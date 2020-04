Noctua NH-U12S chromax.black - Crno tijelo, crna duša

U12S Noctuin je hladnjak namijenjen hlađenju konfiguracija s visokim memorijskim modulima. Sada je dobio svoju crnu izvedbu u sklopu serije chromax.black, a kojom će zasigurno privući sve one kojima se od standardnih Noctuinih boja hladnjaka i ventilatora dizala kosa na glavi

specifikacije Podržani socketi AMD Socket AMx

Intel LGA-20xx

Intel LGA-11xx Ventilatori 1 × 120 mm NF-F12 PWM chromax.black (do 1.500 rpm) Dimenzije 158 x 125 x 71 mm Masa 755 grama (s ventilatorima) Dodatna oprema Tubica termalne paste, adapteri za ventilator, nosači za sekundarni ventilator Jamstvo 6 godina

Sve veći pritisak korisnika na Noctuu urodio je plodom te su krajem godine predstavili seriju proizvoda chromax.black, u kojoj su se inicijalno našli hladnjaci D15, U12S i L9i. Nedavno je u tu skupinu dodan i model L9a. Originalni U12S s nama je još od 2013. godine, a i on je nastavak Noctuine uspješne povijesti gradnje tower hladnjaka sa 120-milimetarskim ventilatorima koji su nekad bili među najpopularnijima na tržištu.

NH-U12S dizajniran je za visoku kompatibilnost, kako s visokim memorijskim modulima, tako i s grafičkim karticama

Tradicija se mora nastaviti, i U12S je tijekom godina doživljavao različite preinake te je sada u verziji chromax.black ponovno spreman za hlađenje zahtjevnijih procesora. U posljednjih su nekoliko godina i proizvođači matičnih ploča odustali od sveopćeg šarenila pa je većina ploča u sivim ili crnim tonovima. Stoga će se takav hladnjak odlično uklopiti na njih. Za šarenilo su ionako zadužene sveprisutne LED-ice, a koje Noctua, srećom, još nije počela koristiti.

U12S je hladnjak u obliku tornja, napravljen tako da bude visoke kompatibilnosti – kako s memorijskim modulima, tako i s grafičkim karticama. U ovoj izvedbi dolazi samo s jednim ventilatorom u pakiranju, a ako želite push-pull hlađenje, morat ćete dodatno kupiti još jedan takav ventilator. Hladnjak je dimenzija 158 x 125 x 45 milimetara i mase 580 grama bez ventilatora. Debljina se s ventilatorom penje s 45 na 71 milimetar, a masa na 755 grama.

Toranj s pet toplovodnih cijevi

Konstrukcija tornja omogućuje da se pet toplovodnih cijevi uzdiže iz baze i pravilno raspoređuje po tijelu hladnjaka, tj. tankim aluminijskim limovima koji su povezani svijanjem, ali su zato toplovodne cijevi lemljene na svaki od limova pa je prijenos topline odličan. Baza je bakrena, baš kao i toplovodne cijevi, a sve ostalo je aluminijsko. Kompletna je površina niklana, a onda sve premazano u crno. Kontaktna površina s procesorom je poniklana. Mehanizam za pričvršćivanje koji se nalazi na aluminijskom gornjem bloku baze čvrst je i s vijcima na kojima se nalaze opruge kako bi se moglo dozirati pritezanje. Instalacija na sva podržana ležišta za AMD-ove i Intelove procesore relativno je jednostavna i funkcionalna, a mehanizam SecuFirm 2 jedan je od najboljih i najčvršćih na tržištu.

Uz hladnjak dolazi ventilator NF-F12 PWM chromax.black. Riječ je o jednom od najboljih 120-milimetarskih ventilatora za ovu primjenu. Maksimalni broj okretaja mu je 1.500 u minuti, što se uz pomoć low-noise adaptera spušta na 1.200. Brzina je promjenjiva i kontrolirana PWM-om, s minimumom na 300 okretaja u minuti. Na maksimumu smo izmjerili zadovoljavajuće tihih 37 dBA, na oko pola metra udaljenosti.

Performanse hladnjaka su solidne, no ipak malo kompromitirane zbog činjenice da je samo jedan ventilator. NH-U12A hladnjak koji dolazi s dva ventilatora postiže čak 5 °C nižu maksimalnu temperaturu s testnim Coreom i7-8700K. U12S chromax.black, dakle, namijenjen je procesorima srednjeg tržišnog razreda, vrlo je kvalitetan, odlične završne obrade i tihog rada. Cijena mu je nešto viša, no na to smo kod Noctue već navikli.