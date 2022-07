Logitech MX Master 3S - Brži i tiši

specifikacije Tip senzora Darkfiled – laserski (200 do 8.000 DPI) Dimenzije 125 x 84 x 51 mm Masa 141 g Broj tipki 7 i dva kotačića Vrsta priključka Bluetooth ili Logi Bolt USB receiver (2,4 GHz) Punjenje USB-C (priložen kabel 1,3 m) Baterija ugrađena 500 mAh, cca 70 dana Jamstvo 2 godine

Tek što smo u prošlom Bugu (355, str. 27), opširno i detaljno, recenzirali Logitech MX Master 3, do nas je došao model MX Master 3S. Vizualno kao da se radi o jednojajčanim blizancima, potpuno su identični, po dimenzijama, masi i izvedbi. Jedina izvanjska razlika je u tome što je 3S dostupan u dvije boje, tamnosivoj i sivkasto-bijeloj (uz srebrne detalje).

No, postoje tri tehničke, odnosno funkcionalne razlike: MX Master 3S ima DPI do 8.000, tipke su puno tiše (prema navodima proizvođača, čak 90 posto) i spaja se na računala preko Logi Bolt USB-a. Malo ili puno? Pa, kako se uzme – čak ni u samom nazivu nije došlo do dramatične promjene, tako da i nismo očekivali pregršt novotarija.

U postavkama miša 3S moguće je definirati posebne profile za različite programe, a sva "čekiranja" miš automatski prepoznaje kada se pokrenu

Idemo redom – povećanje razlučivosti dvostruko (model 3 imao je maksimalno 4.000 DPI-ja), nas koji u uredskom radu ionako imamo postavke između 1.000 i 2.000, nije nas baš nešto impresioniralo, no za nekoga s velikom dijagonalom ili više monitora, povećanje DPI može biti korisno, jer će jednostavno raditi kraće pokrete s mišem kada kursorom mora prijeći veći put. Uz novi model izdana je i nova verzija softvera za podešavanje MX Mastera Logitech Options+, pa je sada novo to da se razlučivost (uz podešavanje postotkom, kako je bilo dosad) može odrediti i precizno birajući DPI prema želji. To je i jedini način za određivanje DPI-ja, nema posebne tipke za tu namjenu.

U prvom pokušaju rada s 3S pomislili smo da su glavne dvije tipke neispravne, jer su doista gotovo nečujne u odnosu na model 3, a povezano s tim, i mekše pri korištenju. Uz malo prakse, na to se brzo može naviknuti, a da usporedno ne koristimo model 3, možda tu razliku ne bismo toliko ni osjetili. Razlog za uvođenje tiših tipki je to da oni koji rade s više ljudi u uredu ne ometaju druge, a osobito se mislilo na ljude koji održavaju puno videokonferencija – uz 3S ne moraju brinuti hoće li biti iritantni sudionicima istog sastanka kada klikaju sa svojim mišem tijekom videoprijenosa.

Logitech Options+ sada omogućuje pregled s kojim je sve uređajima miš uparen, što zna biti vrlo korisno

Logitech uz sve svoje nove uređaje, koji se mogu bežično povezati preko USB prijemnika, od nedavno isporučuje Logi Bolt USB. Nismo primijetili neku razliku u odnosu na dosadašnji Unifying (kojim je opremljen model 3), osim što novi uređaju nisu više s njim kompatibilni. Uz to da je Logi Bolt novi kompanijski standard, najznačajnija novost tog načina povezivanja viša je razina sigurnosti, jer komunicira s periferijom enkriptiranim signalom.

I to je sve od novosti! Sve ostalo, kvalitetna izrada, vrhunska ergonomija, dva kotačića (glavni s tehnologijom MagSpeed), mogućnost povezivanja s tri različita uređaja, podrška za Flow (istodobni rad na dva računala, koja moraju biti samo na istom Wi-Fiju, ali ne i izravno povezana), beskrajne mogućnosti podešavanja funkcija tipki ostalo je isto kao i na modelu 3. Naravno, uz novi model ide i nova cijena. Mi, koji već koristimo model 3, nemamo potrebe za promjenom, a vi ostali, s obzirom da se radi o ponajboljem uredskom mišu, želite li ga imati, morate odlučiti hoćete li potražiti jeftiniji stariji model ili platiti malo više za brži i tiši najnoviji.