporan na prašinu, vlagu, razlike u temperaturi, ekstremne temperature, vibracije i slično. HP trenutno prijenosnik isporučuje s izvrsnim trogodišnjim jamstvom.

Gornjim dijelom kućišta dominira vrlo dobra tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem i ponekom sitnijom tipkom zbog ograničenja formata. Glatki touchpad u boji kućišta ima integrirane tipke s jasno definiram mekim klikom, a tu je i čitač otiska prsta kojeg možemo koristiti kao alternativu Windows Hello logiranju putem web kamera.

HP EliteBook x360 G2 2TM26ES PCMark 10 2.411 Essentials 7.522 Digital Content Creation 2.466 Productivity 5.767 Gaming 855 Cinebench R15 Single-Core 138 Multi-Core 359 Trajanje baterije - PCMark 8 Work Accelerated Svjetlina ekrana @ 190 cd/m2 4:57 h

Računalo je temeljeno na Intelovoj vPro platformi koju čini kombinacija dvojezgrenog procesora Core i5-7300U, 8 GB radne memorije i 360-gigabajtnom Intelovog NVMe SSD-a. Sukladno tome performanse ne oduševljavaju, usprkos tome što se radi o skupom uređaju premium klase. Dvojezgreni i5-7300U jednostavno ne može biti tako brz kao četverojezgreni i7-8550U s Dellovog prijenosnika ili recimo IdeaPada Yoga 920. Ako primarno radite u uredskim paketima, to nije neki problem, no ako na stroju planirate raditi obradu fotografija, videa ili razvoj softvera, neki drugi lagani uređaj biti će bolji izbor.

Kad je riječ o konektorima, mali EliteBook ne može ponuditi puno. Na lijevom boku nalazi se konektor za slušalice, Kensington utor i tipka za uključivanje računala. Na desnoj su strani HDMI pune veličine, dva USB-C konektora i klackalica za kontroliranje glasnoće zvučnika. Dakle kao i kod XPS-a 13, zasigurno ćete morati posegnuti za adapterima ili kupovinom kompatibilnih periferija. Nažalost, smanjeni gabariti kućišta po svemu su sudeći negativno utjecali na kapacitet baterije koja je u našem testu izdržala nešto manje od pet sati – manje nego kod ostalih EliteBookova i osjetno manje nego kod XPS-a 13.