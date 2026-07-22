Loewe leo - Sluh za detalj

Njemački proizvođač TV-a i audio uređaja s više od stoljeća tradicije prvi put ulazi u svijet over-ear slušalica, i to odmah na vrhu cjenovne ljestvice...

Dragan Petric srijeda, 22. srpnja 2026. u 22:32
Specifikacije testiranih slušalica
Izvedba: ventilirane over-ear slušalice
Driveri: 50 mm dinamički, OCE membrana
Frekvencijski odziv: 20 Hz – 20 kHz
Priključci: Bluetooth 5.3 (SBC, AAC, aptX Adaptive, LC3, LC3+), USB-C, žično 3,5 mm
ANC: da, adaptivni, s transparentnim modom
Autonomija: do 65 h (bez ANC-a), oko 38 h (s ANC-om)
Masa: 360 g

Loewe je marka koju stariji čitatelji pamte po televizorima kakve su si mogli priuštiti rijetki, a mlađi je vjerojatno prvi put čuju upravo uz ove slušalice. Leo je proizvođačev prvijenac u kategoriji over-ear slušalica i, kako to obično biva kad se u nišu ulazi s ambicijom da se odmah bude na vrhu, cijena je postavljena tamo gdje stanuju Focal, Bowers & Wilkins i Mark Levinson.

Tri stvari definiraju ovaj uređaj: aluminijsko-kožno kućište s modularnom, popravljivom konstrukcijom, 50-milimetarski driveri s membranom od materijala koji Loewe naziva OCE, te izdašan skup pametnih funkcija koje idu do prevođenja govora u stvarnom vremenu. Cijena od 1.299 eura svrstava ih među najskuplje bežične slušalice na tržištu, pa je pitanje isplativosti neizbježno.

Aluminij i koža

Iako anodizirane aluminijske slušalice na prvi pogled djeluju kao klasična zatvorena izvedba, Loewe ih deklarira kao ventiliranu konstrukciju — sitni ventilacijski prorezi ispod kotačića za kontrolu daju membranama nešto više prostora za disanje i, po tvrdnji proizvođača, otvoreniju zvučnu sliku.

Obruč i jastučići izrađeni su od prave kože, a cijela je konstrukcija zamišljena tako da se dijelovi mogu mijenjati i nadograđivati, uključujući i bateriju, što je rijetkost u ovom razredu. Jastučići se drže magnetima pa se skidaju bez alata. Masa od 360 grama nije zanemariva i pri duljem nošenju osjeti se pritisak, no raspodjela težine i mekani obruč drže stvari u granicama podnošljivog. Slušalice se sklapaju u ravno pakiranje, a u kompletu dolaze tvrda putna torbica i kožna vrećica. Zahvaljujući IP53 certifikatu preživjet će prašinu i pokoju kap kiše, premda ih nitko neće nositi na trčanje.

Povezivanje ide preko Bluetootha 5.3 s podrškom za multipoint, pa se bez muke prebacuje između mobitela, tableta i računala. Uz standardne SBC i AAC tu su LC3 i LC3+, potonji za bežični prijenos do 24-bitnih 96 kHz zapisa, dok ljubitelji aptX Adaptive kodeka neće ostati bez njega. Nedostatak losslessa poput aptX Lossless jedina je zamjerka na inače bogatom popisu. Fizičke kontrole su posebno poglavlje: umjesto uobičajenih dodirnih ploha, Loewe je na kućište stavio dva metalna kotačića za glasnoću i reprodukciju, koji rade toliko precizno i taktilno ugodno da ih se koristi s užitkom kakav dodirne površine rijetko pružaju.

Pripadajuća aplikacija za Android i iOS među preglednijima je koje se mogu naći — nudi ekvilizator, odabir načina rada, Mimi personalizaciju zvuka prema sluhu korisnika te uvijek vidljivu razinu baterije. Adaptivni ANC prilagođava se okolini u stvarnom vremenu i solidno potiskuje buku, no valja biti iskren: Bose i Sony u toj disciplini idu dalje, i to za djelić cijene.

Baterija i glas

Autonomija je jedna od jačih strana. Loewe deklarira do 65 sati reprodukcije bez ANC-a, odnosno oko 38 sati s uključenim poništavanjem buke, a testovi drugih recenzenata te brojke potvrđuju — pri tišem slušanju i više od toga. Baterija kapaciteta 660 mAh time nadmašuje većinu konkurenata, od kojih mnogi jedva prijeđu 30 sati. Mikrofonski sustav hvata glas jasno i razumljivo; u tihoj prostoriji sugovornik neće imati primjedbi, a i u bučnom okruženju algoritmi solidno izoliraju govor bez pretjeranog izobličenja.

Za pozive i videokonferencije posve je dostatno, iako nije referentna razina. Poglavlje za sebe je pametni asistent — na poziv "Hey Leo" odgovara na pitanja, postavlja podsjetnike i prevodi govor u stvarnom vremenu, no ta usluga nakon prve godine (do 30.000 interakcija) traži pretplatu od 7,99 eura mjesečno, što je model na koji kupci slušalica nisu navikli.

Srce sustava čine 50-milimetarski driveri s membranom od olefinskog kompozitnog elastomera (OCE), materijala koji Loewe hvali zbog male mase i brzog odziva, upogonjeni visokokvalitetnim DAC-om i pojačalom Texas Instruments OPA1622. Rezultat je zaokružen, uravnotežen potpis s kontroliranim, ne pretjerano naglašenim basom, čitljivom sredinom i jasnim visokim tonovima, uz zamjetno prostranu scenu za zatvorenu izvedbu.

Podrška za Dolby Atmos i Spatial Audio dodaje prostornu dimenziju, a Mimi personalizacija fino dotjeruje reprodukciju prema sluhu. Zvuk je nedvojbeno dobar, ali ne toliko da bi sam po sebi opravdao cijenu — mainstream referentne slušalice poput Sonyja WH-1000XM6 nude sličan užitak uz bolji ANC i osjetno nižu cijenu. Leo je stoga uređaj za onoga tko cijeni dizajn, taktilnost, popravljivost i marku, a ne isključivo omjer cijene i zvuka. Tko traži najracionalniji audiofilski izbor, gledat će drugdje; tko želi lijep, dugovječan i pomalo ekskluzivan predmet koji uz to i dobro svira, dobit će upravo to.

Loewe leo

  • vrhunska izrada i taktilni kotačići
  • modularna i popravljiva konstrukcija
  • dugotrajna baterija,
  • bogata podrška za kodeke
  • visoka cijena
  • ANC slabiji od konkurencije
  • pretplata za asistenta
  • izostanak lossless kodeka
Finiš i dizajn 10
Zvuk 9
Baterija 9
Efikasnost ANC-a 8
UKUPNO 9
Cijena 1.299 EUR

 

✨ Dolby Vision HDR za kino doživljaj kod kuće

4K MiniLED TV TCL 65C6K

Dijagonala 65" (165 cm), 4K QLED 3840 × 2160, Google TV, Dolby Vision & Dolby Atmos, DVB-T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×1, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

679 Kupi

🎧 Masivan bass, vrhunsko poništavanje buke

-33%

Bluetooth slušalice SONY WH-CH720

Bežične slušalice, razne boje, Bluetooth 5.2, Over‑ear, 30 mm driveri, Aktivno poništavanje buke (ANC) s Dual Noise Sensor + procesor V1, DSEE poboljšanje zvuka, USB‑C punjenje, trajanje baterije do 35 h (ANC ON) / 50 h (ANC OFF), uključuje kabel i USB kabel za punjenje, jamstvo 2 godine

79 119 Kupi

🎬 Kino doživljaj kod kuće uz Samsung OLED 4K

-48%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S84FAUXXH

Dijagonala 55" (139 cm), 4K UHD 3840 × 2160, Tizen OS, OLED (samoosvjetljujući pikseli), NQ4 AI Gen2 procesor, OLED HDR / HDR10+, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4 (2.1), USB ×2, Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.3, Motion Xcelerator 120 Hz, Dolby Atmos, OTS Lite zvuk

749 1449 Kupi

🎶 Surround koji te potpuno uroni u scenu

-39%

Soundbar SAMSUNG HW-Q600F/EN

3.1.2‑kanalni Dolby Atmos i DTS Virtual:X zvuk, 380 W RMS snage, bežični subwoofer, Q‑Symphony i Adaptive Sound, SpaceFit Sound Pro podrška, Game Pro način, HDMI (1× ulaz / 1× izlaz s eARC‑om), optički ulaz, Bluetooth 4.2, USB reprodukcija, masa seta 20.1 kg

279 459 Kupi

🚀 98" spektakl uz napredni TCL QLED prikaz

-200€

4K QLED TV TCL 98C6K

Dijagonala 98" (248 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, QLED tehnologija s bogatim bojama, Dolby Vision / napredni HDR, snažan zvuk, AI poboljšanje slike, moderan ultra‑tanak dizajn, Wi‑Fi, Bluetooth

1999 2199 Kupi

🎮 Savršen gaming i HDR doživljaj uz Hisense U7Q

-17%

4K Mini LED TV HISENSE 55U7Q

Dijagonala 55" (139 cm), Mini LED 4K UHD 3840 × 2160, 144 Hz Game Mode PRO, Dolby Vision / HDR10+, ugrađeni subwoofer i Dolby Atmos, VIDAA Smart TV, napredno lokalno zatamnjenje (Full Array), AI poboljšanje slike i zvuka

429 519 Kupi

⭐ Premium doživljaj koji podiže svaki trenutak gledanja

-45%

4K OLED TV SAMSUNG QE55S90FAEXXH

Dijagonala 55" (140 cm), Ultra HD 3840 x 2160, Tizen, DVB-T2/C/S2, HDMI x4, USB x2, Wi-Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

999 1849 Kupi

🎬 Vrhunski kontrast i realizam uz Sony BRAVIA Mini LED

-200€

4K MINI LED TV SONY K65XR55B.CEI Bravia 5

Dijagonala 65" (164 cm), 4K Ultra HD 3840 × 2160, Google TV Smart platforma, BRAVIA 5 Mini LED tehnologija, XR procesor (Cognitive Processor XR), Dolby Vision / Dolby Atmos, X-Balanced Speaker, DVB‑T2/C/S2, HDMI ×4, USB ×2, Wi‑Fi, Bluetooth, jamstvo 2 godine

1299 1499 Kupi

🎯 Precizni detalji, prirodne boje i pouzdan LG webOS

-21%

4K LED TV LG 50UA75003LA

Dijagonala 50" (127 cm), 4K UHD TV, Alpha 7 AI Processor Gen8, webOS 25, HDR10 Pro, AI Picture i Sound Wizard, 60 Hz

369 469 Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi