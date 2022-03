NH-L9i-17xx chromax.black - Minijaturom protiv rigača vatre

Core procesori 12. generacije donijeli su sa sobom novi način montaže hladnjaka. To nije osobit problem kod hladnjaka standardne veličine, koji podržavaju izmjenu mehanizama za montažu, no jest kod malenih mini ITX hladnjaka

specifikacije Podržani procesori LGA-1700 Dimenzije s ventilatorima 95 × 95 × 37 mm Masa 430 g Priloženi ventilatori 1 × 92 mm NF-A9x14 Dodatna oprema Tubica termalne paste, vijci za montažu debljeg ventilatora, značka za kućište Jamstvo 6 godina

Hladnjak NH-L9i prastari je Noctuin dizajn, koji u portfelju tog proizvođača pokriva korisnike koji trebaju kvalitetne, no iznimno malene i niske hladnjake za kompaktne mini ITX konfiguracije. Dolaskom LGA-1700 platforme, Noctua je predstavila dvije nove inačice tog hladnjaka – obični NH-L9i-17xx u standardnim Noctuinim bojama, te varijantu chromax.black, kod koje su i tijelo hladnjaka i ventilator crne boje. Razlika između dvije verzije hladnjaka isključivo je vizualna, tako da smo u praksi isprobali samo crni model. NH-L9i iznimno je malen hladnjak, visine svega 37 mm te širine i dubine 95 mm. Zbog toga ga je moguće ugraditi na bilo koju mini ITX ploču i u bilo koje mini ITX kućište. Opremljen je NF-A9x14 HS-PWM ventilatorom promjera 92 mm, koji se spaja na 4-pinski konektor na matičnoj ploči, preko kabela obloženog u crnu košuljicu. Maksimalna brzina ventilatora je 2.500 rpm, odnosno 1.800 rpm kada se između ploče i ventilatora postavi priloženi Low Noise Adapter.

Kome se sviđa, može odabrati i standardnu inačicu hladnjaka u smeđim Noctuinim bojama, a koja je i ponešto jeftinija

Osim spomenutog LNA adaptera, u kutiji se s hladnjakom isporučuju tuba NT-H1 termalne paste, dodatni set vijaka za montažu 25-milimetarskih ventilatora (ugrađeni ventilator je debljine 14 mm), te metalna značkica za kućište s logom proizvođača. Način montaže hladnjaka na LGA-1700 procesore nije jednostavan, no osigurava maksimalnu kompatibilnost s pločama u kontekstu komponenti oko ležišta. Hladnjak ima predinstalirane "krakove", koji dolaze povrh rupa na matičnoj ploči s gornje strane, u koje s donje strane treba ubaciti vijke sa zadebljanom glavom i plastičnom šajbicom.

Nečujni mališan

Sukladno dimenzijama, Noctuin hladnjak nameće se kao optimalno rješenje za hlađenje Intelovih 65-vatnih LGA-1700 procesora, no zanimljivo je da je sâm proizvođač prilikom predstavlja tih hladnjaka naveo da su oni idealni za izgradnju kompaktnih PC-ja, temeljenih na procesorima Core i9-12900K, i7-12700K i i5-12600K. Evo i izjave Rolanda Mossiga, Noctuina direktora – "Uspjeli smo raspršiti do oko 160 W na Core i9-12900K, gurajući ga na preko 4,2 GHz, i do 125 W na Core i5-12600K koji radi na 4,3 GHz. To su izvrsni rezultati za tako male hladnjake, što ih čini fantastičnim opcijama za vrlo kompaktne Intel Z690 konfiguracije koje imaju veliku procesorsku snagu!".

Premda temperatura procesora pod punim opterećenjem ne pada ispod 100 °C, pad performansi pri duljem opterećenju prihvatljivih je 16,5%. Moćni i9 dugoročno održava takt od 3,5 GHz, uz potrošnju od 140 W

Igrom slučaja, dolazak Noctuina mini ITX pulena na test poklopilo se s testiranjem Fractal Designovog mini ITX kućišta Torrent Nano, ali i Asusove Z690 ploče mini ITX formata Strix Z690-I. Core i9-12900K nabavili smo za potrebe testiranja LGA-1700 ploča, pa se stvorila odlična prilika da u praksi provjerimo tvrdnje Noctuina šefa.

Procesor smo opteretili do maksimuma sintetičkim opterećenjem koje rabe SSE instrukcije, što je izazvalo vršnu potrošnju od čak 276 W. Temperatura procesora istog trenutka skače na 100 °C, što aktivira zaštitne mehanizme procesora koji prilagođavaju radni takt i napon procesora, pa time i potrošnju. Nakon otprilike četiri minute potrošnja se stabilizira na oko 140 W, ali uz zadržavanje temperature najzagrijanije jezgre od 100 °C. Prosječni takt procesora pada na razinu od 3,5 GHz, što je, ruku na srce, više od osnovnog takta P-jezgri koji definira Intel, a koji iznosi 3,2 GHz. Taj osnovni takt zapravo je zajamčeni takt pod punim opterećenjem, ako je rashladno rješenje dovoljno dobro da drži procesor pod kontrolom. Sudeći prema izmjerenom radnom taktu tijekom testiranja, čini se da Noctuin pulen jest takvo rashladno rješenje, iako nismo uspjeli postići brojke kojima se hvali Noctuin direktor.

Prednost ovako kompaktnog hladnjaka je kompatibilnost, kako sa svim vrstama mini ITX matičnih ploča, tako i s iznimno malenim mini ITX kućištima

No, treba li se bojati te vrlo visoke temperature? Objektivno, ne. Moderni procesori vrlo se dobro sami štite od pregrijavanja te isporučuju onoliko performansi koliko im rashladno rješenje dozvoljava. Jedini nedostatak je, naravno, taj pad performansi koji, mjereno Cinebenchom R23, iznosi 16,5 posto nakon 10-minutnog opterećenja. Sasvim prihvatljivo, ako nas pitate.

Kad je riječ o buci, NH-L9i-17xx nije problematičan zato što na maksimalnoj brzini ventilatora iz kućišta dopire svega 41,5 dBA. Bez konstantnog visokog opterećenja, buka ventilatora je, uz automatsku regulaciju matične ploče, iznimno niska, odnosno, hladnjak je de facto nečujan.

Noctua NA-FD1 Fan Duct Kit - Dimnjakom do svježeg zraka

Paralelno s LGA-1700 varijantom modela NH-L9i Noctua je predstavila i zanimljiv dodatak namijenjen kombiniranju s tim hladnjakom. Riječ je kompletu spužvastih nastavaka koji služe da bismo od vrha ventilatora do ruba bočne stranice kućišta složiti dimnjak preko kojeg bi ventilator mogao uvlačiti svježi zrak izvana, a ne iz kućišta. Naravno, to podrazumijeva da imate maleno kućište s perforiranom stranicom ili poklopcem kod kojeg primjena NA-FD1 ima smisla. Dodatak se sastoji od sedam profila raznih debljina (po jedan od 3, 4, 5, 6 i 7 mm, dva od 10 mm), posebnih vijaka kojima mijenjamo one koji tvornički dolaze s hladnjakom, te plastičnih tubica (dovoljno za nekoliko instalacija) koje se umeću na te više vijke i služe kao postolje za spužvaste profile. Za taj dodatak potrebno je izdvojiti oko 100 kuna, a osigurat će niže temperature procesora kao i nižu razinu buke.