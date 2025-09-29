Lenovo Legion Pro 7i Gen 10 (16") - Drobilica nula i jedinica

Ako govorimo o snažnim laptopima za igranje, nikako ne možemo zaobići sveprisutne modele iz Lenovove linije Legion, i to s dobrim razlogom. Od njihove premijere prošlo je već gotovo cijelo desetljeće, a kako je vrijeme odmicalo, tako je čitava linija neprestano napredovala, prateći aktualnosti u svijetu hardvera.