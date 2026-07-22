Loewe leo - Sluh za detalj

Njemački proizvođač TV-a i audio uređaja s više od stoljeća tradicije prvi put ulazi u svijet over-ear slušalica, i to odmah na vrhu cjenovne ljestvice...

Specifikacije testiranih slušalica Izvedba: ventilirane over-ear slušalice Driveri: 50 mm dinamički, OCE membrana Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz Priključci: Bluetooth 5.3 (SBC, AAC, aptX Adaptive, LC3, LC3+), USB-C, žično 3,5 mm ANC: da, adaptivni, s transparentnim modom Autonomija: do 65 h (bez ANC-a), oko 38 h (s ANC-om) Masa: 360 g

Loewe je marka koju stariji čitatelji pamte po televizorima kakve su si mogli priuštiti rijetki, a mlađi je vjerojatno prvi put čuju upravo uz ove slušalice. Leo je proizvođačev prvijenac u kategoriji over-ear slušalica i, kako to obično biva kad se u nišu ulazi s ambicijom da se odmah bude na vrhu, cijena je postavljena tamo gdje stanuju Focal, Bowers & Wilkins i Mark Levinson.

Tri stvari definiraju ovaj uređaj: aluminijsko-kožno kućište s modularnom, popravljivom konstrukcijom, 50-milimetarski driveri s membranom od materijala koji Loewe naziva OCE, te izdašan skup pametnih funkcija koje idu do prevođenja govora u stvarnom vremenu. Cijena od 1.299 eura svrstava ih među najskuplje bežične slušalice na tržištu, pa je pitanje isplativosti neizbježno.

Aluminij i koža

Iako anodizirane aluminijske slušalice na prvi pogled djeluju kao klasična zatvorena izvedba, Loewe ih deklarira kao ventiliranu konstrukciju — sitni ventilacijski prorezi ispod kotačića za kontrolu daju membranama nešto više prostora za disanje i, po tvrdnji proizvođača, otvoreniju zvučnu sliku.

Obruč i jastučići izrađeni su od prave kože, a cijela je konstrukcija zamišljena tako da se dijelovi mogu mijenjati i nadograđivati, uključujući i bateriju, što je rijetkost u ovom razredu. Jastučići se drže magnetima pa se skidaju bez alata. Masa od 360 grama nije zanemariva i pri duljem nošenju osjeti se pritisak, no raspodjela težine i mekani obruč drže stvari u granicama podnošljivog. Slušalice se sklapaju u ravno pakiranje, a u kompletu dolaze tvrda putna torbica i kožna vrećica. Zahvaljujući IP53 certifikatu preživjet će prašinu i pokoju kap kiše, premda ih nitko neće nositi na trčanje.

Povezivanje ide preko Bluetootha 5.3 s podrškom za multipoint, pa se bez muke prebacuje između mobitela, tableta i računala. Uz standardne SBC i AAC tu su LC3 i LC3+, potonji za bežični prijenos do 24-bitnih 96 kHz zapisa, dok ljubitelji aptX Adaptive kodeka neće ostati bez njega. Nedostatak losslessa poput aptX Lossless jedina je zamjerka na inače bogatom popisu. Fizičke kontrole su posebno poglavlje: umjesto uobičajenih dodirnih ploha, Loewe je na kućište stavio dva metalna kotačića za glasnoću i reprodukciju, koji rade toliko precizno i taktilno ugodno da ih se koristi s užitkom kakav dodirne površine rijetko pružaju.

Pripadajuća aplikacija za Android i iOS među preglednijima je koje se mogu naći — nudi ekvilizator, odabir načina rada, Mimi personalizaciju zvuka prema sluhu korisnika te uvijek vidljivu razinu baterije. Adaptivni ANC prilagođava se okolini u stvarnom vremenu i solidno potiskuje buku, no valja biti iskren: Bose i Sony u toj disciplini idu dalje, i to za djelić cijene.

Baterija i glas

Autonomija je jedna od jačih strana. Loewe deklarira do 65 sati reprodukcije bez ANC-a, odnosno oko 38 sati s uključenim poništavanjem buke, a testovi drugih recenzenata te brojke potvrđuju — pri tišem slušanju i više od toga. Baterija kapaciteta 660 mAh time nadmašuje većinu konkurenata, od kojih mnogi jedva prijeđu 30 sati. Mikrofonski sustav hvata glas jasno i razumljivo; u tihoj prostoriji sugovornik neće imati primjedbi, a i u bučnom okruženju algoritmi solidno izoliraju govor bez pretjeranog izobličenja.

Za pozive i videokonferencije posve je dostatno, iako nije referentna razina. Poglavlje za sebe je pametni asistent — na poziv "Hey Leo" odgovara na pitanja, postavlja podsjetnike i prevodi govor u stvarnom vremenu, no ta usluga nakon prve godine (do 30.000 interakcija) traži pretplatu od 7,99 eura mjesečno, što je model na koji kupci slušalica nisu navikli.

Srce sustava čine 50-milimetarski driveri s membranom od olefinskog kompozitnog elastomera (OCE), materijala koji Loewe hvali zbog male mase i brzog odziva, upogonjeni visokokvalitetnim DAC-om i pojačalom Texas Instruments OPA1622. Rezultat je zaokružen, uravnotežen potpis s kontroliranim, ne pretjerano naglašenim basom, čitljivom sredinom i jasnim visokim tonovima, uz zamjetno prostranu scenu za zatvorenu izvedbu.

Podrška za Dolby Atmos i Spatial Audio dodaje prostornu dimenziju, a Mimi personalizacija fino dotjeruje reprodukciju prema sluhu. Zvuk je nedvojbeno dobar, ali ne toliko da bi sam po sebi opravdao cijenu — mainstream referentne slušalice poput Sonyja WH-1000XM6 nude sličan užitak uz bolji ANC i osjetno nižu cijenu. Leo je stoga uređaj za onoga tko cijeni dizajn, taktilnost, popravljivost i marku, a ne isključivo omjer cijene i zvuka. Tko traži najracionalniji audiofilski izbor, gledat će drugdje; tko želi lijep, dugovječan i pomalo ekskluzivan predmet koji uz to i dobro svira, dobit će upravo to.