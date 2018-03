KEF Q550 - Samostojeći, kompaktni, zamamni

SPECIFIKACIJE Zvučničke jedinice 1” aluminijski visokotonac + 5,25” aluminijski srednjotonac, 5,25” aluminijski dubokotonac, 2x 5,25” aluminijski pasivni radijatori Frekvencijski odaziv 58 Hz – 28 kHz Impedancija 8 Ω Potrebna snaga pojačala 15-130 W Dimenzije 873 x 180 x 278 mm (bez šiljaka) / 926 x 299 x 310 mm (sa šiljcima) Jamstvo 5 godina

Svojim gabaritima Q550 pozicionira se u klasu kompaktnih floorstandera. To su samostojeći zvučnici koji su pogodni za manje prostore, iste one gdje bismo inače primarno koristili bookshelfove. Govorimo o sobama od dvadesetak kvadratnih metara, što približno odgovara veličini prosječnog hrvatskog dnevnog boravka. S visinom od 93 centimetra (kad se postave na šiljke), širinom od 18 centimetra i dubinom od 28 centimetra, Q550 neće biti jedino što vidite kad uđete u vaš dnevni boravak, i ne izgledaju neprirodno pored komode s, primjerice, 55-inčnim televizorom.

Kako ne posjeduju bas refleksni port, Q550 vrlo su zahvalni u smislu pozicioniranja. Dovoljno ih je odmaknuti tridesetak centimetara od zida i otprilike jedan metar od bočnih zidova. Podnijet će i da budu manje udaljeni od bočnih zidova, no svakako izbjegavajte jednaku udaljenost od stražnjeg i bočnog zida – kao što je poznato, simetrija je neprijatelj ispravnog pozicioniranja zvučnika. Nije ih potrebno jako zakretati prema poziciji slušanja (toe in). U dnevnom boravku vašeg autora zvučna pozornica bila je najšira kad su zvučnici “gledali” gotovo posve ravno, uz tek nekoliko stupnjeva zakreta prema unutra. U svakom slučaju, premda je Uni-Q zvučnička jedinica kakvu nalazimo na vrhu KEF-ovih zvučnika, karakteristična po tome da daje više slobode u izboru idealnog položaja sjedenja, još uvijek se vrijedi poigrati preciznim smještajem i orijentacijom, jer će to podosta utjecati na akustičke performanse. Kad postignete da vam vokali “lebde” u prostoru između dva zvučnika – to je to.

Zvučnici se isporučuju sa šiljcima i pripadajućim plastičnim nosačima, koje valja fiksirati na njihovu donju stranu. Međutim, oko ostatka opreme KEF je ostao poslovično škrt – u kutiji nećete dobiti metalne pločice ili gumene kapice, pomoću kojih možemo spriječiti da šiljci oštete parket, a nema ni zaštitnih mrežica. Jedno i drugo dostupno je uz nadoplatu, pri čemu mrežice stoje punih 500 kuna.

Svi zvučnici iz nove linije Q, pa tako i Q550, dostupni su u satenskicrnoj i bijeloj boji. Zaštitne mrežice magnetski se hvataju za njihovu prednjicu, no valja ih kupiti odvojeno

Na prednjici zvučnika vidljive su četiri 5,25-inčne (130 mm) zvučničke jedinice, od čega su druga i četvrta zapravo pasivni aluminijski radijatori (Auxiliary Bass Radiator – ABR). Njihove membrane ne pokreću magneti i titrajna zavojnica, već zrak unutar kabineta, stoga ABR zapravo služi kao svojevrsni bas refleksni port, ali bez potencijalne buke koja može nastati prilikom istiskivanja zraka iz samog porta. Drugim riječima, svrha dvaju ABR-ova je da dodatno poboljšaju reprodukciju dubokih tonova i čitavu prezentaciju učine “mesnatijom”. Na vrhu zvučnika nalazi se jedinica Uni-Q, načinjena od aluminijskog srednjotonca i centralno smještenog, 1-inčnog visokotonca. Za reprodukciju dubokih tonova zadužena je dinamička jedinica s poboljšanom suspenzijom i novom strukturom membrane, smještena između dvaju ABR-ova.

Kako to sve zvuči? Karakter KEF-ovih zvučnika Q550 načelno je sličan onome kod bookshelfova Q150 i Q350. Drugim riječima, teško je ne ostati oduševljen količinom detalja u čitavom spektru frekvencija, kao i besprijekornom čistoćom zvuka, bez obzira na glasnoću pri kojoj ga slušamo. Visoki tonovi baš nikad ne bivaju suviše prodorni i naporni, što je znao biti problem kod modela Q500, čija je visokotonska jedinica bila mehanički drugačije izvedena i manje rafinirana. Basovi su raskošni i precizni – 5,25-inčne jedinice zadužene za duboke tonove, jedna aktivna i dvije pasivne, spremno prate čak i najdinamičnije pjesme te cjelokupnoj akustičkoj prezentaciji daju izvrsnu punoću. Teško je izdvojiti jedan ili nekoliko žanrova u kojima se ovi KEF-ovi zvučnici najbolje snalaze, jer su u tom smislu zapravo prilično univerzalni. Ukratko, tražite li odlično izbalansiran, detaljan, mesnat i dinamičan zvuk, sa zavidno širokom pozornicom, ovi su ga zvučnici savršeno sposobni isporučiti. Mogli biste pasti u napast da odete još jedan korak dalje te kupite Q750 (10.000 kuna), ali sugeriramo da budete oprezni – oni su viši i širi, te posjeduju 6,5-inčne dinamičke jedinice i ABR-ove, stoga o njima ima smisla razmišljati tek ako će se postaviti u prostoriju od 30 ili više kvadratnih metara.