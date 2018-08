MSI X470 Gaming Pro Carbon AC - Svašta po malo

specifikacije Čipset AMD X470 Socket Socket AM4 Memorija 4x DDR4, do 3.466 MHz, maks. 64 GB PCIe konektori 2 x PCIe 3.0 x16 (CPU)

1 x PCIe 2.0 x16 (x4 interno, čipset)

2 x PCIe 2.0 x1 (čipset) SATA / M.2 / U.2 6 x SATA, RAID 0, 1, 10

2 x SATA, ASMedia

1 x M.2 do 22110 NVMe/SATA PCIe 3.0 x4

1 x M.2 do 2280 NVMe/SATA PCIe 2.0 x4 Mreža 1 x GbE Intel I211AT

1 x Intel Dual Band Wireless-AC 3168, 802.11ac do 433 Mbit/s + Bluetooth 4.2 Audio Realtek ALC1220 Stražnji konektori 1 x PS/2

1 x DisplayPort

1 x HDMI 2.0

2 x WiFi antena

1 x RJ-45

1 x USB-C 3.1 Gen2

1 x USB 3.1 Gen2

4 x USB 3.1 Gen1

2 x USB 2.0

5 x audio konektor

1 x optički S/PDIF

1 x Clear CMOS tipka

MSI je na tržište izbacio nekoliko X470 ploča, a X470 Gaming Pro Carbon AC jedna je od skupljih. Također, postoji i model bez dodataka AC na kraju imena, a što znači da nema WiFi karticu. Od opreme MSI isporučuje dosta neugledan set naljepnica za označavanje kabela, par SATA kabela, SLI mostić, zaštitnu pločicu za stražnje konektore, par klasičnih WiFi antena, nekoliko kabela za produljivanje konektora za RGB trake te priručnik i DVD s driverima i softverom. Što se tiče dodatnog softvera, MSI s pločom isporučuje aplikaciju Nahimic 3 za simulaciju 3D audija, normalizaciju glasnoće, softversku ekvilizaciju signala, poboljšanje rada mikrofona te pozicioniranje neprijatelja u igrama. Drugim riječima, Nahimic 3 nudi isto što i Sonic Studio i Sonic Radar s Asusovih ploča ROG.

MSI, nažalost, ne slijedi trendove u pogledu tvorničke ugradnje zaštite na stražnje konektore, no ponuda konektora nije loša. Tu nalazimo PS/2, dva USB-a 2.0, četiri USB-a 3.1 Gen1, dva USB 3.1 Gen2 (A i C), DisplayPort i HDMI, dva konektora za WiFi antene, mrežni konektor Intelove kartice, pet analognih i jedan digitalni konektor Realtekove zvučne kartice ALC1220. Potonju MSI naziva Audio Boost 4, što implicira korištenje hi-fi elektronike i jačih pojačala. WiFi i Bluetooth kartica je Intelova, no ne podržava brzine više od 433 Mbit/s.

Uz konektore imamo i jednu malu tipku kojom, prema potrebi, resetiramo postavke UEFI-ja. Prilikom overklokiranja i općenito dijagnostike problema, pomoći će i jednostavna LED dijagnostika (4 LED-ice), smještena na desnom rubu ploče. Ponuda internih konektora sastoji se od para USB 2.0 konektora i para USB 3.1 Gen1 konektora, ali ne i USB 3.1 Gen2 konektora, za što nedostaje dodatni kontroler. Za spajanje ventilatora rezervirano je šest konektora, s time da je jedan od njih jači, namijenjen spajanju pumpi. Hlađenje VRM-a procesora izvedeno je prilično solidno, a i izvedba sâmog VRM-a ulijeva povjerenje, što potvrđuje i mjerenje temperatura u praksi – temperatura gole elektronike doseže 73, a hladnjaka 65 °C.

Ipak, treba naglasiti da je VRM na ovoj ploči izveden manje kvalitetno u odnosu na skuplja rješenja ostalih proizvođača. Naime, dok ostali proizvođači koriste integrirane power stageove koji u jednom čipu (MCM-u - Multi Chip Module) kombiniraju driver te high-side i low-side MOSFET, kod MSI-jeve ploče su to odvojeni čipovi što je jeftinije i manje efikasno rješenje.

MSI na Gaming Pro Carbon AC koristi IR35201 kao PWM kontroler koji upravlja s 5+2 faze. Pet CPU faza čini kombinacija ON Semiconductorovih MOSFET-ova 4C029N (high-side) i 4C024N (low-side). Na dvije SoC faze nalazimo istu kombinaciju tranzistora.

rezultati testiranja Cibench R15 Single-core 178 Multi-core 1.826 PCMark 10 Digital Content Creation 9.142 Igre @ 1080p For Honor / Ultra 189 Total War: Warhammer / Ultra 109

Kompatibilnost s memorijom nešto je lošija nego na drugim pločama jer nismo uspjeli natjerati G.SKILL-ovu 3.600-megahercnu memoriju da radi na deklariranom taktu. S druge strane, ploča u UEFI-ju nudi vrlo zgodnu listu preddefiniranih kombinacija taktova i latencija, što olakšava istraživanje mogućnosti memorije. Organizacija PCIe utora je dobra, odnosno prikladna za korištenje SLI-ja i CrossFirea. M.2 portovi razdijeljeni su na primarni, koji je spojen na procesor i ima maleni hladnjak, te sekundarni koji nema hladnjak, a na raspolaganju ima četiri PCIe 2.0 stazice iz čipseta (što isključuje treći veliki PCIe utor). Utor samim time nudi pristojnu brzinu, no ako želite istovremeno koristiti dva NVMe SSD-a visokih performansi, ova ploča bit će vam ograničenje.

Naposljetku, tu je i nezaobilazno osvjetljenje. RGB LED-ice ubačene su ispod rubova hladnjaka čipseta, unutar šupljine plastičnog pokrova iznad vanjskih konektora te ispod desnog ruba ploče. Kontroliramo ih MSI-jevim softverom Mystic Light, na koji je moguće zakačiti i do dvije 12-voltne RGB LED trake, jednu 5-voltnu adresabilnu LED traku te neku Corsairovu RGB komponentu s prikladnim konektorom.